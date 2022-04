Loketský kostel sv. Václava dostal díky sbírce po 80 letech nový zvon

Do kostela svatého Václava byl přivezen nově odlitý zvon svatá Anežka, 15. dubna 2022, Loket, Sokolovsko.

Do kostela svatého Václava byl přivezen nově odlitý zvon svatá Anežka, 15. dubna 2022, Loket, Sokolovsko. ČTK/Kubeš Slavomír

Loket (Sokolovsko) - Farní kostel svatého Václava v Lokti na Sokolovsku dostal po 80. letech nový zvon. Vytvořit se ho podařilo díky úsilí loketského spolku i místních, kteří na něj finančně přispěli. Pojmenovaný byl po patronce českých zemí svaté Anežce. Svěcení zvonu a představení veřejnosti se uskuteční na velikonoční neděli, řekl ČTK za spolek Loketské zvony historik Miloš Bělohlávek.

Fotogalerie

"Je paradoxní, že byl nový zvon přivezen právě na Velký pátek. Podle prastaré církevní tradice je to totiž den, kdy zvony všech kostelů světa mlčí a podle lidových pověstí odletěly do Říma. U nás to je obráceně," uvedl historik.

Zvon o váze 320 kilogramů vynesla odborná firma po točitém schodišti. "Je to první ze tří nových zvonů, který pro kostel svatého Václava zařídil náš spolek. Jde o zvon prostřední, jeho větší a menší sourozenci, pana Marie a svatý Václav, budou mít kolem 500 a 200 kilogramů. Celkově ten zvonový fond bude mít něco přes tunu, což je v rámci regionu významné," řekl Bělohlávek.

Loketský spolek pořádá sbírku na nové zvony již od roku 2018. Zvony byly totiž ve 40. letech zničeny německými okupačními orgány. Před třemi lety se podařilo zrenovovat původní nejmenší zvon sv. Florián, který ve zvonici zůstal. Prošel kompletní opravou a je opatřen elektropohonem.

Nový zvon vytvořila zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová v Brodku u Přerova. Je naladěn do tónu C2, jeho spodní průměr má 800 milimetrů. Náklady na jeho odlití činily více než 400.000 korun. Kromě reliéfu svaté Anežky jsou na něm jména všech lidí i spolků, kteří na jeho obnovu přispěli. Prozatím byl pořízen jen zvon, bez technického vybavení a elektropohonu.

Požehnán bude v neděli během svaté mše. Hlavním celebrantem a světitelem zvonu bude velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Jiří Šedivý. Zvon zůstane v kostele, kde si ho může prohlédnout veřejnost do té doby, dokud nebudou odlité zbývající dva zvony. Pak budou všechny tři zavěšeny do věže kostela.