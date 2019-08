Loď Open Arms je v italských vodách, do přístavu zatím nesmí

Řím/Madrid - Loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms se 147 migranty z Afriky, která od 1. srpna čekala u ostrova Lampedusa, dnes vplula do italských vod. Učinila tak poté, co jí ve středu italský soud zrušil zákaz vstupu do italských vod. Zatím není jasné, kdy loď zakotví v přístavu, neboť o tom panují spory v italské vládě. Její předseda Giuseppe Conte dnes oznámil, že ochotu převzít migranty z lodě mu vyjádřilo šest evropských zemí.

Conte to oznámil v otevřeném dopise, který zveřejnil na facebooku a který je určen ministrovi vnitra Matteu Salvinimu. Uvedl v něm, že ochotu převzít migranty mu sdělily Francie, Německo, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Lucembursko.

"Máme na dohled pevninu. Lampedusu. Salviniho dekret je pozastaven, jsme v italských vodách s povolením. Zatím nejsme v přístavu, ale konec té noční můry se blíží," napsala organizace Proactiva Open Arms na twitteru. Už předtím uvedla, že zatím nemá povolení pro vstup do přístavu.

Na palubu po vplutí do italských vod vstoupila italská pobřežní stráž a tým lékařů, kteří kontrolují zdravotní stav migrantů.

Správní soud v Římě ve středu předběžným opatřením zrušil pro loď Open Arms jen zákaz vstupu do italských vod, aby "byla umožněna záchrana lidí na palubě". Část z nich je na moři už od 1. srpna. Posádka plavidla migranty nalodila při několika záchranných operací u Libye. Italské úřady od té doby povolily vylodění jen několika nemocným, dětem a těhotným ženám.

Itálie i Malta začaly uzavírat své přístavy lodím nevládních organizací loni, a to po předchozích velkých migračních vlnách a kvůli neschopnosti Evropské unie migrační krizi systematicky řešit. Vylodit z plavidel nevládních organizací s migranty nechávají tyto dvě země pouze lidi se zdravotními potížemi či těhotné ženy.

Zákaz vstupu lodí nevládních organizací s migranty prosadil italský vicepremiér Matteo Salvini, který razí od svého loňského nástupu do úřadu ministra vnitra přísnou protiimigrační politiku.

O povolení vpustit loď do přístavu se nyní přou ministři italské vládní koalice, která se minulý týden rozpadla. Zatímco šéf strany Liga a ministr vnitra Salvini i dnes zopakoval, že loď do přístavu nepustí, ministryně obrany Elisabetta Trentaová ze strany Hnutí pěti hvězd se vstupem do přístavu souhlasí. "Nepodepíši nic proti humanitě," uvedla ministryně.

"Humanita neznamená pomáhat pašerákům (lidí) a nevládním organizacím," reagoval na twitteru Salvini, který minulý týden kvůli dlouhodobým sporům ve vládní koalici a narůstající popularitě jeho strany podal s cílem předčasných voleb do parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry vládě. "Pro mě humanita znamená investovat do Afriky, a ne jen tak samozřejmě otevírat italské přístavy," dodal. Salvini už ve středu po rozhodnutí italského soudu podepsal nový dekret zakazující lodi vplout do italských vod.

Na povolení vstupu do některého z evropských středomořských přístavů čeká mezi Lampedusou, Maltou a Libyí i loď Ocean Viking, na jejíž palubě je přes 350 afrických migrantů včetně sedmi desítek nezletilých.