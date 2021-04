Liverpool věří proti Realu v obrat jako s Barcelonou

Praha - Pokusit se využít domácí prostředí k obratu nepříznivého vývoje plánují ve středečních odvetách Ligy mistrů fotbalisté Liverpoolu a Dortmundu. Anglický celek bude s Realem Madrid odvracet možné vyřazení po úvodní porážce 1:3, Borussia zkusí proti Manchesteru City smazat prohru 1:2. Oba duely mají výkop v 21:00 a kvůli koronaviru se odehrají bez diváků.

"Reds" neodehráli před týdnem v repríze finále Ligy mistrů z roku 2018 dobré utkání, vystřelili jen jednou na branku a vedle trefy Marca Asensia inkasovali ještě dvakrát zásluhou Viníciuse Júniora. Úřadující anglický šampion neporazil Real čtyřikrát po sobě a bude věřit, že se mu podaří obrat jako před dvěma lety v semifinále proti Barceloně. Tehdy po úvodní prohře 0:3 zvítězili fotbalisté Liverpoolu doma 4:0.

"V té době to ale bylo z 80 procent způsobené atmosférou. Ta nám bude nyní chybět a musíme to zvládnout bez ní. Nevypadá to nejlépe a musí se nám sejít perfektní večer, abychom měli šanci. Nicméně to zkusíme,“ řekl trenér Jürgen Klopp.

Liverpool postoupil do semifinále v pěti z posledních šesti případů, ale proti španělským týmům vyhrál jen jeden z devíti posledních zápasů. Minulý rok vypadl v osmifinále s Atléticem Madrid a po úvodní porážce 1:3 ze hřiště soupeře se mu ještě v evropských pohárech nepodařilo nikdy postoupit.

"Bílý balet" navíc posílilo víkendové vítězství 2:1 v El Clásicu proti Barceloně a ztrácí na vedoucí příčku v La Lize jen bod. Vedle Rafaela Varaneho mu sice bude dál chybět kapitán Sergio Ramos, který byl vedle zraněného kolena testován stejně jako jeho kolega z obrany pozitivně na koronavirus, ze čtvrtfinále však španělský velkoklub prošel pokaždé z posledních osmi případů.

"Vzhledem k síle, kterou Liverpool má, jsem si myslel, že budu mít v prvním zápase víc zákroků. Pokud bude odveta stejná, budu jen rád, nicméně myslím, že to bude úplně jiné," prohlásil brankář Realu Thibaut Courtois.

V předvečer 32. výročí tragédie v Hillsborough, při níž 15. dubna 1989 zahynulo 96 fanoušků Liverpoolu, se bude držet před utkáním minuta ticha a domácí odehrají duel s černými páskami. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Chelsea - Porto.

Dortmund ukončil v úvodním čtvrtfinále proti Manchesteru City 788 minut dlouhou neprůstřelnost soupeře, avšak nadějnou remízu 1:1 neudržel, když inkasoval ještě v 90. minutě zásluhou Phila Fodena. V odvetě bude muset prolomit sérii šesti proher s anglickými týmy za sebou. "Věříme si, ale to nám stačit nebude. Ukázali jsme, že v zápasech s nejlepšími obstojíme, nicméně to bude brutálně těžký úkol," řekl dočasný trenér Dortmundu Edin Terzic.

Německý celek bude spoléhat hlavně na nejlepšího střelce aktuálního ročníku soutěže Erlinga Haalanda, autora 10 branek, a zkusí alespoň zopakovat výsledek z dosud jediného vzájemného utkání na svém stadionu, kdy před devíti lety vyhrál 1:0.

"Citizens" chtějí v Lize mistrů přerušit sérii tří čtvrtfinálových výpadků a probojovat se poprvé mezi nejlepší čtyři týmy soutěže s trenérem Josepem Guardiolou. K jejich jedinému postupu do semifinále v roce 2016 přispěl ještě Manuel Pellegrini. "Vím, že máme skvělý tým, který je schopný do semifinále projít. Už jsme tam mohli být i v minulých sezonách, ale vždy jsme to vlastními chybami ztratili," řekl záložník City Ilkay Gündogan.

Vedoucí celek anglické ligy se muset oklepat z víkendové prohry 1:2 s Leedsem, proti kterému nevyužil celý druhý poločas v početní výhodě a inkasoval v nastaveném čase po trefě Stuarta Davise. Vítěz narazí v semifinále na lepšího z dvojice Bayern Mnichov - Paris St. Germain.

Zajímavosti před středečními odvetnými zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů: Liverpool FC - Real Madrid Výkop: středa 14. dubna, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). První zápas: 3:1. Bilance: 7 3-0-4 8:10. Zajímavosti: - první zápas vyhrál v Madridu Real 3:1, dvě branky vstřelil Vinícius Júnior, stejným poměrem vyhrál španělský tým i předcházející duel ve finále Ligy mistrů v roce 2018. - Liverpool prohrál s Realem v Lize mistrů čtyřikrát po sobě, předtím ho ale třikrát za sebou v evropských pohárech porazil - Liverpool doma vyhrál v Lize mistrů nad Madridem jen jeden ze dvou zápasů, v roce 2009 ale zvítězil 4:0 (nejvyšší porážka Realu v historii LM) - Liverpool prohrál se španělskými týmy třikrát za sebou, z posledních 13 zápasů s nimi vyhrál jen dvakrát - Liverpool z posledních šesti čtvrtfinále vypadl jen jednou, Real postoupil ze stejné fáze 8x po sobě - Liverpool ani v jednom případě neotočil v soutěžích UEFA prohru 1:3 ze hřiště soupeře, ale v roce 2019 zvítězil po prohře v Barceloně 0:3 v domácí odvetě 4:0 - Real z posledních 30 venkovních zápasů v evropských soutěžích prohrál sedm - Liverpool v osmifinále vyřadil Lipsko, Real přešel přes Bergamo - Real v minulé sezoně vypadl v osmifinále s jiným anglickým celkem Manchesterem City, Liverpool zase ve stejné fázi s městským rivalem Realu Atléticem - Liverpool vyhrál čtyři z předchozích pěti soutěžních zápasů. Real neprohrál 13 soutěžních zápasů po sobě (11 výher, 2 remízy) - Liverpool vyhrál v generálce doma nad Aston Villou 2:1 díky gólu Alexandera-Arnolda v nastaveném čase, Real Madrid porazil stejným poměrem Barcelonu - na den po zápase připadá 32. výročí tragédie v Hillsborough, při níž zahynulo 96 fanoušků Liverpoolu, "Reds" odehrají zápas s černými páskami - postupující se v semifinále utká s Chelsea, nebo Portem Borussia Dortmund – Manchester City Výkop: středa 14. dubna, 21:00. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Fernández - Munuera (video, všichni Šp.). První zápas: 1:2. Bilance: 3 1-1-1 3:3. Zajímavosti: - úvodní duel v Manchesteru vyhráli domácí 2:1 díky brance Fodena z 90. minuty - Dortmund v prvním zápase přerušil sérii 788 minut Manchesteru bez inkasovaného gólu, šlo o druhou nejdelší sérii v historii soutěže (rekord drží londýnský Arsenal s 995 minutami) - jediné vzájemné utkání na hřišti Dortmundu skončilo před devíti lety vítězstvím Borussie 1:0 - Dortmund s anglickými týmy doma třikrát za sebou nevyhrál, naopak fotbalisté City vyhráli v roli hostů proti německým týmům tři poslední duely za sebou a neprohráli pětkrát v řadě - Dortmund od dubna 2016 prohrál s anglickými mužstvy v evropských pohárech 6x za sebou - Manchester od září 2014 neprohrál v LM s německými soupeři 12x po sobě (11 výher) - Dortmund vyřadil v osmifinále Sevillu, Manchester zdolal jiný německý tým Borussii Mönchengladbach - Dortmund vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů dvakrát po sobě, Manchester dokonce ve stejné fázi skončil třikrát za sebou (minule s Lyonem) a do semifinále se probojoval pouze v roce 2016 - Dortmund vyhrál jen tři z posledních 13 zápasů UEFA ve vyřazovací části - Manchester postoupil v pěti ze sedmi dvojzápasů UEFA, v nichž na úvod doma zvítězil - Dortmund zvítězil v posledním bundesligovém kole 3:2 ve Stuttgartu, Manchester City nečekaně prohrál doma 1:2 s Leedsem a připsal si druhou porážku z posledních 36 zápasů (31 výher, 3 remízy) - Haaland je s 10 góly nejlepším střelcem tohoto ročníku Ligy mistrů, Brandt (oba Dortmund) může v soutěži odehrát 50. zápas - postupující narazí v semifinále na lepšího z dvojice Bayern Mnichov - Paris St. Germain