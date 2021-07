LOH - 6. DEN: Lipták s Kosteleckým ovládli trap, tenistky ve finále

Tokio - Další dvě medaile dnes na olympijských hrách v Tokiu získala díky brokovým střelcům česká výprava. Zlato vybojoval Jiří Lipták, když v rozstřelu ve finále porazil Davida Kosteleckého. Medaili mají díky úspěšnému semifinále jistou také tenistka Markéta Vondroušová ve dvouhře a Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou ve čtyřhře.

Lipták s Kosteleckým postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe devětatřicetiletý Lipták, jenž svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně.

Zatímco Lipták získal první olympijskou medaili v kariéře, Kostelecký navázal na triumf z her v Pekingu v roce 2008. Třetí místo obsadil Brit Matthew Coward Holley.

"Jsem rád, že po tom, co v Riu se českému střelectví nepodařilo získat žádnou medaili, jsme tady s Davidem rozjeli novou sérii," řekl Lipták se zlatou medailí na krku. "Ještě mi to nedochází. Těším se domů, až si v klidu pustím celý záznam. Strašně rychle to uteklo," prohlásil.

"Chtěl jsem udělat ještě jednu medaili, ale nevěřil jsem, že se to povede takhle pozdě. V Riu jsem měl čtyřicet dva, takže tam by se to hodilo víc. Bylo to pro mě překvapení," řekl Kostelecký.

Brokoví střelci navázali na stříbrného vodního slalomáře Lukáše Rohana a bronzového šermíře Alexandera Choupenitche. Jistotu dalších dvou minimálně stříbrných medaili navíc dnes české výpravě zajistily tenistky.

Vondroušová si v semifinále poradila 6:3, 6:1 s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. V boji o zlato ji čeká Belinda Bencicová ze Švýcarska, která se v Tokiu spolu s Viktorijí Golubicovou probojovala také do finále čtyřhry a i v něm narazí na české soupeřky.

"Hlavně jsem nechtěla hrát o třetí místo, protože brambora z olympiády je podle mě hrozná. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo. Ať už to bude zlato nebo stříbro, tak jenom to, že už budu na stupních vítězů, je fakt krásný," řekla Vondroušová.

Krejčíková se Siniakovou potvrdily roli nejvýše nasazeného páru a v semifinále porazily 6:3, 3:6, 10:6 Rusky Jelenu Vesninovou a Veroniku Kuděrmětovovou. Při své premiéře pod pěti kruhy zvládly třetí super tie-break za sebou a oplatily soupeřkám vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Těsně pod stupni vítězů skončili veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. V závodě dvojskifu lehkých vah obsadili čtvrté místo a od medaile je dělilo 2,12 sekundy. Z vítězství se radovali favorizovaní Fintan McCarthy a Paul O'Donovan z Irska, úřadující mistři světa a Evropy.

Medailové ambice nenaplnila vodní slalomářka Tereza Fišerová, která mezi kanoistkami obsadila šesté místo. Třiadvacetiletá Češka byla v kvalifikaci třetí, v semifinále druhá, ale finálová jízda se jí nevydařila. Z vítězství se radovala Australanka Jessica Foxová, která už získala v úterý bronzovou medaili na kajaku. Sedminásobná světová šampionka se dočkala premiérového triumfu pod pěti kruhy.

Odloženou olympijskou premiéru za sebou mají plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Po desetidenní karanténě kvůli koronaviru a po jediném tréninku na písku porazili ve třech setech mexickou dvojici Josué Gaxiola, José Rubio a udrželi si naději na postup ze skupiny.

Vítězství udrželo českou dvojici ve hře o postup, protože kvůli nákaze nenastoupili k úvodnímu zápasu s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs a duel byl kontumován. Skupinu Perušič se Schweinerem zakončí zápasem s úřadujícími mistry světa Olegem Stojanovským a Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska. Z každé ze šesti skupin do osmifinále přímo postoupí dva týmy a dva nejlepší ze třetích míst. Zbývající čtyři páry ze třetích míst se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Golfista Ondřej Lieser je po prvním kole olympijského turnaje na 48. místě. S Tokiem se už rozloučil windsurfer Karel Lavický, jenž po dvanácti rozjížďkách obsadil 22. místo a do bojů o medaile neprošel.

Při posledním startu na olympiádě neuspěla ani plavkyně Simona Kubová, která z rozplavby na 200 metrů znak do semifinále neprošla a obsadila 25. místo. Jan Šefl na motýlkářské stovce skončil na 37. příčce.