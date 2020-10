Liverpoolské derby nebylo tak sledované 30 let, říká Klopp

Liverpool - Naposledy v osmdesátých letech minulého století, kdy se přetahovali o triumfy v anglické lize, bylo "Merseyside derby" mezi fotbalisty Evertonu a Liverpoolu tak sledované jako nyní. V sobotu se v 5. kole Premier League městští rivalové střetnou jako aktuální lídr tabulky a zároveň nejlépe střílející tým soutěže a obhájce titulu.

"Tak sledované derby už minimálně třicet let nebylo. Co může fanoušky navnadit víc než zápas nejlepšího týmu tabulky s obhájcem titulu?" řekl BBC kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

Evertonu, který v minulé sezoně obsadil až 12. místo s padesátibodovou ztrátou na Liverpool, vyšel start do sezony na jedničku. Vyhrál všech sedm duelů, z toho čtyři v lize, včetně velmi cenného vítězství 1:0 na hřišti Tottenhamu. Jeho městský rival z Liverpoolu byl sice po třech duelech rovněž stoprocentní, když si mimo jiné poradil s Chelsea (2:0) i Arsenalem (3:1), v posledním zápase na hřišti Aston Villy však utrpěl nečekaný debakl 2:7.

Klopp proto v reprezentační pauze poslal všem svým svěřencům motivační e-mail, aby propadák hodili za hlavu a soustředili se na zápas, který je pro liverpoolské fanoušky nejdůležitější ze všech. "Kluci se rozjeli reprezentovat své země, takže jsem jim musel napsat mailem, co se ve mně po zápase na Aston Ville nahromadilo a co nás čeká v sobotu. Everton se stal dalším správným vyzyvatelem pro Liverpool a my nesmíme fanoušky znovu zklamat," uvedl německý kouč.

Od nástupu na lavičku Liverpoolu před pěti lety se Kloppovi ještě nestalo, aby s týmem prohrál dva ligové zápasy za sebou a věří, že úctyhodnou bilanci prodlouží i po zápase v Goodison Parku. Stát bude proti veleúspěšnému italskému kouči Evertonu Carlu Ancelottimu, kterého považuje za jednoho ze svých trenérských vzorů.

"Nikdy nebylo tajemstvím, co si o Carlovi myslím. Mám k němu obrovský respekt, je to skvělý člověk. A když jsem minulou zimu slyšel, že se chystá podepsat smlouvu v Evertonu, věděl jsem, že budeme mít o dalšího silného soupeře navíc. V létě odvedl perfektní práci, našel přesně ty hráče, které potřeboval ke zlepšení již tak dobrého týmu. Jsou teď opravdu silní," přiznal Klopp.

Po boku nováčků v sestavě Evertonu Allana, Jamese Rodrígueze a Abdoulaye Doucoureho se dostal do výborné formy útočník Dominic Calvert-Lewin, který se šesti góly vévodí střelcům Premier League a celkově už se v této sezoně trefil desetkrát.

"Je jejich klíčovým hráčem. Už dřív jsem očekával, že v příštích několika letech vyroste ve špičkového hráče a to se také stalo. Podporují ho navíc špičková křídla James a Richarlison, to je obrovská útočná síla. Navíc v Allanovi a Sigurdssonovi mají velmi dobré technické hráče uprostřed pole, je radost se koukat na celý tým," dodal Klopp.

Everton své největší rivaly porazil naposledy na den přesně před deseti lety. Od té doby s Liverpoolem jedenáctkrát prohrál a jedenáctkrát remizoval.