Loni Březinovi na ME došly síly, tentokrát začal trénovat později

Štýrský Hradec (Rakousko)/Praha - V minulé sezoně se krasobruslaři Michalu Březinovi dařilo v seriálu Grand Prix, čímž se pasoval do role jednoho z favoritů mistrovství Evropy, ale na šampionátu mu došly síly a obsadil sedmou příčku. Tentokrát měl delší letní pauzu a stoupající formu může nyní prodat na ME ve Štýrském Hradci, do kterého vstoupí ve středu krátkým programem.

Zatímco na podzim 2018 byl Březina v Grand Prix dvakrát druhý a ve finále jako nejlepší Evropan obsadil čtvrté místo, tentokrát skončil na jedenáctém a devátém místě a ke zopakování finálové účasti měl daleko. "V minulé sezoně probíhala příprava jinak. Od května jsem se intenzivně připravoval a v průběhu sezony jsem měl vrchol na finále Grand Prix. Proto Evropa dopadla, jak dopadla, prostě mi došly síly. Ale na mistrovství světa už to bylo lepší. Letos to bylo jinak. Začal jsem s přípravou až někdy ke konci července," řekl ČTK Březina.

Na prosincovém mezinárodním mistrovství České republiky zajel nejlépe v sezoně. V krátkém programu i volné jízdě zvládl čtverné salchowy, se kterými měl v prvních závodech problémy, a známkou 164,58 za volnou jízdu se na necelé tři body přiblížil k osobnímu rekordu z loňského MS.

Na mistrovství Evropy plánuje jet volnou se dvěma čtvernými skoky. "V podstatě to bude úplně stejné jako na mistrovství ČR," podotkl Březina. Pod vedením kouče Rafaela Arutjunjana absolvoval standardní přípravu. "Nezaměřili jsme se na nic konkrétního. Důležité bylo najezdit programy a dopilovat trošku čtverné skoky, aby bylo vše tak, jak má," řekl bronzový medailista z ME 2013.

Od olympijské sezony 2017/18 se vznáší nad pokračováním jeho kariéry otazník. S přispěním přesvědčování trenéra Arutjunjana a předsedy českého svazu Stanislava Žídka ale závodí dál. Nepřipouští si, že šampionát ve Štýrském Hradci může být jeho poslední ME. "To nevím, uvidí se. Přijel jsem odjet mistrovství Evropy a na konci sezony se uvidí, jestli budu pokračovat dále," řekl.

Krasobruslaři budou na ME bez Fernándeze usilovat o uvolněný trůn

Krasobruslaři budou na mistrovství Evropy, které začne ve středu ve Štýrském Hradci, útočit na uvolněný trůn po odchodu sedminásobného šampiona Javiera Fernándeze. Hvězdný Španěl vyhrával ME nepřetržitě od roku 2013, ale loni ukončil kariéru. Mezi adepty na přední umístění patří i Michal Březina. Z loňských mistrů Evropy budou závodit jen francouzští tanečníci Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron.

Česko budou vedle Březiny reprezentovat Matyáš Bělohradský, Eliška Březinová a nováčci na vrcholné seniorské akci Klára Štěpánová a sourozenecký taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.

Na mužský evropský titul může pomýšlet řada krasobruslařů. K favoritům patří úřadující vicemistr Evropy Alexander Samarin z Ruska i jeho krajan Dmitrij Alijev, který získal stříbro na ME 2018. Průlomovou sezonu bude chtít potvrdit první velkou medailí Francouz Kévin Aymoz, který oba Rusy porazil ve finále Grand Prix a jako nejlepší Evropan skončil třetí.

Bronzovou medaili bude obhajovat Ital Matteo Rizzo. Osmadvacetiletý Březina svůj jediný cenný kov získal na ME 2013. Loni na mistrovství Evropy skončil sedmý a pak byl osmý na MS. V Grand Prix se mu tentokrát tolik nedařilo, přesto bude ve vyrovnaném evropském mužském poli patřit do širšího okruhu favoritů. Sám o konkrétních ambicích tradičně hovořit nechtěl. "Za mě je nejdůležitější zajet dobře krátký program i volnou jízdu. Chci být sám se sebou spokojený," uvedl pro ČTK.

Desáté místo z loňského roku bude obhajovat Březinova sestra Eliška. Té se nevydařilo prosincové mezinárodní mistrovství republiky, kde ale byla i s pokaženou volnou jízdou nejlepší Češkou. Po Vánocích odjela na několik dní do USA poupravit choreografii. "To mi velmi pomohlo. Cítím se jistější fyzicky i psychicky. K psychické pohodě mi bezesporu pomohla i účast na exhibici ve Švýcarsku a tamější kolektiv výborných bruslařů," uvedla třiadvacetiletá krasobruslařka.

Na obhajobu umístění v elitní desítce nemyslí. "Chci zajet co nejlépe a předvést čistý program. Udělám maximum pro to, co mohu ovlivnit," řekla. Díky jejímu úspěchu na loňském ME mohou letos Česko reprezentovat dvě krasobruslařky. Debut tak čeká sedmnáctiletou Štěpánovou.

Souboj o titul by se měl odehrát mezi nastupujícími ruskými hvězdami Annou Ščerbakovovou, Alexandrou Trusovovou a Aljonou Kostornou. Ty v této sezoně vstoupily mezi seniorky a díky čtverným skokům nebo trojitým axelům nemají konkurenci. Bylo by překvapení, kdyby nezískaly všechny tři medaile. Loňská evropská šampionka Sofia Samodurovová se do ruské reprezentace neprosadila.

Na šestý titul za sebou budou v kategorii tanečních párů útočit Papadakisová a Cizeron, kteří od roku 2015 prohráli na velké akci jen dvakrát. Čtyřnásobní mistři světa a stříbrní olympijští medailisté v aktuální sezoně vyhráli všechny tři závody Grand Prix včetně finále.

Česko budou zastupovat junioři Taschlerovi. "Je to náš druhý seniorský závod, naším cílem je zajet vše na maximum. Takže očekávání máme víceméně skromná a neočekáváme úplně úžasný výsledek," uvedl dvacetiletý Filip Taschler.

Bez české účasti se znovu odehraje soutěž sportovních dvojic. Tam nebudou titul obhajovat odpočívající Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres. Na trůn se budou chtít vrátit ruští šampioni z let 2017 a 2018 Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, kteří ale letos třikrát prohráli s mladšími krajany Alexandrou Bojkovovou a Dmitrijem Kozlovským.

Program ME:

Středa 22. ledna: 11:30 muži - krátký program, 19:15 sportovní dvojice - krátký program,

čtvrtek 23. ledna: 12:00 taneční páry - rytmický tanec, 18:30 muži - volná jízda,

pátek 24. ledna: 11:30 ženy - krátký program, 19:00 sportovní dvojice - volná jízda,

sobota 25. ledna: 13:25 taneční páry - volný tanec, 18:30 ženy - volná jízda.