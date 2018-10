Praha - Druhým novým členem bankovní rady České národní banky bude ekonom Tomáš Holub, který v centrální bance vede měnovou sekci. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček to řekl Lidovým novinám. Už ve čtvrtek prezident oznámil, že na jedno ze dvou uvolněných míst v bankovní radě jmenuje ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako termín jmenování Zeman uvedl 21. listopad.

Z bankovní rady ČNB odejdou koncem listopadu viceguvernéři centrální banky Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík. Vyprší jim druhé funkční období, a na třetí již nemohou kandidovat.

Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Holub vede měnovou sekci ČNB od května 2004. Předtím působil čtyři roky jako poradce guvernéra centrální banky. Podle Lidových novin patří k podporovatelům intervencí, které centrální banka prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017 s cílem oslabit korunu kvůli hrozící deflaci. Před nástupem do ČNB působil Holub jako makroekonom v Komerční bance.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a do funkce je jmenuje prezident republiky. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.

Analytici: Michl bude v radě ČNB spíše zastáncem zvyšování sazeb

Ekonom Aleš Michl by se v bankovní radě České národní banky mohl zařadit k tzv. jestřábům, tedy členům bankovní rady, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence centrální banky. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek oznámil, že Michla jmenuje novým členem bankovní rady ČNB. Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Jméno druhého kandidáta do bankovní rady neuvedl. Michl je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Michl se v minulosti vyjadřoval pro silnou korunu a kritizoval kurzový závazek. Odhadujeme tak, že se zařadí spíš k jestřábům v bankovní radě. Se svým opatrným postojem k přijetí eura do bankovní rady zapadne," uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Podle Seidlera Michl obecně nepatří mezi zastánce netradičních kroků centrálních bank a politiky extrémně levných peněz. V minulosti také často zpochybňoval politiku slabé koruny a prodlužování kurzového závazku ČNB či smysluplnosti vysokých intervencí k jeho obraně. "V tuto chvíli tak zapadne spíše do jestřábího křídla ČNB a bude podporovat návrat úrokových sazeb k vyšším úrovním, pokud to ekonomický vývoj dovolí. V tomto ohledu tak nahradí odcházejícího Mojmíra Hampla, který po ukončení kurzového závazku patřil mezi hlasité zastánce rychlého návratu úrokových sazeb k vyšší rovnovážné úrovni," uvedl Seidler.

Analytik České spořitelny Michal Skořepa upozornil, že Michl je znám svým poměrně otevřeným vystupováním a občasným razantním slovníkem. "Bude tedy zajímavé sledovat, do jaké míry se jeho komunikační styl s nástupem na jednu z nejvyšších pozic v české hospodářské politice změní," uvedl.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy bude rozhodnutí jmenovat Michla do bankovní rady zejména částí odborné ekonomické obce vnímáno jako kontroverzní. "Michl má v těchto kruzích pověst výrazného excentrika, což může potenciálně znesnadnit komunikaci měnové politiky navenek. Na druhou stanu je znám svojí schopností komunikovat s širokou veřejností s poměrně vysokou dávkou bezprostřednosti. To může při vhodném uchopení naopak pomoci komunikaci tak citlivých opatření, jakým bylo například zahájení intervenčního režimu v roce 2013. Tehdy ČNB v komunikaci svých kroků široké veřejnosti selhala, což dnes sama připouští," uvedl.

