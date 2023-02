LOM Praha dokončuje prototyp modernizovaného vrtulníku Mi-171Š

Praha - Státní podnik LOM Praha připravuje dokončení prototypu modernizovaného vrtulníku Mi-171Š pro českou armádu. Práce na něm by měly skončit do poloviny roku, řekl ČTK ředitel podniku Jiří Protiva. Současně začíná příprava instalace západní techniky i do dalších 14 armádních strojů. Smlouvu na modernizaci vrtulníků uzavřelo ministerstvo obrany s LOM Praha na konci roku 2020, zakázka by měla mít hodnotu 1,2 miliardy korun bez DPH.

Pro LOM Praha byly opravy a modernizace vrtulníků řady Mi ruské výroby jednou za základních činností. Bitevní Mi-24/35 české armády by měly již letos začít nahrazovat americké vipery a venomy, životnost postupně končí i některým přepravním strojům.

Rusko loni v odvetě za dodávky vojenské techniky Ukrajině pozastavilo LOM Praha a bulharským podnikům platnost certifikátů pro opravy vrtulníků ruské výroby. Státní podnik podle Protivy podobný krok očekával a proto se zaměřil mimo jiné na předzásobení náhradními díly. Připravil také takzvanou národní cestu zajištění oprav, tedy komplex opatření, který umožňuje i nadále vrtulníky modernizovat a zajišťovat jejich servis. LOM Praha je podle Protivy připraven české armádě zajistit péči o ruské stroje minimálně do roku 2030.

Vrtulníky ruské výroby chce státní podnik postupně takzvaně westernizovat, tedy vybavit západní technikou. Týká se to i přepravních Mi-171Š, o jejichž modernizaci ministerstvo rozhodlo již před několika lety. Stroje budou podle Protivy přizpůsobeny standardům NATO, vybaveny budou západní avionikou. Po úpravě podle Protivy půjde o nejšpičkověji vybavené vrtulníky tohoto typu.

Modernizace se týká celkem 15 vrtulníků, ve finální fázi je nyní dokončení prototypu. Do poloviny roku by měl tento stroj absolvovat i vojskové zkoušky, které předchází zařazení do výzbroje armády.

LOM Praha pracuje i na úpravě dvou vrtulníků Mi-17, které získají nový kolejnicový upínací systém. Ten umožní do strojů umístit i sedačky a sloužit tak budou nejen k přepravě materiálu, ale i vojáků nebo ústavních činitelů. Vrtulníky tak posílí přepravní kapacity kbelské letecké základny po očekávaném vyřazení transportních Mi-8. První stroj by měl být připraven v polovině roku, druhý na jeho konci. Do budoucna by se úprav mohly dočkat i další vrtulníky. Protiva poznamenal, že státní podnik nabízí různé dílčí instalace i do zahraničí.

Kvůli válce na Ukrajině se podle Protivy postupně zrychluje přechod LOM Praha z východní na západní techniku. Podnik se snaží nabídnout i další služby, zapojit se chce nejen do servisu či oprav nově pořizovaných vrtulníků z USA, účasten chce být i v zakázkách na nákup dronů nebo pořízení nových letounů F-35.

"LOM Praha nabral nový kurz. Snažíme se konkrétními projekty našim zaměstnancům a partnerům ukazovat, že státní podnik má vize, že má kam směřovat, není to podnik, který by stagnoval," řekl Protiva, který se ředitelem stal před dvěma lety. Státní podnik od té doby vyvedl ze záporných hospodářských výsledků, kladná čísla očekává i za loňský rok.

Letos se LOM Praha chystá předvést své schopnosti i na velkých veletrzích v západních zemích. Cílí i na opravu techniky, kterou nepoužívá česká armáda, ale u které chybí ve střední Evropě servisní střediska. Příkladem může být zaměření se na servis motorů americké firmy Lycoming, podnik chce nabízet i služby své galvanovny nebo lakovny.

Protiva dodal, že modernizace se týká i Centra leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích, které pod LOM Praha spadá. Loni státní podnik uzavřel smlouvu na nákup čtyř strojů L-39NG, které nahradí centrem doposud provozovaná letadla L-39C. CLV proto musí postavit halu pro simulátor i další zázemí.