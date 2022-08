Loď Razoni s ukrajinskou kukuřicí pro Libanon dorazila do Istanbulu

Kyjev - Loď Razoni s nákladem 26.000 tun ukrajinské kukuřice určené pro Libanon dorazila do Istanbulu. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo obrany. Agentura DPA uvedla, že ve středu ráno by se měli na palubu dostavit zástupci Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN, kteří zkontrolují, zda loď neveze zbraně či jiný nedohodnutý náklad. Jde o první loď, která opustila ukrajinský přístav v rámci dohody o obnovení vývozu obilí z ukrajinských přístavů zablokovaných kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Dohodu 22. července podepsaly Ukrajina a Rusko.

"Nákladní loď RAZONI, naložená obilím, která včera (v pondělí - pozn. ČTK) odplula z ukrajinského přístavu Oděsa, dorazila k vjezdu do Bosporského průlivu v Istanbulu a zakotvila na daném místě," oznámilo dnes večer na twitteru turecké ministerstvo obrany.

Už dopoledne specializovaný server Ukrainian Shipping Magazine (USM) oznámil, že loď Razoni úspěšně proplula "obilným koridorem". Plavidlo, které pluje pod vlajkou Sierry Leone, podle USM kolem druhé hodiny v noci vplulo do druhé dohodnuté "bezpečné zóny" u rumunského pobřeží.

Po inspekci, která je součástí dohody o přepravě ukrajinských zásob obilí na zahraniční trhy, loď vpluje do Bosporského průlivu a bude dál pokračovat do libanonského přístavu Tripolis. Dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovala OSN spolu s Tureckem.

V Oděse a okolních přístavech čeká na vyplutí dalších 16 lodí, které by mohly přepravit na 580.000 tun ukrajinského obilí. Kvůli ruské invazi, která začala 24. února, je v ukrajinských přístavech podle Kyjeva zablokováno na 20 až 25 milionů tun obilí. Některé přístavy zaminovala ukrajinská strana kvůli obavám, že se tam vylodí ruské jednotky. Přepravní trasu ohrožují také operace ruského námořnictva.

Minulý měsíc se Ukrajina s Ruskem za zprostředkování OSN a Ankary dohodly na podmínkách obnovy přepravní trasy přes Černé moře. V Istanbulu bylo vytvořeno společné monitorovací centrum, které má dohlížet na plnění těchto podmínek. Ukrajina patří mezi hlavní světové exportéry obilí, na dodávkách jsou závislé některé chudší země v Africe a na Blízkém východě.

Ukrajina je jedním z největších vývozců zemědělských plodin. Připadá na ni 42 procent slunečnicového oleje, 16 procent kukuřice a devět procent pšenice prodávaných na světovém trhu, poznamenala na svém ruskojazyčném webu stanice BBC.