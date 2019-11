Liverpool porazil ve šlágru obhájce titulu Manchester City 3:1

Fotbalista Liverpoolu Muhammad Salah (vlevo) díví gól do sítě Manchesteru City v utkání anglické ligy.

Londýn - Fotbalisté Liverpoolu porazili ve šlágru anglické ligy obhájce titulu Manchester City 3:1 a mají na svého soupeře v čele tabulky náskok už devět bodů. Na druhý Leicester mají svěřenci trenéra Jürgena Kloppa k dobru osm bodů. Vyšší náskok měl v Premier League po 12. kole pouze Manchester United v sezoně 1993/94 (devět bodů).

Stále neporažený suverén aktuální sezony Liverpool se ujal vedení už v šesté minutě, kdy Fabinho zpracoval míč zhruba 25 metrů od branky a parádní ranou ho poslal přesně k tyči. Ve 13. minutě uklidil Salah v plné rychlosti hlavou do sítě centr Andrewa Robertsona a Liverpool vedl 2:0.

"Moji hráči byli od začátku absolutně soustředění na výkon. Hráli jsme skvěle," řekl po utkání kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

"Citizens" přidali na aktivitě a také začali hrozit před Alissonem. Největší šanci měl po rychlé kombinaci levý bek Angelino, jeho tečovaná střela ale skončila na tyči.

"Reds" ještě nikdy neprohráli domácí utkání Premier League, ve kterém vedli o dva góly a ani tentokrát nepřipustili drama. V 51. minutě zvýšil náskok přesnou hlavičkou na zadní tyči Sadio Mané. Senegalský útočník vstřelil v tomto kalendářním roce před svými fanoušky 16. ligový gól a je v tomto ohledu nejlepší v Premier League.

V dresu obhájců titulu se neprosadil nejlepší střelec týmu Sergio Agüero, který odehrál 250. ligový zápas za City. Až v 78. minutě snížil Bernardo Silva.

"Není jednoduché reagovat na dvougólovou ztrátu tak, jak jsme to dokázali my. Byl to jeden z nejlepších výkonů, který jsme pod mým vedením předvedli," hledal po utkání pozitiva trenér poražených Pep Guardiola.

"Citizens" nevyhráli na Anfieldu v 17. ligovém zápase v řadě a propadli se na čtvrté místo. O bod více mají druhý Leicester i třetí Chelsea.

"V podobné pozici jsme byli i loni. Je teprve listopad a čeká nás ještě spousta zápasů, Liverpool teprve bude hrát u nás na Etihad. Nikdy se nevzdáme," řekl záložník Bernardo Silva.

Manchester United porazil Brighton 3:1 a dostal se v tabulce o bod před svého soupeře na sedmou pozici. Domácí tým zápas zvládl, přestože trenér Ole Gunnar Solskjaer poslal na hřiště nejmladší základní jedenáctku této sezony Premier League.

"Rudí ďáblové" udeřili dvakrát hned v úvodu zápasu. V 17. minutě se prosadil tečovanou střelou Andreas Pereira a vzápětí si srazil míč do vlastní sítě Davy Propper. United dali na Old Trafford dva góly v prvním poločase teprve podruhé v tomto kalendářním roce. V 64. minutě snížil kapitán Brightonu Lewis Dunk, ale na jeho trefu bleskově odpověděl Anthony Martial.

Po třech remízách bodoval naplno Wolverhampton, který porazil Aston Villu 2:1 a má stejně bodů jako United. V závěru poločasů skórovali Rúben Neves a nejlepší střelec "Vlků" Raúl Jiménez, který dal pátý gól v sezoně. V nastavení už jen snížil po rohovém kopu Trézéguet a Aston Villa prohrála potřetí v řadě.

Leicester porazil 2:0 Arsenal a po čtvrté výhře za sebou se posunul na druhé místo tabulky. Třetí je o skóre Chelsea, jež zdolala stejným výsledkem Crystal Palace a naplno bodovala dokonce pošesté v řadě.

Klíčovým mužem Leicesteru proti Arsenalu byla jeho dlouholetá opora Jamie Vardy, jenž je s 11 góly nejlepším střelcem soutěže. Anglický útočník nejprve v 68. minutě otevřel skóre a o sedm minut později přihrál na druhý gól Jamesi Maddisonovi. Arsenal nevyhrál počtvrté za sebou a v tabulce je šestý.

Chelsea se v londýnském derby poprvé prosadila v 52. minutě zásluhou Tammyho Abrahama. Dvaadvacetiletý anglický útočník se stal po Arjenu Robbenovi druhým nejmladším hráčem "Blues", který nastřílel v Premier League deset branek. V tabulce střelců je druhý za Vardym. Vítězství svěřenců trenéra Franka Lamparda pojistil v 79. minutě Christian Pulisic.

Tottenham doma remizoval se Sheffieldem United 1:1 a popáté za sebou nedokázal zvítězit. Spurs se ujali vedení v 58. minutě po gólu Son Hung-mina. Na zásah korejského útočníka odpověděl obránce George Baldock. Sheffield neprohrál v soutěži v pátém utkání v řadě, přičemž potřetí remizoval.

Burnley si poradilo s West Hamem 3:0 a zvítězilo po třech porážkách v lize. "Kladiváři" nevyhráli šesté kolo po sobě.

Everton si ze Southamptonu odvezl výhru 2:1. Předposlední Southampton naplno nebodoval v sedmém duelu v řadě.

Newcastle zdolal Bournemouth 2:1. "Straky" od 14. minuty prohrávaly, ale v rozmezí 42. až 52. minuty DeAndre Yedlin a Ciaran Clark skóre obrátili.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo:

Pátek: Norwich - Watford 0:2 (2. Deulofeu, 52. Gray)

Sobota: Chelsea - Crystal Palace 2:0 (52. Abraham, 79. Pulisic), Burnley - West Ham United 3:0 (11. Barnes, 44. Wood, 54. vlastní Jiménez), Newcastle - Bournemouth 2:1 (42. Yedlin, 52. Clark - 14. Wilson), Southampton - Everton 1:2 (50. Ings - 4. Davies, 75. Richarlison), Tottenham - Sheffield United 1:1 (58. Son Hung-min - 78. Baldock), Leicester - Arsenal 2:0 (68. Vardy, 75. Maddison).

Neděle: Manchester United - Brighton 3:1 (17. Pereira, 19. vlastní Propper, 66. Rashford - 64. Dunk), Wolverhampton - Aston Villa 2:1 (41. Neves, 84. Jiménez - 90.+2 Trézéguet), Liverpool - Manchester City 3:1 (6. Fabinho, 13. Salah, 51. Mané - 78. B. Silva).

Tabulka:

1. Liverpool 12 11 1 0 28:10 34 2. Leicester 12 8 2 2 29:8 26 3. Chelsea 12 8 2 2 27:17 26 4. Manchester City 12 8 1 3 35:13 25 5. Sheffield United 12 4 5 3 13:9 17 6. Arsenal 12 4 5 3 16:17 17 7. Manchester United 12 4 4 4 16:12 16 8. Wolverhampton 12 3 7 2 16:15 16 9. Bournemouth 12 4 4 4 15:15 16 10. Burnley 12 4 3 5 17:18 15 11. Brighton 12 4 3 5 15:17 15 12. Crystal Palace 12 4 3 5 10:16 15 13. Newcastle 12 4 3 5 11:18 15 14. Tottenham 12 3 5 4 18:17 14 15. Everton 12 4 2 6 13:18 14 16. West Ham United 12 3 4 5 14:20 13 17. Aston Villa 12 3 2 7 17:20 11 18. Watford 12 1 5 6 8:23 8 19. Southampton 12 2 2 8 11:29 8 20. Norwich 12 2 1 9 11:28 7