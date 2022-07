Londýnský starosta Khan by rád do britské metropole vrátil olympijské hry

Slavnostní zakončení olympijských her v Londýně.

Slavnostní zakončení olympijských her v Londýně. ČTK/AP/Alastair Grant

Londýn - Starosta Londýna Sadiq Khan uvedl, že jeho úřad začal s prací na tom, aby se do města vrátily olympijské hry. Podle něj by to vzhledem k vybudovaným sportovištím v britské metropoli mohly být "nejzelenější hry v historii".

Londýn hostil letní olympijské hry už třikrát, v letech 1908, 1948 a 2012. Nejdříve by se mohl dostat znovu na řadu v roce 2036, protože pořadatelství příštích tří olympiád už bylo uděleno Paříži (2024), Los Angeles (2028) a Brisbane (2032).

"Skvělá věc na Londýnu je to, že nemusíte zvyšovat uhlíkovou stopu kvůli výstavbě nových stadionů, míst na cyklistiku nebo plavání, protože všechno tohle vybavení máme. Vzhledem k tomu, že příští tři olympiády jsou určeny, není na nás od Mezinárodního olympijského výboru žádný tlak. Ale ambice máme," řekl Khan během páteční slavnosti k připomenutí výročí deseti let od londýnských her.

Khan dodal, že plány na další OH v britském hlavním městě jsou zatím v počáteční fázi. Nutná bude podpora vlády a Britské olympijské asociace.