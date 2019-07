Loď, jež v Budapešti potopila jinou, měla vypnutý varovný systém

Vrak výletní lodi Mořská panna vyzvednutý ze dna Dunaje. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu.

Vrak výletní lodi Mořská panna vyzvednutý ze dna Dunaje. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu. ČTK/AP/Darko Bandic

Budapešť - Hotelové plavidlo Viking Sigyn, které při květnové srážce na Dunaji v Budapešti potopilo menší výletní loď nazvanou Mořská panna, mělo vypnutý výstražný radarový systém. Navíc byl o metr níž mobilní kapitánský můstek, čímž se z něj zmenšil výhled. S odvoláním na výsledky vyšetřování to dnes napsal zpravodajský web Blikk.hu. Neštěstí si vyžádalo 28 lidských životů.

Na Mořské panně se 29. května večer za špatného počasí vydalo na vyhlídkovou plavbu po Dunaji 33 jihokorejských turistů. Loď obsluhovala dvoučlenná maďarská posádka. Po kolizi se z ní podařilo zachránit jen sedm pasažérů. Postupně byla nalezena těla 26 obětí, dva Jihokorejci se dál pohřešují.

Advokát společnosti provozující loď nazvanou Mořská panna sdělil, že podle expertů nevykazoval Viking Sigyn před srážkou žádné známky brzdění. O přítomnosti menšího plavidla tedy neměl potuchy, uvedl advokát Zsolt Sógor, kterého cituje portál Blikk.hu. K tomuto závěru odborníci dospěli i na základě videozáznamu nehody, kterou z přídě hotelové lodi pořídil americký pár.

Z dokumentů o vyšetřování tragédie podle právníka vyplynulo, že Viking Sigyn měl vypnutý výstražný systém, který upozorňuje na přítomnost jiných plavidel v nebezpečné blízkosti. Alarm nebyl zapnutý, i když by to bylo v daných podmínkách vhodné - za tmy, v dešti a při poměrně hustém provozu. Aktivovaný výstražný systém by katastrofě s mnoha oběťmi mohl zabránit.

Možným vysvětlením, proč zapnutý nebyl, mohlo podle odborníků být to, že se v rušném sektoru Dunaje nacházelo přinejmenším 15 až 20 lodí. Zařízení tak vydávalo konstantní signál, což mohlo být rušivé, a proto bylo vypnuto.

Další skutečností bylo to, že pohyblivý kapitánský můstek byl o metr níž, než je jeho nejvyšší možná poloha. Důvod zatím není jasný, protože takové opatření kvůli rozvodněnému Dunaji nebylo nutné, napsal Blikk.hu. Tím byl snížen rozsah výhledu z můstku. I když specialisté také poukazují na to, že takzvaný mrtvý prostor pro viditelnost z podobných výletních lodí je obvykle velký.