LOH - 4. DEN: Vondroušová a deblistky jsou ve čtvrtfinále, Seemanová ve finále

Tokio - Markéta Vondroušová v Tokiu senzačně zvítězila nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou a na olympijském turnaji prošla jako jediná z českých tenistek ve dvouhře do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková i Tomáš Macháč vypadli. Krejčíková ale zůstala ve hře o medaili ve čtyřhře. Spolu s Kateřinou Siniakovou, s níž tvoří nejvýše nasazený pár, postoupily do čtvrtfinále. První české olympijské plavecké finále po 21 letech vybojovala na kraulařské dvoustovce Barbora Seemanová, účast v něm si zajistila v novém českém rekordu 1:56,14.

Vondroušová porazila druhou hráčku světového žebříčku, která byla po vyřazení turnajové jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie největší adeptkou na zlato, 6:1, 6:4. O postup do semifinále se předloňská finalistka Roland Garros utká se Španělkou Paulou Badosaovou. "Je to krásné," libovala si Vondroušová nad skutečností, že je jednu výhru od bojů o medaile.

Česká jednička Plíšková prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou, která je na žebříčku na 61. místě, za hodinu a čtvrt 4:6 a 2:6. "Bohužel jsem nepředvedla nic suprovýho," řekla upřímně Plíšková. Do not jí nehrál ani rychlý povrch v Ariake Aréně. "Neměla jsem se kde chytit. Nepřišlo mi, že bych úplně špatně servírovala, ale tam je to vabank," řekla nedávná finalistka na trávě ve Wimbledonu.

Osmifinálový zápas světové jedenáctky Krejčíkové s žebříčkovou sousedkou Švýcarkou Belindou Bencicovou zastavil v první sadě na dvě hodiny déšť. Po přerušení sice česká vítězka French Open rychle dohrála úvodní set, pak ale odpadla a za necelé dvě hodiny prohrála 6:1, 2:6, 3:6. "Hodně mě to bolí, chtěla jsem tady hrát dobře. Podmínky jsou tady strašně náročné a po setu mi došla šťáva," řekla Krejčíková se slzami v očích.

Pětadvacetiletá Krejčíková, jež vyhrála v uplynulých dvou měsících vedle senzačního titulu na pařížské antuce i turnaje ve Štrasburku a v Praze, pak ještě zmobilizovala síly na čtyřhru a se Siniakovou vydřely výhru 6:2, 5:7, 10:5 nad Španělkami Badosaovou a Sarou Sorribesovou. Naproti tomu Plíšková s Vondroušovou nevyužily proti brazilské dvojici Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová čtyři mečboly a prohrály 6:2, 4:6, 11:13.

Seemanová se ve finále pod pěti kruhy představí jako první česká plavkyně od roku 2000, kdy byl prsař Daniel Málek v Sydney pátý na stovce i dvoustovce. Kristýna Horská se v polohovém závodu na 200 metrů do finálové osmičky nedostala. Stejně jako v pondělní rozplavbě skončila na 16. místě. Jan Micka obsadil v rozplavbě na 800 metrů volný způsob 28. místo.

Jednadvacetiletá Seemanová v semifinále o 13 setin sekundy překonala vlastním národní maximum, které vytvořila letos v květnu při triumfu na mistrovství Evropy v Budapešti. Do finále postoupila pátým časem. Je to super, jsem fakt nadšená. Byl to můj sen. Ať už to zítra dopadne jakkoliv, budu fakt spokojená," radovala se plavkyně, jež před pěti lety v Riu debutovala coby šestnáctiletá.

V bojích o medaile mezi vodními slalomáři nečekaně chyběla kajakářka Kateřina Minařík Kudějová, která po noční zdravotní indispozici obsadila v semifinále až patnácté místo a mezi elitní desítku se neprobojovala. Jedenatřicetiletá česká závodnice nevylepšila své umístění z Ria, kde byla před pěti lety desátá. "V noci jsem se pozvracela a nějakou dobru nespala. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem něco špatného snědla v kombinaci s nervozitou. V přejezdech válců jsem zůstávala, neměla jsem sílu se z nich vytáhnout, tam jsem určitě ztratila nejvíc," řekla mistryně světa z roku 2015 a loňská evropská šampionka.

Finále překvapivě ovládla Ricarda Funková a na letošních hrách vybojovala první zlatou medaili pro Německo. Vysoce favorizovaná Australanka Jessica Foxová, která vyhrála kvalifikaci i semifinále, dostala ve finále čtyři trestné sekundy a skončila třetí.

Německá výprava se později dočkala i očekávaného triumfu v týmové drezuře. Hvězda vítězného tria a nejúspěšnější jezdkyně v historii OH Isabelle Werthová získala sedmou zlatou medaili v kariéře a jako teprve třetí sportovkyně po německé kajakářce Birgitt Fischerové a maďarském šermíři Aladáru Gerevichovi se stala šampionkou na šesti různých olympiádách.

Bikerka Jitka Čábelická obsadila 22. místo v závodě v cross country horských kol, který zcela opanovaly Švýcarky v čele s Jolandou Neffovou. Triatlonistka Petra Kuříková při olympijském debutu obsadila 30. místo, druhá Češka Vendula Frintová závod nedokončila. Sportovní střelci David Hrčkulák a Nikola Šarounová skončili v nově zavedené olympijské soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pušce na 25. místě.

Ruské gymnastky vyhrály poprvé od roku 1992 soutěž družstev. Druhé skončily obhájkyně zlata ze Spojených států amerických, které od druhého cvičení postrádaly hvězdnou Simone Bilesovou. Čtyřnásobná šampionka z Ria Bilesová, jež chtěla na aktuálních hrách útočit na šest zlatých medailí, odstoupila ze soutěže z neupřesněných zdravotních důvodů hned po úvodním přeskoku.