Lodě a letadla EU začnou hlídat zbrojní embargo v Libyi

Brusel - Evropská unie ve středu zahájí u břehů Libye společnou operaci, jejímž hlavním cílem bude dohlížet na dodržování zákazu dovozu zbraní do země sužované občanskou válkou. Na podrobnostech námořní a letecké akce pojmenované Irini se dnes shodly členské země. Naopak definitivně bude ukončena dlouhodobě nefunkční operace Sophia, která měla sloužit primárně k zachraňování uprchlíků z vod Středozemního moře.

Na potřebě lepší kontroly zákazu dovozu zbraní do Libye, který stanovila Organizace spojených národů, se v lednu shodli politici řady velmocí včetně samotné EU. Unijní ministři zahraničí poté v únoru navrhli nasadit lodě a letadla členských zemí do nové operace označené řeckým výrazem pro mír. Irini by měla dohlížet na dodržování embarga zvláště na problematickém východě Libye, kudy do země proudí velká část zbraní.

Některé země požadovaly záruky, že nová operace nebude motivovat migranty, aby se v místech operace častěji pokoušeli o cesty do Evropy v naději, že je zachrání plavidla unijních zemí. Státy se nakonec shodly na tom, že lodě a letadla budou moci měnit svá působiště kdykoli bude hrozit, že by v nějaké lokalitě mohla jejich přítomnost vést ke zvýšení frekvence cest migrantů.

V zemi, která je nestabilní od pádu diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011, nyní proti sobě stojí premiér Fáiz Sarrádž, jehož mezinárodně uznaná vláda má pod kontrolou jen malé území kolem hlavního města Tripolisu, a polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu Libye. Boje pokračují navzdory výzvám mezinárodního společenství i tomu, že místní úřady minulý týden registrovaly první případ nákazy koronavirem.