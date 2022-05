LN: Ministr spravedlnosti Blažek chce odškodnit klienty H-Systemu

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chce odškodnit poškozené klienty vytunelované společnosti H-System. Pomoci by tomu mohl prodej rekreačního areálu Rabyně u slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi. Píšou o tom dnešní Lidové noviny (LN). Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky se Blažek v řádu dnů obrátí na ministerstvo financí, aby zvážilo podání návrhu vládě. Posun v případu podle deníku nastal po úterní schůzce Blažka a jeho náměstků s pražskou radní Hanou Kordovou Marvanovou (za STAN), která roky zastupuje část poškozených v H-Systemu.

Advokátka se odkazovala na rozsudek Městského soudu v Praze, který v dubnu rozhodl, že areál v Rabyni patří státu a nikoli podnikateli Zdeňku Fabingerovi, který ho nabyl v nezákonné dražbě. "Na jednání s ministrem Blažkem, které jsem vyvolala na základě průlomového soudního rozhodnutí, jsem byla velmi mile překvapena. Jde po dlouhé době o ministra, který rozumí problému, navrhl postup a je připraven to řešit," řekla LN Marvanová.

Blažek podle mluvčího ministerstva spravedlnosti odešle v řádu dnů dopis ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), ve kterém jej požádá, aby se případem poškozených v případu H-Systemu zabýval a zvážil podání návrhu vládě, aby souhlasila s uvolněním výtěžku z prodeje areálu Rabyně poškozeným v případu H-Systemu.

Potíž je totiž v tom, že ani po rozhodnutí soudu nemají podvedení klienti automaticky nárok na odškodné. Neumožňuje to současná právní úprava, protože v soudním líčení, které se týkalo nezákonné dražby areálu v Rabyni, nevystupovali jako poškození. Tím byl český stát. O svůj nárok na odškodnění by se tak museli dále soudit. Samo ministerstvo spravedlnosti přiznává, že jde o mezeru v zákoně. "Do jisté míry lze mluvit o nedokonalé legislativně, která byla právě z uvedeného důvodu později upravena," uvedl mluvčí resortu.

Klíčové rozhodnutí o finanční satisfakci podvedených klientů H-Systemu bude na vládě. Podle mluvčího by technicky nešlo o odškodnění, nýbrž o "přenechání výtěžku z prodeje areálu Rabyně státem poškozeným". Původně byl rekreační areál ve zinscenované dražbě prodán za 29 milionů korun. Podle znaleckého posudku měl však hodnotu 70 milionů korun a nyní se odhaduje na více než 100 milionů korun, píšou LN.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetku soudy poslaly na 12 let do vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.