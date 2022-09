LOM Praha uzavře do konce roku smlouvu s obranou na servis nových vrtulníků

Praha - Státní podnik LOM Praha by měl do konce roku uzavřít s ministerstvem obrany smlouvu na servis a údržbu nových vrtulníků, které Česko pořizuje ze Spojených států. Na přelomu roku by také měla skončit výstavba budovy simulačního centra, ve kterém LOM Praha na základně v Náměšti nad Oslavou bude zajišťovat provoz pro výcvik pilotů amerických vrtulníků. ČTK to v rozhovoru řekl ředitel podniku Jiří Protiva.

Česká armáda by příští rok měla získat první stroje z vrtulníkové platformy H-1. Tvořit ji bude osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper. Spojené státy navíc Česku darují osm dalších již provozovaných strojů, celkem tak česká armáda bude mít k dispozici 20 amerických vrtulníků.

LOM Praha se na zavedení nové vrtulníkové platformy do české armády podílí ve dvou liniích. První je zajištění provozu simulačního centra, druhou zabezpečení servisu a údržby. Pro simulační centrum státní podnik v současné době staví zázemí, ve kterém by měl být v prvním čtvrtletí příštího roku spuštěn simulátor. "Pro simulační centrum už máme zajištěn personál, který ho bude obsluhovat," řekl Protiva.

Podnik se zároveň připravuje na opravy přicházejících vrtulníků. S jejich výrobcem i s výrobcem motorů uzavřel dohody o technické podpoře. Podle Protivy bude LOM Praha v příštích letech získávat postupně kompetenci k zajištění stále vyšších stupňů oprav. "Mým cílem je do budoucna přenést do České republiky co největší škálu činností,” poznamenal.

Dodal, že kvůli americkému daru starších vrtulníků se bude muset přizpůsobit příprava na zajištění životního cyklu. Na již provozovaných strojích se zároveň čeští technici dostanou dříve k pracím, které by je u nových vrtulníků čekaly až za několik let.

LOM Praha v Náměšti založil závod H-1, který bude mít opravy nových strojů na starosti. Najal do něj první zaměstnance, které bude čekat školení ve Spojených státech. Cílový personální stav do dvou až tří let je asi pět desítek zaměstnanců, nyní jich jsou necelé dvě desítky. S úspěšností náboru je Protiva spokojen, činnost závodu podle něj zajistí dosavadní zaměstnanci LOM Praha i lidé, kteří přišli z armády nebo od civilních firem, kde měli zkušenost s leteckou technikou firmy Bell.

Servis a opravy státní podnik dostane za úkol na základě smlouvy, jejíž podpis je naplánován do konce roku. LOM Praha bude mít na starosti i zabezpečení logistiky, tedy například nákup náhradních dílů. Ministerstvo podniku uložilo, aby ze Spojených států zajistil dovoz materiálu, který s nákupem vrtulníků souvisí. "Je evidentní, že jsme v nákupu amerických vrtulníků pro armádu jedním z klíčových partnerů," poznamenal Protiva.

ČTK řekl, že celkové náklady státního podniku na přípravu projektu H-1 jsou do 200 milionů korun.