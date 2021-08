Loď Starliner se po odkladech startu do vesmíru vrátí do továrny

Washington - Kosmická loď CST-100 Starliner se po několika odkladech startu do vesmíru vrátí do továrny. Na oznámení firmy Boeing upozornila agentura DPA. Technici loď odmontují z nosné rakety. Převoz do továrny má umožnit lepší prošetření a nápravu technických potížích lodi.

Podle dřívějšího prohlášení americké vesmírné agentury NASA loď Starliner nemohla odstartovat do vesmíru kvůli přetrvávajícím problémům s indikátorem polohy ventilů na motorech. Ten se technikům firmy Boeing nepodařilo opravit s lodí nasazenou na raketě.

Starliner měla odstartovat směrem k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) na konci července. Start byl ale několikrát odložen. Loď v rámci testovací mise měla za úkol dopravit náklad na orbitální komplex a zhruba o necelý týden později přistát zpátky na Zemi. První test této kosmické lodi v prosinci 2019 s předpokládaným přistáním na ISS se nezdařil.

Společnost Boeing neuvedla, jak dlouho předpokládá, že inženýři budou loď v továrně zkoumat a opravovat.