Londýn chce zachovat protiruské sankce, dokud Moskva neodškodní Ukrajinu

Londýn - Britská vláda dnes představila návrh zákona, který by umožnil zachovat v platnosti sankce proti Rusku, dokud Moskva neodškodní Ukrajinu za válku, kterou proti ní od loňského roku vede. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na šéfa britské diplomacie Jamese Cleverlyho. Britský premiér Rishi Sunak si předtím volal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"S tím, jak se Ukrajina dál brání proti ruské invazi, jsou dopady Putinovy války zjevné," uvedl Cleverly s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina. "Potřeby Ukrajiny spojené s rekonstrukcí jsou a budou ohromné," řekl ministr zahraničí.

Británie podobně jako Evropská unie a Spojené státy uvalila na ruské činitele a podniky neustále narůstající sadu sankcí poté, co ruské jednotky v únoru loňského roku vtrhly do sousední země. Podle Cleverlyho nová iniciativa potvrzuje, že Londýn je připraven restriktivními opatřeními tlačit na Moskvu, aby "zaplatila za obnovu země, na níž tak nezodpovědně zaútočila".

Opatření by umožnilo zachovat sankční režim skrze úpravu jeho účelu. Změna by stanovila, že sankce mohou být užívány k vymáhání kompenzací od Ruska. Návrh kromě toho podle vlády zahrnuje také vytvoření nového způsobu, jak mohou Rusové darovat své zmrazené majetky na obnovu Ukrajiny.

"Bude to dobrovolný proces, kterým jednotlivci zasažení sankcemi mohou požádat, aby byly prostředky uvolněné za výslovným účelem podpory obnovy a rekonstrukce Ukrajiny," uvádí vládní prohlášení. Londýn podle něj nebude Rusy do darování peněz nijak tlačit ani jim za to nebude nabízet vyškrtnutí ze sankčního seznamu.

Válka zanechává na Ukrajině vedle tisíců mrtvých zpustošená města a vesnice a financování rekonstrukce je již delší dobu předmětem mezinárodních jednání, zejména na půdě EU. V Londýně se tento týden koná druhý ročník konference o obnově napadené země, kde se političtí lídři či zástupci mezinárodních organizací budou dál věnovat otázce mobilizace potřebných prostředků.

Akce byla jedním z témat dnešního telefonátu Sunaka se Zelenským, uvádí v prohlášení Downing Street. Britský premiér při této příležitosti také avizoval, že lídři Severoatlantické aliance podle něj na nadcházejícím summitu ve Vilniusu vyšlou "silný signál" o podpoře Ukrajiny.

Zelenskyj na twitteru uvedl, že řeč byla také o potřebách Kyjeva na bojišti, konkrétně o zbraních dlouhého doletu. "Zdůraznil jsem potřebu zvýšit sankční tlak na Rusko, obzvláště vzhledem k navyšování ruské produkce střel za použití západních komponentů," dodal.