LOH - 11. DEN: Dostálovi útok na zlato nevyšel, Špotáková čtvrtou medaili nepřidá

Tokio - Kajakáři Josefu Dostálovi dnes nevyšel na olympijských hrách v Tokiu ohlášený útok na zlato a při obhajobě druhého místa z Ria de Janeiro obsadil na 1000 m pátou pozici. Čtvrtou olympijskou medaili za sebou nezíská dvojnásobná šampionka Barbora Špotáková, jež stejně jako další dvě české oštěpařky ztroskotala v kvalifikaci. Do osmičlenného finále naopak při premiéře sportovního lezení pod pěti kruhy postoupil jeden z favoritů Adam Ondra.

Osmadvacetiletý Dostál chtěl v Tokiu útočit na olympijské zlato, které mu ve sbírce úspěchů jako jediné chybí, finálový závod se ale čtyřnásobnému světovému šampionovi nevydařil. Po opakovaném startu byl mimo medailové pozice na všech mezičasech, ve finiši sice zkoušel bojovat o třetí místo, ale snahu ještě před závěrem vzdal.

"Chtěl jsem jít o zlato. Dal jsem do toho všechno. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý třetí, ne že bych to nechtěl, ale chtěl jsem vyhrát. Došlo mi. Neměl jsem na to," řekl vyčerpaný Dostál, kterého od čtvrté olympijské medaile v kariéře dělily více než čtyři sekundy. Vyhrál Bálint Kopasz z Maďarska.

Petr a Martin Fuksové se na deblkanoi do bojů o medaile na kilometrové trati nedostali. Po pátém místu v semifinále se představili ve finále B, kde skončili druzí a celkově desátí.

Jeden z nejlepších světových lezců Ondra postoupil do čtvrtečního osmičlenného finále z pátého místa, v součinu všech tří disciplín nasbíral v kvalifikaci 216 bodů. Po 18. příčce v úvodní rychlosti, která je jeho nejslabší disciplínou, byl osmadvacetiletý Ondra v boulderingu třetí. V lezení na obtížnost sice nepotvrdil roli největšího favorita, ale čtvrté místo mu s přehledem stačilo na postup.

Čtyřicetiletá Špotáková hodila v kvalifikaci jen 60,52 metru a v pátečním finále bude scházet. Nepostoupily ani Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová. Bez českého zastoupení bude olympijské finále oštěpařek poprvé od Atlanty 1996. Lada Vondrová postoupila do semifinále běhu na 400 metrů v osobním rekordu 51,14 sekundy. Nepřidal se k ní ani koulař Tomáš Staněk, který v kvalifikaci skončil sedmnáctý výkonem 20,47 metru.

Vítězka z Pekingu a Londýna Špotáková skončila v kvalifikaci čtrnáctá, k postupu jí chybělo 42 centimetrů. "Nepovedlo se všechno. Nebylo tam spojení, které potřebujete, aby to střílelo, a mně to nestřílelo vůbec. Hrozně těžko se to dá změnit v kvalifikaci. Tam máte jen tři hody," komentovala světová rekordmanka svůj výkon.

Ve finále parkuru se nepředstaví ani jeden z českých jezdců. Aleš Opatrný, Anna Kellnerová ani Kamil Papoušek se v dnešní kvalifikaci mezi postupující třicítku nevešli. Nejlepším z českých reprezentantů byl Opatrný se čtyřmi trestnými body na dělené 31. příčce.

Atletické soutěže ozdobil Nor Karsten Warholm, jenž ve finále běhu na 400 metrů překážek vytvořil světový rekord časem 45,94 sekundy. V dramatickém souboji s Američanem Raiem Benjaminem ubral ze svého červencového maxima 76 setin sekundy. Jamajská běžkyně Elaine Thompsonová-Herahová získala stejně jako před pěti lety v Riu zlatý sprinterský double. Dvoustovku vyhrála v druhém čase historie 21,53 sekundy. Dokonce už potřetí za sebou pod pěti kruhy triumfovala polská kladivářka Anita Wlodarczyková, což se jí povedlo jako první atletce v historii. Tyčkařské zlato má švédský favorit Armand Duplantis, který vyhrál výkonem 602 cm a málem mu pak neodolal ani světový rekord 619.

Na závěr gymnastických soutěží se dočkala první individuální medaile v Tokiu Simone Bilesová, jež obhájila na kladině bronz z Ria. Čtyřiadvacetiletá Američanka startovala poprvé od minulého úterý, kdy kvůli problémům s orientací ve vzduchu odstoupila po přeskoku ze soutěže družstev a vynechala další čtyři finále.