Loď Sea-Watch s migranty navzdory zákazu zakotvila na Lampeduse

Řím - Loď německé neziskové organizace Sea-Watch se 40 zachráněnými migranty na palubě zakotvila navzdory zákazu italských úřadů v přístavu na Lampeduse. Informovala o tom dnes agentura DPA. Posádka lodi čekala na moři na povolení vplout do některého z přístavů bez výsledku 16 dní, kapitánka Carola Racketeová se proto nyní s odkazem na kritickou situaci na palubě rozhodla zákaz zakotvení ignorovat. Nyní ji čeká policejní vyšetřování.

Podle mluvčího organizace Sea-Watch Rubena Neugebauera vplula loď do přístavu dnes krátce po půlnoci. Na twitterovém účtu se poté objevil krátký videovzkaz kapitánky, která uvedla, že o vplutí do přístavu rozhodla proto, že italské úřady nedokázaly situaci kolem migrantů nijak uspokojivě vyřešit. "Jsme na naši kapitánku hrdí, udělala správnou věc. Držela se námořního práva a odvezla lidi do bezpečí," napsal na twitteru šéf neziskové organizace Johannes Bayer.

Racketeová ve středu s lodí vplula do italských výsostných vod, ačkoli jí kvůli tomu hrozí pokuta až 50.000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví. Prokuratura její vyšetřování zahájila v pátek.

Loď Sea-Watch 3 nalodila 12. června u libyjských břehů 53 migrantů v nouzi, vstup na pevninu povolila Itálie od té doby pouze 13 z nich, zejména dětem a těhotným ženám a lidem s vážnými zdravotními problémy. Obtížná vyjednávání o dalším osudu migrantů vedla k tomu, že se pět evropských zemí nabídlo, že část zachráněných přijmou. Šéf italské diplomacie Enzo Moavero Milanesi v pátek oznámil, že pomoc nabídlo Finsko, Francie, Německo, Lucembursko a Portugalsko.

Tvrdý postup vůči migrantům včetně uzavření přístavů pro záchranné lodi neziskových organizací v Itálii prosadil ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini. Striktně odmítavý postoj má i k současnému případu lodi Sea-Watch 3 a v minulých dnech zdůraznil, že bude tlačit na zabavení lodi a zatčení její posádky.