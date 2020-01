Londýn jedná o postavení Harryho a Meghan; vévodkyně je v Kanadě

Londýn/Ottawa - Manželka britského prince Harryho Meghan v noci na dnešek odcestovala z Británie zpět do Kanady, kde po novoroční dovolené královského páru zůstal jeho osmiměsíční syn Archie. Předchozí zprávy britských médií potvrdila Meghanina mluvčí. V královské rodině mezitím pokračují diskuse o budoucím postavení vévody a vévodkyně ze Sussexu. Dvojice ve středu večer rozpoutala bouři na britské mediální scéně, když oznámila, že už nechce vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánuje dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlá být finančně nezávislá.

Deník The Times dnes uvádí, že mladý pár svým krokem ignoroval doporučení vysoce postavených poradců. O chystaném prohlášení prý informoval zbytek královské rodiny pouze deset minut před jeho zveřejněním na instagramu.

Oznámení přišlo dva dny poté, co se Harry a Meghan vrátili z několikatýdenní dovolené v Kanadě, kvůli níž nestrávili Vánoce s královnou, jak bývá u jejích blízkých zvykem. Z dovolené se s princem a jeho manželkou nevrátil Archie narozený loni v květnu, který zůstal za oceánem s chůvou. Po třech dnech v Británii nicméně vévodkyně ze Sussexu odletěla zpět za synem.

Princ Harry se mezitím vypořádává s důsledky zcela mimořádného kroku, který s Meghan učinili. Zdroje z Buckinghamského paláce ve čtvrtek sdělily britským médiím, že královna Alžběta II., korunní princ Charles a Harryho bratr William pověřili vlivné činitele, aby urychleně ve spolupráci s vládou přišli s "proveditelným řešením" vzniklé situace. Podle "královského" zpravodaje televize ITV Chrise Shipa lze první konkrétní opatření očekávat už příští týden.

Plány vévody a vévodkyně ze Sussexu vyvolaly nespočet otázek a Buckinghamský palác v prvotní reakci hovořil o "komplikovaných záležitostech", jejichž projednání "zabere určitý čas".

Podle The Times se například jedná o financích pro Harryho a Meghan, jejichž životní náklady jsou nyní pokrývány především z příjmů Harryho otce Charlese a jeho Cornwallského hrabství. "Princ z Walesu by mohl přestat financovat vévodu a vévodkyni ze Sussexu, pokud by se zcela vzdali královských povinností. (...) Charles dal jasně najevo, že jakákoli dohoda ohledně peněz se bude odvíjet od detailů jejich budoucí role," píše list.

Princ Harry každopádně zůstane šestým v pořadí následnictví na britský trůn, píše zpravodajský web BBC. Spekuluje se o tom, že druhým domovem jeho rodiny se stane Kanada a nikoli Spojené státy, kde se bývalá herečka Meghan narodila.

Podle odborníků citovaných agenturou Reuters by v takovém případě kanadský rozpočet zatížily nemalé výdaje na ochranu královského páru, kterou v současnosti zajišťuje britské ministerstvo vnitra. Kanada je součástí britského Společenství národů a hlavou státu je zde stále královna Alžběta II., kanadská vláda by tak pravděpodobně měla povinnost postarat se o bezpečí prince a jeho rodiny.