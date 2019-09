Londýn musí podle Finska s návrhy k brexitu přijít do 30. září

Paříž - Británie musí Evropské unii do konce září písemně sdělit, čím chce nahradit spornou irskou pojistku v brexitové dohodě, pokud se chce vyhnout brexitu bez dohody. V Paříži to ve středu večer prohlásil finský premiér Antti Rinne, jehož země nyní osmadvacítce předsedá.

"Pokud chce Spojené království projednat alternativy ke stávající brexitové dohodě, musí je předložit do konce měsíce. Pokud se tak nestane, je po všem," uvedl Rinne po setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži.

Dodal, že se s šéfem Elysejského paláce shodl, že britský návrh - "pokud existuje" - musí mít písemnou podobu. Unijní země by jej tak měly čas prostudovat do klíčového summitu 17. října.

Britská média připomínají, že zmíněnou jedenáctidenní lhůtu musejí ještě oficiálně schválit další členské státy. Finská média píší, že Rinne chce o termínu po telefonu jednat s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem i britským konzervativním premiérem Borisem Johnsonem.

Pokud by členské státy finský návrh podpořily, Johnson by se patrně ocitl v časové tísni. Lhůta do 30. září by navíc byla problematická i proto, že by vypršela uprostřed výročního sjezdu Konzervativní strany. Konference konzervativců se uskuteční od 29. září do 2. října.

Takzvaná irská pojistka má zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Při uplatnění pojistky by Británie de facto zůstala v celní unii s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Pojistka tak představuje podle kritiků riziko, že Británie zůstane připoutána k unijním strukturám a že bude narušena její územní celistvost. Opatření by ale začalo platit jen v situaci, kdy by se obě strany do konce přechodného období po brexitu nedokázaly domluvit na jiném řešení otázky irské hranice.

Johnson pojistku opakovaně označuje za nedemokratickou a tvrdí, že Londýn má k dispozici jiná řešení, o kterých ale nechce jednat veřejně. Z Bruselu naproti tomu zní, že britská vláda zatím s funkční alternativou nepřišla.

Podle britského tisku spočívá Johnsonovo řešení v jednotném trhu pro zemědělské produkty mezi Irskem s Severním Irskem tak, aby mohly mezi oběma celky plynule proudit potraviny i hospodářská zvířata. Celní kontroly a omezené a "neobtěžující" kontroly standardů zboží mají být prováděny jinde než přímo na hranici. Mezi EU a Británií, a to ani mezi EU a Severním Irskem, nemá být celní unie. Tento režim by mohl jednostranně ukončit severoirský parlament.