Londýn: Rusko chce posílit pozice na jihu Ukrajiny, pokračují útoky u Doněcku

Kyjev/Londýn - Prioritou ruské armády za poslední týden bylo patrně přeorientovat jednotky na posílení pozic na jižní Ukrajině. Ve své pravidelné zprávě to uvedlo britské ministerstvo obrany. Boje na Donbasu nicméně pokračují. Ruskem podporované jednotky, zejména milice separatistické Doněcké lidové republiky (DLR), i nadále útočí na sever města Doněck.

Moskva v sobotu oznámila, že získala plnou kontrolu nad důležitou obcí Pisky na východě Ukrajiny. Velení ukrajinské armády ale následně uvedlo, že o Pisky se nadále tvrdě bojuje. To potvrdila i dnešní zpráva shrnující nejnovější poznatky britských zpravodajských služeb. V ní se uvádí, že v obci Pisky nedaleko doněckého letiště se stále odehrávají velmi těžké boje.

Podle Londýna je cílem ruských útoků v oblasti pravděpodobně zajistit "dálnici M04", která představuje hlavní přístup k Doněcku ze západu.

Podle šéfa Doněcké oblasti Pavla Kyrylenka ruské jednotky za posledních 24 hodin v regionu zabily dva civilisty a dalších deset lidí zranily. Pokračuje i ostřelování přístavu Mykolajiv. Jak uvedla ukrajinská armáda, Rusové do oblasti přes noc vypálili tři rakety, žádná zranění ale nebyla hlášena. Mykolajiv leží nedaleko Ruskem okupované Chersonské oblasti, kde Ukrajinci zahájili protiofenzivu.

Až 40 procent evakuovaných, kteří dorazili do Záporožské oblasti, pochází právě z okupované Chersonské oblasti, uvedl podle agentury Ukrinform tamní gubernátor Oleksandr Staruch. Dobrovolníci podle něj vyrážejí v automobilech s humanitární pomocí do okupovaných oblastí a snaží se odtamtud evakuovat zbývající obyvatele. Za posledních 24 hodin dorazilo do Záporoží 1642 evakuovaných z různých částí Ukrajiny, 741 z nich pocházelo přitom právě z Chersonské oblasti.