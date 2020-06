LN: Ministerstvo zahájilo kampaň na podporu Dlouhého do čela OECD

Praha - Ministerstvo zahraničí zahájilo kampaň na podporu ekonoma a prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého do čela Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Svou kampaň rozjíždí také sám Dlouhý. Napsaly to dnes Lidové noviny (LN). Generální tajemník OECD Ángel Gurría půjde příští rok do starobního důchodu. O tom, že do čela organizace navrhne svého kandidáta, česká vláda rozhodla na začátku března.

"Na podpoře Vladimíra Dlouhého začalo ministerstvo zahraničních věcí pracovat a v současnosti je vše v přípravné fázi," uvedla pro LN mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Cílem Dlouhého v jeho kampani jsou podle deníku zřejmě Maďarsko, Polsko a Slovensko, s nimiž Česko tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku. Sám Dlouhý podle LN na dotaz ke své kandidatuře nereagoval.

Výběr nového šéfa OECD začne v září a skončí na jaře příštího roku. "O jmenování nového generálního tajemníka rozhodnou členské státy OECD na základě konsenzu," uvedla Wernerová. Kolik kandidátů se o funkci utká, není zatím jasné. Bývalý mexický ministr financí a zahraničí Gurría byl do čela organizace zvolen v roce 2006.

Dnes šestašedesátiletý Dlouhý byl v 90. letech jednou z nejznámějších tváří polistopadové ekonomické transformace. V letech 1992 až 1997 byl ministrem průmyslu a obchodu, poté se z politiky stáhl a odešel do soukromého sektoru. Přednášel na vysoké škole a v letech 2006 až 2008 byl členem takzvané Pačesovy komise, která zpracovávala dlouhodobou energetickou koncepci ČR. V lednu 2008 se stal členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) a v srpnu 2010 i její obnovené podoby. Počátkem roku 2013 se neúspěšně ucházel o funkci prezidenta v prvních přímých volbách hlavy státu. Prezidentem Hospodářské komory je od roku 2014, je i poradcem prezidenta Miloše Zemana.

OECD sdružuje 36 vysoce vyspělých zemí světa, ustavující sjezd měla v září 1961. Její počátky však sahají do doby poválečné Evropy. Její předchůdkyně Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena v dubnu 1948 pro řízení amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou. ČR se členem OECD stala v prosinci 1995.