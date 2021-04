Lockdown naučil dospívající vařit, cítí se samostatnější než před epidemií

Praha - Více než polovina dospívajících Čechů ve věku od 12 do 17 let se cítí být samostatnější, než si o sobě myslela před vypuknutím koronavirové epidemie. Kvůli lockdownu se mladí lidé naučili především vařit a poradit si s nudou. Vyplývá to z on-line průzkumu společnosti Generali Česká pojišťovna.

Dobu nuceného omezení společenských kontaktů tráví více než tři čtvrtiny dospívajících s oběma rodiči. Se spolužáky a kamarády udržuje styky 57 procent mladých a s prarodiči 44 procent. Asi čtvrtina dětí do 18 let je v kontaktu se svým přítelem či přítelkyní, zjistil průzkum.

"Naše sonda ukázala, že spolu úzce souvisí to, s kým mladí udržují kontakt, a to, jak pocitově pandemii vnímají," uvedla Ivana Buriánková z Generali České pojišťovny. Respondenti, kteří žijí s oběma rodiči a zůstali v kontaktu se spolužáky a kamarády, častěji uváděli, že pandemii zvládají "bez problémů" nebo "to ještě jde". Naopak mezi nezletilými, kteří snáší situaci "docela špatně" nebo "fakt hrozně", bylo více těch, kdo žijí jen s jedním rodičem. Hůře se s epidemií vyrovnávají také mladí, kteří se méně často vídají s kamarády a spolužáky.

Opatření proti šíření koronavirové epidemie neměla na mladé lidi jen negativní dopady. Samostatnější než před začátkem epidemie si v současnosti připadá 57 procent dotázaných. Větší zodpovědnost v sobě objevilo 35 procent mladých, vyplývá z průzkumu Generali České pojišťovny.

Jednou z věcí, se kterou mladí v lockdownu bojují, je lenost. Přibližně desetina respondentů přiznala, že je línější, než si o sobě myslela. Zároveň ale říkají, že by to chtěli s koncem pandemie změnit. Dvě třetiny mladých by chtěly po konci pandemie smysluplněji trávit volný čas, víc sportovat, zdravěji jíst a zaměřit se na zlepšení vztahů mezi svými vrstevníky.

Mladí lidé se kvůli epidemii museli naučit novým dovednostem. Téměř polovina z nich se naučila vařit a čtyři z deseti dotázaných se naučili, jak si poradit s nudou. Více než třetina účastníků průzkumu se naučila neutrácet tolik za zbytečnosti a přibližně stejně vysoký podíl se naučil o někoho starat, například o sourozence. Hrát na hudební nástroj se naučila pětina dotázaných.

Šest z deseti účastníků průzkumu uvedlo, že při lockdownu začali dobrovolně více pomáhat svým rodičům. Polovina dotázaných začala více pomáhat svým kamarádům a spolužákům. Cizým lidem začal více pomáhat zhruba desetina mladistvých. Nejčastěji mladí lidé vypomáhají s úklidem a domácími pracemi, dále s doučováním a s bavením lidí.

On-line sondu provedla Generali Česká pojišťovna od 11. do 31. března letošního roku. Zapojilo se do ní 1025 respondentů ve věku 12 až 17 let. Průměrný věk byl 15,5 roku.