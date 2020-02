Londýn je pro mě opravdu výjimečným místem, řekl Gnabry

Londýn - Útočník Bayernu Mnichov Serge Gnabry potvrdil, že se mu v zápasech fotbalové Ligy mistrů na hřištích londýnských týmů náramně daří. V této sezoně vstřelil všech šest branek v soutěži právě v britské metropoli. V říjnu vsítil Tottenhamu čtyři góly při výhře 7:2 a v úterý se v úvodním osmifinálovém duelu proti Chelsea podílel dvěma trefami na triumfu 3:0. Podle trenéra Chelsea Franka Lamparda udělil Bayern jeho týmu krutou lekci.

"Zdá se, že Londýn je pro mě opravdu výjimečným místem. Mám tam spoustu přátel, kteří se přišli podívat. Zřejmě mi dávají extra sílu. Vidíte, k čemu to vedlo," řekl Gnabry německé televizní stanici Sky.

Po bezbrankovém prvním poločase se Gnabry trefil v 51. a 54. minutě po přihrávkách nejlepšího střelce soutěže Roberta Lewandowského. "Po přestávce jsme dostali Chelsea pod velký tlak a zužitkovali jsme šance. 'Lewy' mi naservíroval dva góly na stříbrném podnose a sám přidal třetí," uvedl čtyřiadvacetiletý německý reprezentant.

Radost z něj měl i spoluhráč Thomas Müller. "Jsem rád, že dává v Londýně hodně gólů teď a ne před pěti lety, protože to by s námi jinak asi nehrál," připomněl vítěz Ligy mistrů s Bayernem z roku 2013 fakt, že Gnabry v minulosti působil v Arsenalu, kde se příliš neprosadil.

Jasná výhra na Stamford Bridge nadchla výkonného ředitele Karl-Heinze Rummenigga. "Člověk má pocit, že Londýn si Bayern oblíbil. Právě tady jsme v roce 2013 (ve Wembley) naposledy vyhráli Ligu mistrů, před několika měsíci jsme tu porazili Tottenham 7:2 a nyní se nám tu povedl další velký úspěch," citoval klubový web bývalého hráče Bayernu.

"Udělali jsme obrovský krok do čtvrtfinále. Jsem přesvědčený, že v Mnichově uspějeme. Jsou před námi důležité týdny, rozhodující zápasy. Musíme si udržet vysokou motivaci a koncentraci, abychom dosáhli svých cílů," konstatoval Rummenigge.

Je to krutá lekce, řekl kouč Chelsea Lampard po prohře

Podle trenéra fotbalistů Chelsea Franka Lamparda udělil Bayern Mnichov v úterý v úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů jeho mužstvu krutou lekci. Bavorský tým zvítězil v Londýně 3:0 a pouze kolaps v domácí odvetě by ho mohl připravit o postup mezi osm nejlepších. Ztrátu 0:3 z prvního utkání na vlastním stadionu ještě v soutěžích UEFA nikdy žádný tým neotočil.

"Je to krutá lekce. Na téhle úrovni jsme už dlouho nebyli a taková je realita. Musíme to brát pozitivně, i když možná po zápase mají hráči pocit, že to tak nelze chápat. Musí pochopit, na jaké úrovni je třeba ve vyřazovací fázi hrát," řekl Lampard na tiskové konferenci.

Chelsea v minulém ročníku pod vedením současného kouče Juventusu Turín Maurizia Sarriho opanovala Evropskou ligu. Podle Lamparda to však není nic platné.

"Spousta hráčů ve vyřazovací fázi Ligy mistrů nikdy nehrála. Poznala třeba Evropskou ligu, což je ale velký rozdíl. Někteří si tuto část Ligy mistrů vyzkoušeli před několika lety, ale ne v Chelsea a v dobách, kdy jsme postupovali do semifinále a finále," uvedl vítěz Ligy mistrů z roku 2012, kdy "Blues" vyhráli ve finále na penalty právě proti Bayernu.

"Bayern hrál fantasticky. Pokud něco zkazíte, ocitnete se ve složité situaci. Nevěřili jsme si na míči, to je pro mě největší zklamání," prohlásil Lampard.

"Bayern je hodně silný, musíme ho respektovat. V Mnichově musíme hrát s hrdostí. Nesmíme se zabývat skóre, jelikož je jasné, že jsme na tom špatně. Musíme ukázat charakter," konstatoval jednačtyřicetiletý kouč.