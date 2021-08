LOH - 14. DEN: Fuksa postoupil přímo do semifinále, Mäki byla 13.

Tokio - Rychlostní kanoista Martin Fuksa dnes na olympijských hrách v Tokiu vyhrál rozjížďku na kilometrové trati a postoupil přímo do sobotního semifinále. Atletka Kristiina Mäki ve finále běhu na 1500 metrů skončila poslední třináctá. Kláře Spilkové patří po třetím kole golfového turnaje 25. místo. Po 85 letech startoval pod pěti kruhy český parkurový tým, ale do finále nepostoupil.

Fuksa by chtěl v Tokiu navázat na kajakáře Josefa Dostála s Radkem Šloufem a získat první olympijskou medaili. Dnes k tomu udělal první krok výhrou v rozjížďce. "Nic moc neznamená. Jen to, že jsem si ušetřil jednu jízdu, a to je nejdůležitější," řekl osmadvacetiletý mistr Evropy. Jeho mladší bratr Petr musel po třetím místě v rozjížďce do čtvrtfinále, ve kterém dojel čtvrtý a v dalším programu se již nepředstaví.

Mäki byla první českou běžkyní v olympijském finále na 1500 metrů. Kvalifikovala se do něj díky národnímu rekordu 4:01,23, dnes už krok s mílařskou elitou neudržela. Doběhla na třináctém místě v čase 4:11,76. Zlato obhájila Faith Kipyegonová z Keni v olympijském rekordu 3:53,11.

Do finále nepostoupila česká štafeta na 4x400 metrů, jež ve složení Patrik Šorm, Pavel Maslák, Michal Desenský a Vít Müller obsadila v semifinále celkově 15. místo v čase 3:03,61. Chodkyně Tereza Ďurdiaková byla při své premiéře na velké akci třicátá v závodu na 20 km, v mužské padesátce Vít Hlaváč obsadil 43. místo a jako 46. prošel cílem Lukáš Gdula. Vyhráli Polák Dawid Tomala a Italka Antonella Palmisanová.

Sprinterskou štafetu žen vyhrály podle očekávání Jamajčanky v druhém nejlepším čase historie 41,02. Mezi muži se Italové po triumfu Lamonta Marcella Jacobse na 100 metrů postarali o další senzaci. V běhu na 5000 metrů přidal Joshua Cheptegei z Ugandy zlato ke stříbru z desítky. Liou Š'-jing vyhrála soutěž oštěpařek jako první Číňanka v historii.

Spilková zahrála třetí kolo golfového turnaje v paru, celkově má tři rány pod normu hřiště a je na děleném 25. místě. Z prvního místa půjde do boje o zlato na hřišti v Kasumigaseki Country Clubu Nelly Kordová z USA díky skóre -15. Turnaj se může ale kvůli hrozícím sobotním bouřkám protáhnout do neděle a teoreticky by mohla být zlatá medailistka vyhlášena i po 54 jamkách, tedy po třech odehraných kolech.

Čeští reprezentanti v jezdectví se při svém olympijském návratu v parkuru družstev do finále neprobojovali. Trio Ondřej Zvára, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný si připsalo v kvalifikaci celkem 45 trestných bodů a obsadilo 15. příčku. Od finálové desítky je dělilo 18 bodů. Češi se v týmové soutěži představili pod pěti kruhy po 85 letech a poprvé ji dokončili. Kvalifikaci ovládli bezchybní Švédové.

Zlato v cyklistickém sprintu získal nizozemský dráhař Harrie Lavreysen. V madisonu žen zvítězily britské dráhařky Katie Archibaldová a Laura Kennyová, která má už páté olympijské zlato v kariéře.

Na páté zlato dosáhl také Číňan Ma Lung a stal se díky tomu nejúspěšnějším stolním tenistou historie. Vítěz dvouhry pomohl Číně k triumfu v soutěži družstev po finálové výhře 3:0 nad Německem.

Fotbalový turnaj žen vyhrála poprvé Kanada po penaltovém rozstřelu ve finále se Švédskem. Mezi muži získali bronz Mexičané, kteří v souboji o třetí místo porazili domácí Japonce 3:1.