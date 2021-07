Lobbista Janoušek nastoupil do vězení

Praha - Odsouzený lobbista Roman Janoušek nastoupil dnes do vězení. ČTK to potvrdila mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Podle České televize (ČT) dorazil muž do pražské pankrácké věznice. O tom, že se podnikatel musí vrátit zpět do výkonu trestu rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Podle něj jeho zdravotní stav pobytu ve vězení nebrání.

"Vězeňská služba ČR obdržela dnešního dne informaci od advokáta pana Romana Janouška, že se pan Janoušek dnes dostaví dobrovolně k výkonu trestu, k čemuž došlo," uvedla Vězeňská služba na twitteru.

Podnikatel přijel podle ČT před věznici ze své vily autem. Do budovy mu pomohl jeho řidič, Janoušek přišel o berli. České televizi řekl, že si nemyslí, že mu bude ve vězení zajištěna dostatečná zdravotnická péče.

Krajský soud v Brně vydal ve středu příkaz k lobbistově dodání do výkonu trestu. Pražská policie vyhlásila po muži pátrání, jeho právní zástupce však následně uvedl, že se Janoušek chystá nastoupit sám a že se výkonu trestu nevyhýbá.

Krajský soud v Brně na konci dubna prodloužil Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června. Pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, podle rozhodnutí olomouckého soudu není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový.

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu se mu ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně, naposledy loni na jaře o rok. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt.

Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit a Janouška tak zabít.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V době přerušení trestu ho sledování nařízené pražským vrchním soudem zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Server Seznam Zprávy letos zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.