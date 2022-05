Londýn je podle BBC připraven k zákonům rušícím část brexitové dohody o Irsku

Londýn - Vláda britského premiéra Borise Johnsona je podle nejmenovaného vládního zdroje citovaného BBC připravena přijmout zákony, které by jí umožnily zrušit části brexitové dohody s EU týkající se Severního Irska. O problematice dnes bude ministerský předseda jednat v Severním Irsku, kde vyvolala politickou krizi. Johnson dnes navštíví Belfast, aby tam podpořil ustavení nové regionální vlády.

Díky protokolu Severnímu Irsku po brexitu zůstala otevřená hranice s Irskem, které je nadále členem unijní sedmadvacítky. Zároveň ale region částečně ztratil dosavadní pevná pouta se zbytkem Británie, protože některé zboží putující mezi oběma částmi ostrovní země nyní podléhá kontrolám.

Z tohoto důvodu vadí protokol především stranám, které podporovaly brexit a chtějí, aby i v budoucnu Severní Irsko zůstalou součástí Británie. Naopak politická uskupení jako katolická a republikánská Sinn Féin, která je po nedávných volbách nejsilnější stranou v Severním Irsku, si přejí spojení Severního Irska a Irské republiky a s protokolem problém nemají. V severoirském parlamentu teď mají většinu.

Protestantská Demokratická unionistická strana (DUP), která je teď druhým nejsilnějším uskupením v Severním Irsku tlačí na britskou vládu, aby zrušila platnost protokolu, který po odchodu Británie z Evropské unie upravuje obchodní pravidla regionu s 1,9 milionu obyvatel. Minulý týden DUP kvůli pobrexitovým ujednáním začala blokovat volbu předsedy nově zvoleného regionálního parlamentu a oznámila blokádu regionálního parlamentu. Za těchto okolností není možné ani sestavit novou exekutivu.

Ačkoli Johnson protokol sám podepsal, souhlasí s názorem, že by měl doznat změn. V regionálním listu Belfast Telegraph napsal, že protokol je zastaralý a neodráží realitu postcovidové éry s válkou v Evropě a rostoucími životními náklady. Premiér dodal, že je otevřený dialogu, ale varoval že Británie bude muset sama konat, pokud EU nezmění svůj postoj.

Vysoce postavený vládní zdroj uvedl, že pokud se na poslední chvíli nepodaří dohodnout na změnách v protokolu, vláda by mohla podniknout legislativní kroky vedoucí k úplnému odstranění částí protokolu v zájmu snadnějšího obchodování. Takový zákon by však musel schválit britský parlament a proces by mohl trvat měsíce, poznamenala BBC.

Evropská unie změny v protokolu odmítá. Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič minulý týden zdůraznil, že řešení situace je možné najít i bez změn v textu dohody. Unie podle něj udělá maximum k ochraně místa Irska na jednotném trhu EU.

Sedmadvacítka považuje protokol za základní kámen dohody o vystoupení Británie z EU. Jednostranné zrušení jeho části by považovala za porušení mezinárodního práva.