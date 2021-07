LOH - 5. DEN: Seemanová šestá v českém rekordu, tenistky sahají po medailích

Tokio - Ve středečním olympijském programu bude Markéta Vondroušová hrát čtvrtfinále tenisového turnaje stejně jako pár Barbora Krejčíková - Kateřina Siniaková. Basketbalisté se po výhře nad Íránem pokusí zaskočit Francii, která na úvod překvapivě zdolala Spojené státy. Plavkyně Barbora Seemanová se představí vedle nejlepších světových kraulařek. V kvalifikaci nastoupí i dva čeští reprezentanti, kteří už mají olympijské medaile - střelec David Kostelecký a kajakář Jiří Prskavec. Celkem se bude ve středu rozdělovat 25 sad medailí.

Vondroušová jako poslední česká zástupkyně v tenisové dvouhře po senzačním vyřazení Japonky Naomi Ósakaové bude chtít své olympijské účinkování prodloužit v duelu se Španělkou Paulou Badosaovou, které má oplácet letošní prohru z Roland Garros. Čtvrtfinálová soupeřka je na 29. místě žebříčku, třináct míst před Vondroušovou. Zatím se jí víc dařilo na antuce, ale v Tokiu už přehrála například turnajovou šestku Polku Igu Šwiatekovou.

Barbora Krejčíková se po dnešní prohře ve dvouhře může soustředit na debl, v němž jsou spolu s Kateřinou Siniakovou nasazené jako jedničky. Další překážkou jsou pro ně Australanky Ashleigh Bartyová a Strom Sandersová, které se spolu daly dohromady jen pro olympiádu. Světová jednička Bartyová se po překvapivém vyřazení v singlu koncentruje právě na obě čtyřhry.

Zásluhou Barbory Seemanové bude mít české plavání poprvé od roku 2000 zastoupení v olympijském finále. Na kraulařské dvoustovce vylepšila vlastní český rekord a postoupila z pátého místa. Zlato obhajuje Američanka Katie Ledecká, ale v cestě jí stojí Australanka Ariarne Titmusová, která ji už porazila na dvojnásobné trati a byla rychlejší i v dnešním semifinále. Večer Seemanová ještě absolvuje rozplavbu na poloviční trati a znovu do bazénu půjdou i Jan Čejka a Kristýna Horská.

Francouzští basketbalisté mají z posledních dvou světových šampionátů bronzové medaile. Tým kolem Evana Fourniera, rozehrávače s devítiletou zkušeností z NBA, začal skvěle a Američanům připravil první olympijskou prohru od roku 2004. Češi s Francií v kvalifikaci o poslední MS dvakrát prohráli, a to ještě chyběly hvězdy z NBA. Vítězství v zápase, který v Saitamě začne ve 14:00 SELČ, by znamenalo postup. Ale i v případě porážky půjde doslova o každý bod, protože do čtvrtfinále proklouznou i dva ze tří týmů na třetích místech,

Rušno bude znovu na kanále pro vodní slalom, i když ve středu ještě medaile nebudou. Kajakář Jiří Prskavec vstoupí do kvalifikace jako úřadující mistr světa a majitel bronzu z posledních her. Závod kanoistek se na hrách pojede vůbec poprvé a v premiéře by mohla hrát nezanedbatelnou roli i Tereza Fišerová. Doma už má stříbro a bronz z mistrovství světa a formu potvrdila druhým místem při červnovém Světovém poháru v Markkleebergu.

Ke svému šestému startu pod pěti kruhy nastoupí v trapu střelec David Kostelecký. Třikrát byl v šestičlenném finále, v Pekingu v roce 2008 získal zlato a naposledy v Riu de Janeiro přišel o bronz až v rozstřelu. Spolu s ním bude o postup z kvalifikace bojovat jeho dlouholetý parťák Jiří Lipták, který v červnu naznačil své možnosti ziskem stříbrné medaile na mistrovství Evropy v Osijeku. První den čeká brokaře 75 terčů, soutěž vyvrcholí ve čtvrtek ve finále šesti nejlepších střelců.

Cyklisté pojedou od 7:00 časovku na 44 kilometrů na kopcovité trati se startem a cílem na okruhu pro formuli 1. Favoritem je mistr světa Ital Filippo Ganna, který za poslední dvě sezony vyhrál deset z třinácti velkých časovek. Jeho největším soupeřem by měl být Belgičan Wout van Aert, stříbrný ze závodu s hromadným startem a vítěz závěrečné časovky na letošní Tour de France. České barvy bude hájit Michael Kukrle, který na sebe výrazně upozornil v olympijské premiéře.

V závodě žen na poloviční trati se očekává souboj dvou nizozemských cyklistek. Annemiek van Vleutenová už má stříbro, naopak mistryně světa Anna van der Breggenová si bude chtít spravit chuť po selhání v úvodním závodě, kde místo obhajoby zlata dojela až patnáctá.

Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek budou na dvojskifu lehkých vah bojovat o postup do finále, což se zatím žádné české posádce v Tokiu nepodařilo. Lukostřelkyně Marie Horáčková se v 1. kole vyřazovací části pokusí přejít přes domácí Miki Nakamuraovou. Judista David Klammert se v 1. kole kategorie do 90 kilogramů střetne s Li Kochmanem z Izraele. V případě postupu by narazil pravděpodobně na gruzínského mistra Evropy Lašu Bekauriho.

Česká olympijská účast ve středu v Tokiu: 1:10 veslování: dvojskif ženy - finále B: Antošová, Fleissnerová 2:50 sportovní střelba - trap kvalifikace: Lipták, Kostelecký 3:41 plavání - finále 200 m volný způsob ženy: Seemanová 4:00 judo do 90 kg - 1. kolo: Klammert - Kochman (Izr.) 4:10 dvojskif lehkých vah muži semifinále: Vraštil, Šimánek 4:14 lukostřelba 1. kolo: Horáčková - Nakamuraová (Jap.) 5:05 jachting - RS:X muži 7. - 9. rozjížďka: Lavický 5:30 tenis - čtyřhra ženy čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková - Bartyová, Sandersová (Austr.), dvouhra ženy čtvrtfinále: Vondroušová - Badosaová (Šp.) 5:50 vodní slalom - kvalifikace C1 ženy: Fišerová, 6:50 K1 muži: Prskavec 7:00 cyklistika - časovka muži: Kukrle 12:00 plavání - rozplavby 100 m volný způsob ženy: Seemanová, 200 m znak muži: Čejka, 200 m prsa ženy: Horská 14:00 basketbal - muži: ČR - Francie