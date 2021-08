LOH - 12. DEN: Spilková je zatím sedmá, ve finále jsou oštěpaři i Mäki

Tokio - Skvělý vstup do olympijského turnaje má za sebou golfistka Klára Spilková, které po prvním kole patří dělené sedmé místo. Dnes se v Toku dařilo také českým atletům: Kristiina Mäki si v novém národním rekordu zajistila finále v běhu na 1500 metrů a do bojů o medaile prošli také oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch.

Mäki sedm měsíců po porodu vylepšila časem 4:01,23 rekord Ivany Walterové z roku 1986 o 61 setin sekundy. V prvním semifinále byla sedmá a díky času postoupila, Diana Mezuliáníková skončila v druhém běhu na osmém místě a nepostoupila. V běhu na 400 metrů v semifinále skončila také Lada Vondrová.

Veselý s Vadlejchem v kvalifikaci předvedli letošní maxima a zopakují si finále z her v Riu de Janeiro. Vadlejch posledním pokusem hodil 84,93 metru, což byl čtvrtý nejlepší výkon v kvalifikaci. Veselý sice limit nesplnil, ale výkon 83,04 ho zařadil na osmé místo. Oba napravili úterní selhání českých vrhačů, kdy v kvalifikaci vypadly všechny tři oštěpařky Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová a neuspěl ani koulař Tomáš Staněk.

Nedařilo se vzpěrači Jiřímu Orságovi, který v nejtěžší kategorii nad 109 kilogramů nebyl klasifikován po třech neúspěšných pokusech v nadhozu. Jako jediný ze třinácti účastníků si ve dvojboji nepřipsal žádný výkon, v trhu zvedl 180 kg. Zlato získal Gruzínec Laša Talachadze, který vylepšil světové rekordy ve dvojboji (488 kg), trhu (223) i nadhozu (265).

Radek Šlouf a Josef Dostál, který v úterý v singlkajaku nenaplnil medailové ambice a skončil až pátý, postoupili v závodě deblkajaků na 1000 metrů přímo do semifinále. V rozjížďce byli druzí, nestačili pouze na maďarskou dvojici Bence Nádas, Bálint Kopasz, za kterou zaostali o 1,548 sekundy.

Jediný český dráhař v Tokiu Tomáš Bábek neuspěl v kvalifikaci sprintu. Ze 30 startujících zajel osmadvacátý čas a nedostal se mezi 24 postupujících. Nejrychlejšími závodníky kvalifikační fáze byli se shodným časem Nizozemci Jeffrey Hoogland a Harrie Lavreysen, kteří zajeli olympijský rekord 9,215 sekundy. Bábka ještě čeká jeho silnější disciplína keirin.

Finále běhu na 400 metrů překážek vyhrála ve světovém rekordu 51,46 sekundy Američanka Sydney McLaughlinová. Na trůnu vystřídala krajanku Dalilah Muhammadovou, která doběhla druhá. Bronz získala Femke Bolová z Nizozemska v evropském rekordu 52,03.

Kanaďan Andre De Grasse k bronzu na stovce přidal olympijské zlato v běhu na 200 metrů v čase 19,62 sekundy. Stal se tak nejúspěšnějším sprinterem her a nástupcem Jamajčana Usaina Bolta. Ve finále za sebou nechal americké favority, mistra světa a lídra letošních tabulek Noaha Lylese i Kennetha Bednarka.

Shrnutí výsledků soutěží na OH v Tokiu

Atletika:

Finále:

Muži:

200 m (vítr -0,5 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 19,62, 2. Bednarek 19,68, 3. Lyles 19,74, 4. Knighton (všichni USA) 19,93, 5. Fahnbulleh (Lib.) 19,98, 6. Brown (Kan.) 20,20, 7. Dwyer (Jam.) 20,21, 8. Richards (Trin.) 20,39.

800 m: 1. Korir 1:45,06, 2. Rotich (oba Keňa) 1:45,23, 3. Dobek (Pol.) 1:45,39, 4. Bol (Austr.) 1:45,92, 5. Ben (Šp.) 1:45,96, 6. Tuka (Bosna) 1:45,98, 7. Tual (Fr.) 1:46,03, 8. Amos (Botsw.) 1:46,41.

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 82,52, 2. Henriksen (Nor.) 81,58, 3. Fajdek (Pol.) 81,53, 4. Kochan (Ukr.) 80,39, 5. Bigot (Fr.) 79,39, 6. Miller (Brit.) 78,15, 7. Winkler (USA) 77,08, 8. Pronkin (Rus.) 76,72.

Desetiboj - po pěti disciplínách: 1. Warner (Kan.) 4722 b. (100 m: 10,12 - dálka: 824 - koule: 14,80 - výška: 202 - 400 m: 47,48), 2. Moloney (Austr.) 4641 (10,34 - 764 - 14,49 - 211 - 46,29), 3. Lepage (Kan.) 4529 (10,43 - 765 - 15,31 - 199 - 46,92), 4. Bastien (USA) 4369, 5. Mayer (Fr.) 4340, 6. Scantling 4338, 7. Ziemek (oba USA) 4322, 8. Ureňa (Šp.) 4310, ...17. Helcelet 4097 (11,06 - 716 - 14,99 - 196 - 49,41), 19. Sýkora (oba ČR) 3989 (11,18 - 703 - 14,63 - 190 - 48,89).

Ženy:

400 m př.: 1. McLaughlinová 51,46 - světový rekord, 2. Muhammadová (obě USA) 51,58, 3. Bolová (Niz.) 52,03 - evropský rekord, 4. Russelová (Jam.) 53,08, 5. Ryžykovová 53,48, 6. Tkačuková (obě Ukr.) 53,79, 7. Woodruffová (Pan.) 55,84, Cockrellová (USA) diskvalifikována.

3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:01,45, 2. Frerichsová (USA) 9:04,79, 3. Kiyengová (Keňa) 9:05,39, 4. Abebeová (Et.) 9:06,16, 5. Krauseová (Něm.) 9:14,00, 6. Mišmašová-Zrimšeková (Slovin.) 9:14,84, 7. Chepkoechová (Keňa) 9:16,33, 8. Wondemagegnová (Et.) 9:16,41.

Sedmiboj - po čtyřech disciplínách: 1. Vetterová (Niz.) 3968 (100 m př.: 13,09 - výška: 180 - koule: 15,29 - 200 m: 23,81), 2. Vidtsová 3941 (13,17 - 183 - 14,33 - 23,70), 3. Thiamová (obě Belg.) 3921 (13,54 - 192 - 14,82 - 24,90), 4. Kunzová (USA) 3870, 5. Ahouanwanouová (Benin) 3867, 6. Bougardová (USA) 3837, 7. Schäferová (Něm.) 3801, 8. Dadicová (Rak.) 3800.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

110 m př. - semifinále (-0,1 m/s): 1. Holloway (USA) 13,13.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 86,65, ...4. Vadlejch 84,93, 8. Veselý (oba ČR) 83,04 - postoupili do finále.

Ženy:

400 m - semifinále: 1. McPhersonová (Jam.) 49,34, ...23. Vondrová (ČR) 51,62 - nepostoupila do finále.

1500 m - semifinále: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:56,80, ...9. Mäki 4:01,23 - český rekord, postoupila do finále, 17. Mezuliáníková (obě ČR) 4:03,70 - nepostoupila.

Baseball:

O postup do semifinále: USA - Dominikánská republika 3:1,

Semifinále: Japonsko - Korea 5:2.

Basketbal:

Ženy - čtvrtfinále:

Srbsko - Čína 77:70 (16:14, 35:33, 49:58), Austrálie - USA 55:79 (12:26, 27:48, 39:68), Japonsko - Belgie 86:85 (19:16, 41:42, 61:68), Španělsko - Francie 64:67 (16:21, 30:36, 48:55).

Box:

Muži - do 81 kg:

Finále: López (Kuba) - Whittaker (Brit.) 4:1.

Konečné pořadí: 1. López, 2. Whittaker, 3. Chatajev (Rus.) a Alfonso (Ázerm.), 5. Romero (Mex.), Machado (Braz.), Malkan (Tur.), Jalidov (Šp.).

Dálkové plavání:

Ženy - 10 km:

1. Cunhaová (Braz.) 1:59:30,8, 2. Van Rouwendaalová (Niz.) 1:59:31,7, 3. Leeová (Austr.) 1:59:32,5, 4. Olaszová (Maď.) 1:59:34,8, 5. Becková (Něm.) 1:59:35,1, 6. Andersonová 1:59:36,9, 7. Twichellová (obě USA) 1:59:37,9, 8. Sin sin (Čína) 2:00:10,1.

Dráhová cyklistika:

Muži - stíhací závod družstev:

Finále: 1. Itálie (Consonni, Ganna, Lamon, Milan) 3:42,032 (světový rekord) - Dánsko (Hansen, Johansen, Madsen, Pedersen) 3:42,198,

o 3. místo: 1. Austrálie (O'Brien, Welsford, Howard, Plapp) - Nový Zéland (Gate, Stewart, Gough, Kerby) dostižen.

Další pořadí: 5. Kanada, 6. Německo, 7. Velká Británie, 8. Švýcarsko.

Sprint - kvalifikace: 1. Hoogland (Niz.) 9,215, ...28. Bábek (ČR) 9,856 - nepostoupil do vyřazovacích jízd.

Golf:

Ženy - po 1. kole: 1. Sagströmová (Švéd.) 66, 2. N. Kordová (USA) 67 a Ašoková (Indie) 67, ...7. mj. Spilková (ČR) 69.

Házená:

Ženy - čtvrtfinále:

Rusko - Černá Hora 32:26 (17:15), Norsko - Maďarsko 26:22 (12:10), Švédsko - Korea 39:30 (21:13), Francie - Nizozemsko 32:22 (19:11).

Jachting:

470:

Muži: 1. Belcher, Ryan (Austr.) 23, 2. Dahlberg, Bergström (Švéd.) 45, 3. Xammar, Rodríguez (Šp.) 55, 4. Snow-Hansen, Wilcox (N. Zél.) 57, 5. Patience, Grube (Brit.) 70, 6. Ferrari, Calabro (It.) 81, 7. Okada, Hokazono (Jap.) 82, 8. Mantis, Kagialis (Řec.) 84.

Ženy: 1. Millsová, McIntyreová (Brit.) 38, 2. Skrzypulecová, Ogarová (Pol.) 54, 3. Lecointreová, Retornazová (Fr.) 54, 4. Fahrniová, Siegenthalerová (Švýc.) 64, 5. Mraková, Macarolová (Slovin.) 67, 6. Wanserová, Winkelová (Něm.) 77, 7. Kondová, Jošioková (Jap.) 79, 8. Bar Amová, Tibiová (Izr.) 80.

Jezdectví:

Parkur jednotlivci - finále, po rozeskakování: 1. Maher (Brit./kůň Explosion W) 0 tr. bodů (čas 37,85), 2. Fredricson (Švéd./All In) 0 (38,02), 3. Van der Vleuten (Niz./Beauville Z) 0 (38,90), 4. Von Eckermann (Švéd./King Edward) 0 (39,71), 5. Baryardová-Johnssonová (Švéd./Indiana) 0 (40,76), 6. Fukušima (Jap./Chanyon) 0 (43,76), 7. O'Connor (Ir./Kilkenny) a Brash (Brit./Jefferson) oba 1, ...v kvalifikaci 31. Opatrný (ČR/Forewer) 4, 55. Kellnerová (ČR/Catch Me If You Can) 12, Papoušek (ČR/Warness) nedokončil.

Plážový volejbal:

Muži - čtvrtfinále:

Mol, Sörum (1-Nor.) - Lešukov, Semjonov (12-Rus.) 2:0 (17, 19), Krasilnikov, Stojanovskij (2-Rus.) - Thole, Wickler (7-Něm.) 2:0 (16, 19), Janus, Tidžan (3-Kat.) - Lupo, Nicolai (18-It.) 2:0 (17, 21), Plavinš, Točs (14-Lot.) - Alison, Álvaro Filho (4-Braz.) 2:0 (16, 19).

Pozemní hokej:

Ženy - semifinále:

Nizozemsko - Velká Británie 5:1 (2:0), Argentina - Indie 2:1 (1:1).

Rychlostní kanoistika (jízdy s českou účastí):

Muži - rozjížďky:

1000 m:

K2: 1. Nádas, Kopasz (Maď.) 3:11,877, 2. Dostál, Šlouf (ČR) -1,548 - postoupili do semifinále.

Skateboarding:

Ženy - park:

1. Josozumiová 60,09 b., 2. Hirakiová (obě Jap.) 59,04, 3. Brownová (Brit.) 56,47, 4. Okamotová (Jap.) 53,58, 5. Olsenová (Austr.) 46,04, 6. Wettsteinová (USA) 44,50, 7. Varellaová 40,42, 8. Aspová (obě Braz.) 37,34.

Synchronizované plavání:

Dvojice - finále: 1. Kolesničenková, Romašinová (Rus.) 195,9079 b., 2. Chuang Süe-čchen, Sun Wen-jen (Čína) 192,4499, 3. Fjedinová, Savčuková (Ukr.) 189,4620, 4. Inuiová, Jošidová (Jap.) 187,8166, 5. Holznerová, Simoneauová (Kan.) 184,4798, 6. Cerrutiová, Ferrová (It.) 183,5702, 7. A. Alexandriová, E. Alexandriová (Rak.) 182,1773, 8. Ch. Trembleová, L. Trembleová (Fr.) 176,9807.

Stolní tenis - družstva:

Ženy:

Semifinále: Čína - Německo 3:0.

Muži:

Semifinále: Čína - Korea 3:0, Japonsko - Německo 2:3.

Vodní pólo:

Muži - čtvrtfinále:

USA - Španělsko 8:12 (3:3, 3:3, 0:1, 2:5), Řecko - Černá Hora 10:4 (1:0, 2:1, 3:1, 4:2), Itálie - Srbsko 6:10 (2:5, 1:4, 1:0, 2:1), Maďarsko - Chorvatsko 15:11 (2:3, 5:2, 4:3, 4:3).

Volejbal:

Ženy - čtvrtfinále:

Korea - Turecko 3:2 (-17, 17, 26, -18, 13), USA - Dominikánská republika 3:0 (11, 20, 19), Srbsko - Itálie 3:0 (21, 14, 21), Brazílie - Rusko 3:1 (-23, 21, 19, 22).

Vzpírání:

Muži - nad 109 kg: 1. Talachadze (Gruz.) 488 kg - světový rekord (trh 223 - světový rekord + nadhoz 263 - světový rekord), 2. Davúdí (Írán) 441 (200+241), 3. Asád (Sýrie) 424 (190+234), 4. Tojčijev (Turkm.) 414 (184+230), 5. Liti (N. Zél.) 414 (178+236), 6. Kuworge (Niz.) 409 (175+234), 7. Nagy (Maď.) 396 (178+218), 8. Ruiz I Velasco (Šp.) 395 (180+215), ...Orság (ČR) (180 kg+0) neklasifikován.

Zápas:

Muži - řecko-římský:

Do 67 kg: 1. M. R. Garají (Írán), 2. Nasibov (Ukr.), 3. Stäbler (Něm.) a El Sajíd (Eg.), 5. Zoidze (Gruz.) a Surkov (Rus.), 7. Rju Han-so (Korea), 8. Obajdí (Irák).

Do 87 kg: 1. Beleňuk (Ukr.), 2. V. Lörincz (Maď.), 3. Kudla (Něm.) a Datunašvili (Srb.), 5. Metvalí (Eg.) a Huklek (Chorv.), 7. Sid Azara (Alž.), 8. Assakalov (Uzb.).

Ženy - volný styl:

Do 62 kg: 1. J. Kawaiová (Jap.), 2. Tynybekovová (Kyrg.), 3. Juseinová (Bulh.) a Koljadenková (Ukr.), 5. Grigorjevová (Lot.) a Ovčarovová (Rus.), 7. Johanssonová (Švéd.), 8. Inczeová (Rum.).