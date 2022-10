LOM Praha koupí čtyři L-39NG od Aera Vodochody za 2,1 miliardy Kč

Praha - Státní podnik LOM Praha koupí čtyři podzvukové letouny L-39NG od Aera Vodochody. Zaplatí za ně včetně například pozáruční podpory nebo vybavení 2,1 miliardy korun. Informace o zakázce dnes vzala na vědomí vláda v navržené podobě, řekl na tiskové konferenci ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Stroje, o které LOM Praha dlouhodobě usiluje, budou sloužit k výcviku vojenských pilotů, sdělil ČTK mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský.

"Předpokládaná hodnota zakázky bude činit 2,1 miliardy korun, z čehož 1,3 miliardy bude tvořit pořízení vlastních letounů. Zbytek ceny se pak bude skládat ze souvisejících produktů a služeb a zejména z pozáruční podpory, jejíž cena je garantována až do roku 2028," uvedl mluvčí. Cenu podle něj ověřil znalec. Smlouva bude podepsána v nejbližší době a první letadlo by státní podnik měl obdržet 27 měsíců od začátku účinnosti smlouvy.

Kromě letounů státní podnik dostane speciální a výškovou výstroj, prostředky pro přežití, úvodní výcvik pilotů a pozemního personálu, pozemní vybavení, počáteční sady náhradních dílů a spotřebního materiálu, systémy pro plánování a rozbor letů a pozemní výcvikový systém.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila schválení nákupu řediteli podniku LOM Praha Jiřímu Protivovi na zbrojařském veletrhu v Praze. "Máme za to, že to je dobré rozhodnutí. Státní podnik tímto způsobem vyjadřuje podporu českému průmyslu, který je pro naši ekonomiku velmi důležitý. Potřebujeme finanční prostředky, které jako resort vynakládáme, abychom investovali i tam, kde se nám to vrací, což je právě v českém průmyslu," řekla dnes Černochová ČTK a Českému rozhlasu.

LOM Praha zajišťuje mimo jiné výcvik českých armádních pilotů ve svém pardubickém Centru leteckého výcviku (CLV). "Piloti nyní cvičí na letounech L-39C, kterým v příštích dvou letech skončí technická životnost," uvedl Petr Michenka ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Podle Táborského bude letoun využíván pro základní, pokračovací a základní bojový výcvik, při kterém se pilot učí principům použití proudových letounů při plnění bojových úkolů.

"Podzvukový proudový letoun se dlouhodobě v rámci Armády ČR jeví jako vhodný mezistupeň mezi vrtulovým letounem pro základní výcvik a nadzvukovým letounem," uvedl náčelník štábu velitelství vzdušných sil David Schreier. Podle něj obdobně při výcviku pilotů taktického letectva postupují i další alianční státy. Poukázal na nižší provozní náklady podzvukových letadel.

O náhradě cvičných proudových L-39C se mluví několik let. Zakázkou na nákup nových strojů se už v roce 2019 zabývala vláda, dokončit se ji ale dosud nepodařilo.