Londýn - Fotbalisté Liverpoolu ve 37. kole anglické ligy zvítězili v Newcastlu 3:2 díky gólu Divocka Origiho z 86. minuty a zůstali ve hře o mistrovský titul. "Reds" vedou neúplnou tabulku o dva body před obhájcem Manchesterem City, který v pondělní dohrávce bude hostit Leicester.

Liverpool po středeční porážce 0:3 s Barcelonou v úvodním semifinále Ligy mistrů začal v Newcastlu dobře a ve 13. minutě otevřel skóre Virgil van Dijk. Na rychlé vyrovnání Christiana Atsua zareagoval Muhammad Salah a ve 28. minutě hostům vrátil vedení.

"Straky" ale favoritovi dál dělaly problémy a krátce po změně stran podruhé odpověděl Salomón Rondón. Hrdinou Liverpoolu se stal těsně před koncem náhradník Origi, který vystřídal zraněného Salaha. Egyptský útočník byl kvůli zranění hlavy odnesen ze hřiště na nosítkách.

Tottenham prohrál v Bournemouthu 0:1 brankou Nathana Akého z nastavení, poté co téměř celý druhý poločas odehrál oslaben o dva vyloučené hráče. Londýnský tým může přijít o třetí místo, pokud čtvrtá Chelsea v neděli porazí Watford.

Semifinalista Ligy mistrů doplatil na nedisciplinovanost. Ve 43. minutě neudržel nervy Son Hung-min a za strčení do Jeffersona Lermy byl vyloučen. Krátce po změně stran dostal červenou kartu také Juan Foyth za ostrý skluz na Jacka Simpsona. Bournemouth dvojnásobnou početní výhodu využil až v první minutě nastaveného času, kdy rozhodl Aké hlavičkou z rohu.

Tottenham, který ve středu čeká odveta semifinále Ligy mistrů na hřišti Ajaxu Amsterodam, ve třetím soutěžním utkání po sobě prohrál výsledkem 0:1.

Bournemouthu pomohl k výhře devatenáctiletý brankář Mark Travers, který se stal v Premier League prvním teenagerem mezi tyčemi v základní sestavě od roku 2006. Tehdy debutoval Joe Hart za Manchester City ve věku 19 let a 178 dnů. Traversovi bude 18. května dvacet.

Fulham zase postavil do zápasu nejmladšího hráče, který kdy v nejvyšší anglické soutěži nastoupil. Harvey Elliott ve věku 16 let a 30 dnů odehrál v dresu již jistě sestupujícího týmu závěrečné minuty při porážce 0:1 ve Wolverhamptonu. Dosavadní rekord držel jiný fotbalista Fulhamu Matthew Briggs, kterému při debutu v Premier League v roce 2007 bylo 16 let a 68 dnů.

Třetím sestupujícím týmem se stal Cardiff po domácí porážce 2:3 s Crystal Palace. Velšský celek opouští nejvyšší soutěž po pouhém roce a doplnil další dva neúspěšné týmy Fulham a Huddersfield.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Bournemouth - Tottenham 1:0 (90.+1 Aké), West Ham United - Southampton 3:0 (16. a 69. Arnautovic, 72. Fredericks), Wolverhampton - Fulham 1:0 (75. Dendoncker), Cardiff - Crystal Palace 2:3 (31. vlastní Kelly, 90. Reid - 28. Zaha, 39. Batshuayi, 70. Townsend), Newcastle - Liverpool 2:3 (20. Atsu, 54. Rondón - 13. Van Dijk, 28. Salah, 86. Origi).

Tabulka:

1. Liverpool 37 29 7 1 87:22 94 2. Manchester City 36 30 2 4 90:22 92 3. Tottenham 37 23 1 13 65:37 70 4. Chelsea 36 20 8 8 60:39 68 5. Arsenal 36 20 6 10 69:49 66 6. Manchester United 36 19 8 9 64:51 65 7. Wolverhampton 37 16 9 12 47:44 57 8. Everton 37 15 8 14 52:44 53 9. Leicester 36 15 6 15 51:47 51 10. Watford 36 14 8 14 51:52 50 11. West Ham United 37 14 7 16 48:54 49 12. Crystal Palace 37 13 7 17 46:50 46 13. Bournemouth 37 13 6 18 53:65 45 14. Newcastle 37 11 9 17 38:48 42 15. Burnley 37 11 7 19 44:65 40 16. Southampton 37 9 11 17 44:64 38 17. Brighton 36 9 8 19 33:55 35 18. Cardiff 37 9 4 24 32:69 31 19. Fulham 37 7 5 25 34:77 26 20. Huddersfield 36 3 5 28 20:74 14