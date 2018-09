Liverpool - Fotbalisté Liverpoolu pracují na nové zbrani. Trenér Jürgen Klopp se rozhodl v létě posílit realizační tým o kouče vhazování autů. A najal na to opravdového experta Dána Thomase Grönnemarka, který je hodem dlouhým 51,33 metru držitelem světového rekordu ve vhazování.

Klopp si o Grönnemarkovi přečetl v německých médiích. "Když jsem se o něm dozvěděl, hned jsem měl jasno, že se s ním chci potkat. A po našem setkání jsem si byl stoprocentně jistý, že ho chci mít v týmu," prohlásil Klopp pro BBC.

Dvaačtyřicetiletý Grönnemark je bývalý sprinter a čtyři roky byl členem dánského čtyřbobu. Už 15 let se ale specializuje na dalekonosné hody s míčem, k čemuž využívá i přemety. V roce 2010 vytvořil světový rekord a následně své umění učil ve fotbalových klubech.

Velký vliv má zejména na dánský fotbal. Pracoval mimo jiné pro Viborg, Midtjylland, Silkeborg a Horsens, který v minulé sezoně i díky jeho radám vstřelil deset branek právě po autových vhazováních. Dánský reprezentant Andreas Poulsen pod jeho vedením zlepšil délku vhazování z 25 na 38 metrů.

Nyní své vědomosti předává v akademii Liverpoolu a pomáhá u prvního týmu. "Kromě tréninku rozebírám autová vhazování při zápasech a pak to probíráme u videa," popsal.

Liverpool tak piluje silnou zbraň. Podle statistik má tým během utkání 40 až 50 vhazování, Liverpool jich měl v posledních dvou zápasech dokonce pokaždé 54. "Vhazování zaberou celkem zhruba 12 minut z utkání. A je téměř padesátiprocentní šance, že o míč přijdete, když ho rozehrajete nakrátko do zahuštěného prostoru," vysvětlil Grönnemark.

Nyní pracuje zejména s krajními obránci Trentem Alexanderem-Arnoldem, Andym Robertsonem, Albertem Morenem, Nathanielem Clynem a Joem Gomezem, který například v posledním utkání s Leicesterem několikrát hodil nebezpečný aut do soupeřova vápna. "Kdybych byl obránce, nechtěl bych být na konci Gomezových autů," chválil dánský expert.

Podle statistik padlo po vhazování v Premier League 20 gólů za posledních pět sezon. V aktuálním ročníku je to jedna branka. Liverpool pak za celou minulou sezonu z autů ohrozil branku jen třikrát. Grönnemarkovým cílem ale není pomocí autů jen častěji ohrožovat branku, ale také zakládat protiútoky a celkově zrychlit hru.

"Když z autů dáme dva góly za sezonu, bude to skvělé, ale má to mnoho využití. Zejména pro rychlost a plynulost hry. Malým klubům může pomalé vhazování hodně pomoci jako technika přežití, ale velké kluby naopak potřebují co nejplynulejší hru. Ať už jste v tabulce na jakékoli pozici, vhazování je výhoda. A to nejen dlouhé, ale i rychlé a chytré," dodal.

Z liverpoolského kroku angažovat Grönnemarka si však na Britských ostrovech dělají i legraci. "Pardon, ale k čemu je trenér vhazování? Každý hráč ví, že míč je třeba chytit oběma rukama a hodit ho, zatímco musíš oběma nohama zůstat na zemi," prohlásil bývalý skotský reprezentant Andy Gray v rozhlasovém přenosu.

"Chápu, že se na to někdo dívá takhle. Jsem světový rekordman a světový expert, ale to neznamená, že si ze sebe neumím udělat legraci. Vím, že mám jedno z nejdivnějších povolání ve fotbale. Málokdo však ví, že správné vhazování má až 30 různých technických aspektů," dodal Grönnemark.