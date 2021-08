LOH - 7. DEN: Krpálek a Prskavec získali zlatý double

Tokio - Judista Lukáš Krpálek a vodní slalomář Jiří Prskavec naplnili na olympijských hrách v Tokiu role favoritů a v rozmezí dvou hodin získali pro českou výpravu další dvě zlaté medaile. Zatímco Krpálek si připsal už druhý olympijský titul po triumfu v Riu de Janeiro, v Brazílii bronzový kajakář Prskavec se radoval ze zlata poprvé.

Dva cenné kovy nejvyšší hodnoty v jeden den získali čeští sportovci naposledy před 25 lety v Atlantě, kdy se radovali oštěpař Jan Železný a kanoista Martin Doktor. Nyní má olympijská výprava v Tokiu na kontě už šest medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, navíc díky tenistkám přibudou další dvě minimálně stříbrné hodnoty.

Z dvojice kamarádů, které od olympijských her v Riu pojí přátelství, šel jako první do boje o medaile Prskavec. Úřadující mistr světa postoupil do závěrečných bojů o titul z prvního místa v semifinále a startoval proto ve finále jako úplně poslední. S tlakem se ale vyrovnal a nechyboval. Druhého Jakuba Grigara ze Slovenska porazil o více než tři sekundy, třetí skončil Němec Hannes Aigner.

"Říkal jsem si, že jsem si na sebe ušil bič. Samozřejmě je to to nejtěžší," komentoval výchozí pozici. "O to krásnější je, když člověk dojede do cíle a vidí, že to dal. Že takhle to je, takhle je to hotové, výsledky se měnit nebudou, už na nikoho nemusím čekat. Tlak a to všechno je samozřejmě obrovské, ale když to člověk unese, je to o to krásnější," radoval se.

Třicetiletý Krpálek porazil o zhruba dvě hodiny později ve finále olympijského turnaje v ikonické hale Budókan ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tušišviliho a navázal na Rio, kde dominoval v nižší kategorii do 100 kg. Cestou za zlatem postupně vyřadil Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva a v semifinále si poradil na wazari s domácím Hisajošim Harasawou.

"Včera večer jsme si psali, že budeme bojovat, že do toho dáme všecko. Že tenhle den bude náš. On to nakonec opravdu je náš den. O to je to prostě krásnější," radoval se Krpálek, jenž už do semifinále nastupoval povzbuzený triumfem svého kamaráda. "Mě to hrozně nakoplo. Sledoval jsem celou dobu, jak jel. Nemohl jsem to vidět v televizi, ale díval jsem se (on-line na internetu), jak si vede," přiznal.

Sen o zisku tzv. Golden Slamu se v semifinále olympijského turnaje rozplynul srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi. Největší favorit a vítěz všech tří dosavadních letošních grandslamů prohrál po dvouhodinovém boji s Němcem Alexanderem Zverevem 6:1, 3:6, 1:6 a bronz z roku 2008 z Pekingu nevylepší. Čtvrtý nasazený Zverev v nedělním finále nastoupí proti turnajové dvanáctce Karenu Chačanovovi z Ruska. Prvního hráče světového žebříčku čeká utkání o třetí místo proti Pablu Carreňovi ze Španělska.

Vítěz rekordních 20 grandslamů Djokovič se mohl stát prvním mužem, který by Golden Slam získal. Ovládnout v jednom roce všechny turnaje velké čtyřky i olympiádu se dosud povedlo pouze Němce Steffi Grafové v roce 1988.

První olympijské zlato v atletice v Tokiu získal v běhu na 10.000 metrů Selemon Barega z Etiopie v čase 27:43,22. V drtivém finiši porazil světového rekordmana Joshuu Cheptegeie z Ugandy, třetí doběhl další Uganďan Jacob Kiplimo.

Z českých atletů se jako první představil Vít Müller. V závěrečném rozběhu na 400 m překážek obsadil páté místo časem 49,59 sekundy a těsně proklouzl do nedělního semifinále. Koulařka Markéta Červenková se do finále nedostala. Výkon 17,33 metru, hluboko pod jejími možnostmi, ji zařadil až na 24. místo.

Plavkyně Barbora Seemanová v Tokiu na finálovou účast z kraulařské dvoustovky na nejkratší trati nenaváže. Do semifinále kraulařské padesátky z rozplavby nepostoupila, s časem 24,92 sekundy skončila na 21. místě a za postupovou šestnáctkou zaostala o 15 setin. Jan Micka v rozplavbě na 1500 metrů volný způsob s časem 15:17,71 obsadil 23. místo, na účast ve finálové osmičce by musel plavat o 25,05 sekundy rychleji.

První plavecký světový rekord v individuálním závodě na tokijské olympiádě padl ve finále na 200 metrů prsa zásluhou Jihoafričanky Tatjany Schoenmakerové. Zlato získala v čase 2:18,95 před Američankami Lilly Kingovou a Annie Lazorovou. Čtyřiadvacetiletá stříbrná medailista z prsařské stovky překonala o 16 setin výkon Dánky Rikke Möller Pedersenové z mistrovství světa v Barceloně v roce 2013.

Ruská střelkyně Vitalina Bacaraškinová se v Tokiu stala královnou pistolových disciplín. Po triumfu ze vzduchové zbraně a stříbru ze smíšené soutěže dnes byla nejlepší ve sportovní pistoli. Dokonce tři zlata získala v Japonsku dvacetiletá korejská lukostřelkyně An San. Šampionka ze smíšené i týmové soutěže ovládla i individuální soutěž žen.