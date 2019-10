Londýn má rozhodovat o volbách, Brusel o odkladu brexitu

Londýn/Brusel - Tři dny před dosud stále platným datem odchodu Británie z Evropské unie budou poslanci britského parlamentu rozhodovat o vypsání předčasných voleb. Velvyslanci unijních zemí, pro něž by britské volby patrně byly pádným důvodem k souhlasu s dalším odkladem brexitu, budou dnes hledat shodu v této otázce. Zablokovanou situaci může nadále komplikovat fakt, že z obou stran kanálu La Manche zaznívají hlasy volající po tom, aby první krok učinili na druhém břehu.

Britský premiér Boris Johnson dnes hodlá Dolní sněmovně předložit návrh na vypsání předčasných voleb na 12. prosince. K jeho schválení ale potřebuje dvoutřetinovou většinu poslanců. Opoziční labouristé, bez jejichž hlasů se v takovém případě neobejde, nechtějí ovšem podle svého šéfa Jeremyho Corbyna návrh podpořit, dokud ostatní členské státy evropského bloku neschválí posunutí brexitu. Corbyn tak chce předejít brexitu bez dohody.

Unijní diplomaté by teoreticky mohli o brexitovém odkladu rozhodnout při svém dnešním jednání v Bruselu, avšak přetrvávají mezi nimi pochybnosti. Jednomyslně se sice shodují na vůli brexit znovu odložit, avšak Francie požaduje pro takový krok jasný důvod. Ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová v neděli prohlásila, že jím může být například záruka britské ratifikace brexitové dohody, vypsání nových parlamentních voleb v Británii nebo druhého britského referenda o brexitu.

Velvyslanci by tak nakonec mohli rozhodnutí stejně jako v pátek odložit a dál čekat na jasný krok Londýna. Britská vláda by se podle médií v případě dnešního neúspěchu v Dolní sněmovně mohla inspirovat návrhem opozičních stran na změnu volebního zákona, díky níž by k vypsání předčasných voleb mohla stačit prostá většina poslanců.