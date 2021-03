LN: Havlíček chystá pro vlakové dopravce za ztráty až 1,5 mld Kč

Praha - Ministerstvo dopravy chystá železničním dopravcům za ztráty způsobené pandemií koronaviru rozdělit až 1,5 miliardy korun. Lidovým novinám (LN) to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Má jít o náhradu škody za spoje, jejichž provoz dotuje stát či kraje, tak i za komerční spoje. Dopravci by měli žádat ve dvou dotačních podtitulech, podpora čeká na schválení Evropskou komisí. Železniční dopravci dosud od státu nedostali pro svůj obor žádnou přímou pomoc, ztráty počítají kvůli razantnímu propadu počtu cestujících ti menší ve stamilionech, České dráhy (ČD) v miliardách.

"Řízení u Evropské komise stále probíhá, rozhodnutí vydáno nebylo," potvrdil Martin Švanda, mluvčí antimonopolního úřadu (ÚOHS), který českou žádost do Bruselu odeslal. Podle Havlíčka by 1,1 miliardy korun mělo jít na závazkovou dopravu a 400 milionů na komerční.

Dopravci zatím čerpali státní podporu jen přes program Antivirus, který nahrazuje část mezd firmám s omezeným podnikáním. V plánu měl resort dopravy také vyplacení části ztrát za 67 dnů jarního nouzového stavu, a to těm dopravcům, kteří na objednávku státu vypravují rychlíkové spoje - tedy ČD, RegioJet, Arriva a GW Train Regio. Podpora se měla počítat z odjetých kilometrů a ztrát, výplatu celkem asi 500 milionů měly stvrdit smluvní dodatky připravené k podpisu už na konci srpna.

Brusel ale podle LN doporučil pomoci dopravcům místo smluv raději dotacemi, aby dostaly podporu i komerční linky. Do hry o náhradu škod se tak dostal například Leo Express, který pro stát nejezdí rychlíky, ale mimo jiné operuje denně pět spojů mezi Prahou a Ostravskem a Starým Městem. Dotaz na ÚOHS, zda nově upravený program pomoci dopravcům není nedovolenou podporou, odeslalo pak ministerstvo podle LN až v půlce ledna.

Nyní ministerstvo i dopravci čekají na to, v jaké podobě se pomoc schválí. "Primárně chceme co nejdříve dotáhnout jarní nouzové období, s co nejvyšší mírou příspěvku. Od schváleného rozsahu podpory se pak bude odvíjet snaha o kompenzaci dalších období," dodal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.