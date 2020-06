Liverpool se po 30 letech dočkal titulu v anglické fotbalové lize

Londýn - Fotbalisté Liverpoolu jsou po 30 letech mistry Anglie. Devatenáctý titul v historii klubu jim definitivně zajistila porážka Manchesteru City na hřišti Chelsea 1:2. Sedm kol před koncem soutěže mají svěřenci Jürgena Kloppa před loňskými šampiony nedostižný náskok 23 bodů.

V příštím kole ve čtvrtek se oba nejlepší týmy Premier League střetnou spolu, ale na korunovaci Liverpoolu už Manchester City nemůže nic změnit.

"Je to neuvěřitelné. Víc, než jsem si kdy pomyslel, že se může stát," řekl stanici Sky Sports Klopp, jehož tým má po 31 kolech na kontě jedinou porážku. "Já jsem na to 30 let nečekal. Jsem tady čtyři a půl roku, ale je to teda úspěch. Zvlášť po té tříměsíční pauze, kdy nikdo netušil, jestli budeme moct pokračovat," uvedl první německý trenér, který vyhrál anglický titul.

"Gratulujeme Liverpoolu ke skvělé sezoně. Pořád nás čeká ještě pět nebo šest týdnů a chceme ten odstup zmenšit," řekl trenér sesazeného mistra Pep Guardiola. "Liverpool vyhrál (loni) Ligu mistrů a to jim dodalo sebevědomí. Hráli v každém zápase, jako by byl jejich poslední. U nás to tak zezačátku nebylo. Nesmíme zapomenout, že jsme v lize druzí, takže jsme pořád lepší než spousta jiných týmů," uvedl španělský kouč.

Jeho svěřenci dnes mohli liverpoolskou radost ještě oddálit v případě vítězství, ale na Stamford Bridge od 36. minuty prohrávali. Chelsea poslal do vedení parádní individuální akcí Christian Pulisic. Naději pro hosty vykřesal po přestávce Kevin De Bruyne, který se trefil krásně z trestného kopu. V 78. minutě však brazilský záložník Fernandinho zahrál na brankové čáře rukou, byl vyloučen a jeho krajan Willian z penalty zařídil tři body pro Chelsea, která hájí postup do Ligy mistrů.

Devatenáctým titulem se Liverpool přiblížil na dosah svému velkému rivalovi Manchesteru United, který je s 20 triumfy anglickým rekordmanem. Kloppův tým si vynahradil zklamání z loňského ročníku Premier League, v němž zaostal za "Citizens" o jediný bod. Německý kouč dovedl "Reds" k dalšímu velkému úspěchu po loňském vítězství v Lize mistrů a navázal na dva bundesligové tituly s Dortmundem.

S takovým předstihem dosud nikdo titul v Premier League nezískal. Liverpool překonal dosavadní rekord Manchesteru United z roku 2001 a Manchesteru City z roku 2018 - oba celky slavily trofej pět kol před koncem.

Fotbalisté Arsenalu ve třetím utkání po restartu anglické ligy poprvé bodovali. Ve 31. kole zvítězili v Southamptonu 2:0 díky gólům mladíků Eddieho Nketiaha a Joea Willocka. Londýnský tým se v tabulce posunul na deváté místo.

Arsenal, který po koronavirové přestávce prohrál s Manchesterem City 0:3 a s Brightonem 1:2, mohl už v desáté minutě poslat do vedení kapitán Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonský útočník však napálil břevno.

O deset minut později brankář Alex McCarthy hostům obrovskou chybou daroval gól, když nahrál přímo volnému Nketiahovi a jednadvacetiletý útočník s míčem snadno došel až za brankovou čáru.

Tři minuty před koncem přidal pojistku Arsenalu z dorážky střídající Joseph Willock. Dvacetiletý záložník oslavil první trefu v Premier League. Těsně předtím dostal červenou kartu obránce Jack Stephens za podražení rozběhnutého Aubameyanga. Southampton zůstal na čtrnácté příčce.

Burnley s českým útočníkem Matějem Vydrou tři dny po debaklu 0:5 na stadionu Manchesteru City doma zdolalo Watford 1:0. Utkání v 73. minutě rozhodl Jay Rodriguez hlavou. Vydra, jenž nastoupil proti svému bývalému týmu v základní sestavě spolu s deseti Angličany, v úvodu trefil tyč.

Šestnáctý Watford potřetí za sebou nevyhrál a má jen bodový náskok na sestupové pásmo. Burnley poskočilo na jedenáctou příčku.

Výsledky 31. kola anglické fotbalové ligy

Burnley - Watford 1:0 (73. Rodriguez), Southampton - Arsenal 0:2 (20. Nketiah, 87. Willock), Chelsea - Manchester City 2:1 (36. Pulisic, 78. Willian z pen. - 55. De Bruyne).

Tabulka:

1. Liverpool 31 28 2 1 70:21 86 2. Manchester City 31 20 3 8 77:33 63 3. Leicester 31 16 7 8 59:29 55 4. Chelsea 31 16 6 9 55:41 54 5. Manchester United 31 13 10 8 48:31 49 6. Wolverhampton 31 12 13 6 44:34 49 7. Tottenham 31 12 9 10 50:41 45 8. Sheffield United 31 11 11 9 30:31 44 9. Arsenal 31 10 13 8 43:41 43 10. Crystal Palace 31 11 9 11 28:36 42 11. Burnley 31 12 6 13 35:45 42 12. Everton 31 11 8 12 38:46 41 13. Newcastle 31 10 9 12 29:42 39 14. Southampton 31 11 4 16 38:54 37 15. Brighton 31 7 12 12 34:41 33 16. Watford 31 6 10 15 28:46 28 17. West Ham United 31 7 6 18 35:54 27 18. Bournemouth 31 7 6 18 29:50 27 19. Aston Villa 31 7 6 18 36:59 27 20. Norwich 31 5 6 20 25:56 21