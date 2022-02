Liverpool začne osmifinále Ligy mistrů na hřišti Interu, Bayern v Salcburku

Milán/Salcburk - Ve středečních úvodních zápasech osmifinále fotbalové Ligy mistrů se představí dva ze tří dosud stoprocentně úspěšných týmů. Liverpool čeká duel na hřišti italského mistra Interu Milán. Bayern Mnichov se v souboji úřadujících šampionů svých zemí představí v Salcburku. Oba duely mají výkop ve 21:00.

Liverpool podobně jako Bayern a Ajax Amsterodam na podzim v základní skupině vyhrál všech šest zápasů, dvakrát porazil i AC Milán. S Interem se ve vyřazovací fázi soutěže utkal dvakrát. V roce 1965 ještě v Poháru mistrů evropských zemí Inter v semifinále Liverpool vyřadil, v osmifinále v roce 2008 naopak uspěl anglický celek.

"Bude to neuvěřitelně těžké. Inter si v Serii A vede opravdu dobře, bojuje o titul. Čeká nás obtížný venkovní zápas. Musíme ze sebe dostat maximum a dělat to co posledních šest až osm týdnů. Pokud se nám to povede, věřím, že uspějeme. Moc se na to těšíme - na ikonický, úžasný stadion, skvělou atmosféru a podporu našich fanoušků," řekl obránce Liverpoolu Andrew Robertson. Kvůli koronavirovým omezením v Itálii může být San Siro zaplněno z poloviny.

Svěřenci trenéra Jürgena Kloppa vyhráli šest soutěžních zápasů po sobě a prohráli v jediném z posledních dvaceti. Jak Liverpool, tak Inter jsou v domácích soutěžích na druhém místě. "Víme, co nás čeká. Liverpool je v čele na seznamu klubů, jimž jsem se chtěl vyhnout," prohlásil kouč "Nerazzurri" Simone Inzaghi.

Zatímco Inter se v osmifinále Ligy mistrů představí po deseti letech, Bayern v něm nechybí ve 14. sezoně v řadě. V devíti z posledních deseti ročníků postoupil alespoň do čtvrtfinále. Bavorský gigant ve vyřazovací fázi evropských pohárů přešel přes rakouské soupeře ve všech třech případech, naposledy se tak stalo na podzim 1986. Na Salcburk předtím narazil pouze v minulé sezoně ve skupině Ligy mistrů, kdy ho porazil 3:1 doma a 6:2 venku.

"Salcburk je nepříjemný soupeř, který hodně presuje. Je to mladý a hladový tým. Nehraje se proti němu snadno. Donutí nás vydat ze sebe všechno," uvedl trenér Bayernu Julian Nagelsmann, jehož mužstvo v sobotním ligovém duelu překvapivě prohrálo na hřišti nováčka Bochumi 2:4. Týmu kvůli zranění chybí brankář Manuel Neuer, obránce Alphonso Davies a záložníci Leon Goretzka s Jamalem Musialou.

Bayern ovládl domácí soutěž devětkrát po sobě, Salcburk osmkrát. "Rudí býci" si vyřazovací část Ligy mistrů zahrají poprvé v historii a jsou jediným osmifinálovým debutantem ze všech 16 týmů. Díky uvolnění koronavirových opatření v zemi ho proti německému favoritovi bude moci podpořit plný stadion, tedy kolem 30.000 diváků.

"Máme velkou radost z tohoto rozumného a zodpovědného rozhodnutí před historickým utkáním pro rakouský fotbal. Čeká nás velkolepý večer. Nemůžeme se dočkat," řekl generální manažer Salcburku Stephan Reiter.

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále Ligy mistrů: Inter Milán - Liverpool FC Výkop: středa 16. února, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bilance: 4 1-0-3 4:6. Zajímavosti: - týmy se ve vyřazovací fázi soutěže utkaly 2x; v roce 1965 ještě v Poháru mistrů evropských zemí Inter vyřadil Liverpool po venkovní prohře 1:3 a domácí výhře 3:0; v únoru 2008 v osmifinále LM uspěl Liverpool po vítězství 2:0 doma a 1:0 venku - Inter od porážky s Liverpoolem před 14 lety neprohrál na San Siru v evropských pohárech s anglickými týmy 6x po sobě (z toho 5 výher) a celkově jim tam podlehl jen ve 2 z 16 duelů - Liverpool spolu s Ajaxem Amsterodam a Bayernem Mnichov jako jediný tým vyhrál v této sezoně LM ve skupině všechny zápasy, 2x porazil i AC Milán (výhry 3:2 doma a 2:1 venku) - Inter je ve vyřazovací fázi LM po 10 letech, v předchozích 8 osmifinále 4x postoupil a 4x vypadl - Liverpool si osmifinále LM zahraje podesáté, v 7 případech postoupil - Inter prohrál jediný z posledních 12 soutěžních zápasů - Liverpool vyhrál šest soutěžních utkání v řadě a prohrál v jediném z posledních 20 - obhájce italského titulu Inter i Liverpool jsou v domácích soutěžích druzí - Ranocchia (Inter) oslaví v den zápasu 34. narozeniny RB Salcburk - Bayern Mnichov Výkop: středa 16. února, 21:00. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Bilance: 2 0-0-2 3:9. Zajímavosti: - týmy se dosud utkaly pouze v minulé sezoně ve skupině LM; Bayern doma zvítězil 3:1 a venku 6:2 - Salcburk doma v evropských pohárech prohrál s německými soupeři jen 2 z 9 duelů - Bayern v evropských pohárech od prohry s Rapidem Vídeň v únoru 1967 nepodlehl rakouským mužstvům 9x po sobě - Bayern ve vyřazovací fázi evropských pohárů postoupil přes rakouské soupeře ve všech 3 případech, naposledy se tak stalo na podzim 1986 - Salcburk si vyřazovací část LM zahraje poprvé v historii a je jediným osmifinálovým debutantem ze všech 16 týmů - Bayern se v osmifinále LM představí ve 14. sezoně po sobě, minimálně do čtvrtfinále postoupil v 9 z posledních 10 sezon a celkově šel z osmifinále dál ve 13 ze 17 případů - Bayern spolu s Ajaxem Amsterodam a Liverpoolem ovládl ve skupině všech 6 duelů - Salcburk vyhrál osm titulů po sobě, Bayern dokonce devět; oba jsou v čele domácích soutěžích i v této sezoně - v karetním ohrožení jsou Adeyemi, Camara, Seiwald, Ulmer (všichni Salcburk) a Hernández (Bayern)