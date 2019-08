Lodi Sojuz s androidem Fjodorem se nepodařilo připojit k ISS

Moskva - Ruské vesmírné lodi Sojuz s androidem Fjodorem na palubě se dnes ráno nepodařilo v plánovaný čas připojit k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). S odkazem na ruská média o tom informovala agentura AFP.

Loď Sojuz MS-14 se měla připojit v automatickém režimu v 7:30 SELČ. Když však byla ve vzdálenosti 96 metrů od stanice, začala se od ní náhle oddalovat. Podle posledních údajů agentury TASS je nyní od ISS vzdálena na 280 metrů. Bude proto muset znovu zahájit manévry a pokusit se o nové přiblížení k ISS.

Raketa Sojuz 2.1a odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu ve čtvrtek ráno. Na palubě není žádný astronaut, pouze člověku podobný robot Fjodor, který nese také identifikační označení Skybot F-850. Měří 1,8 metru a váží 160 kilogramů.

Na ISS by měl strávit dva týdny. Za tu dobu by se měl sžívat s lidskou posádkou na stanici a učit se pohybovat v prostředí s nulovou gravitací. Sbírá rovněž telemetrická data a údaje o silách při letu. Do budoucna se také předpokládá, že by mohl pracovat na místech, která jsou pro lidi příliš nebezpečná, nebo že by mohl být vyslán na dlouhé kosmické cesty.

Rusko od roku 2002 používalo na dopravu lidské posádky na ISS rakety Sojuz-FG. Od roku 2020 chce však přejít na Sojuzy 2.1a, které dříve využívala pouze pro dopravu nákladu a satelitů na oběžnou dráhu. Ruská vesmírná agentura Roskosmos letem s Fjodorem na palubě testuje nosič 2.1a pro starty s lidskou posádkou.