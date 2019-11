Londýn odmítl obnovit Uberu licenci, firma se odvolá

Londýn/New York 25. listopadu (ČTK) - Londýn už podruhé za zhruba dva roky odmítl obnovit americké alternativní taxislužbě Uber provozní licenci. Příslušný úřad pro veřejnou dopravu rozhodnutí zdůvodnil několika problémy, které ohrozily cestující a jejich bezpečnost. Uber uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. Platnost nynější licence dnes končí, Uber však může až do vyřešení odvolání pokračovat v provozu.

Úřad Transport of London (TfL) podle dnešního prohlášení nemá navzdory vyřešení některých problémů důvěru, že potíže se v budoucnu neobjeví znovu. Považuje proto Uber v tuto chvíli za "nezpůsobilý a nevhodný". Uber naopak rozhodnutí pokládá za "neobvyklé a špatné".

"V posledních dvou letech jsme zásadně změnili způsob, jakým v Londýně podnikáme," poznamenal na twitteru šéf Uberu Dara Khosrowshahi, který se vedení firmy ujal krátce předtím, než Uber v roce 2010 o licenci v Londýně přišel poprvé. Uber dnes také upozornil, že TfL teprve před dvěma měsíci společnost uznal jako způsobilého provozovatele.

TfL chování Uberu pozorně sleduje. V září úřad obnovil firmě licenci pouze na dva měsíce a stanovil jí přísnější podmínky kvůli obavám o bezpečnost cestujících a agresivní firemní politice.

Jedním z hlavních důvodů k nynějšímu rozhodnutí neprodloužit licenci je podle úřadu to, že Uber povolil řidičům bez patřičných oprávnění nahrát svou fotografii k účtům jiných řidičů. To znamená, že zákazníka na ulici pak vyzvedl někdo jiný, než kdo měl podle údajů v aplikaci přijet. To se stalo nejméně u 14.000 jízd, které tak v důsledku nekrylo pojištění. Někteří cestující také jeli s řidičem bez licence, včetně jednoho, kterému TfL předtím licenci odebral.

"Vím, že toto rozhodnutí může být mezi uživateli Uberu nepopulární, na prvním místě je ale jejich bezpečnost. Regulační opatření jsou tu od toho, aby zajistila Londýňanům bezpečí," řekl k dnešnímu rozhodnutí TfL londýnský starosta Sadiq Khan z opoziční Labouristické strany. Khan se bude příští rok ucházet o znovuzvolení.

Kandidát vládních konzervativců Shaun Bailey rozhodnutí označil za poškození pověsti Londýna jako města otevřeného podnikání. Uber získal svou první licenci pro podnikání v Londýně v roce 2012, kdy byl starostou nynější konzervativní premiér Boris Johnson.

Uber má v Londýně zhruba 45.000 řidičů. Firma teď má 21 dní na odvolání, které pravděpodobně bude zahrnovat i žalobu u soudu a které může trvat měsíce. Do vyřešení odvolání může Uber pokračovat v činnosti, poznamenala agentura Reuters.

V roce 2017 odmítl TfL obnovit Uberu licenci k podnikání v Londýně kvůli bezpečnostním rizikům pro veřejnost. Soud následně poskytl Uberu zkušební licenci, která vypršela v září. TfL následně prodloužil firmě licenci jen o dva měsíce.

Kvůli odporu ze strany provozovatelů tradičních taxislužeb čelí Uber regulačním a právním překážkám po celém světě. S problémy se potýká i v České republice, kde proti němu taxikáři opakovaně protestovali.

Tradiční taxislužby považují alternativní přepravce za nekalou konkurenci, protože řidiči Uberu a podobných firem nemají auta evidovaná jako vozy taxi, nemají taxametry a nesplňují zákonné požadavky pro taxikáře. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Akcie Uberu dnes na trhu Nasdaq ztrácely asi 1,5 procenta na 29,10 USD. Nacházejí se tak blízko svého dosavadního minima. S akciemi Uberu se na burze začalo obchodovat letos v květnu.

