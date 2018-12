Londýn - Šlágr 17. kola anglické ligy, ve kterém fotbalisté Liverpoolu porazili Manchester United 3:1, rozhodl dvěma góly s pomocí tečí střídající Shaqiri. Švýcarský záložník se dostal na hřiště v 70. minutě a během deseti minut dal obě branky. Arsenal podlehl v Premier League po 13 zápasech na hřišti Southamptonu 2:3. Brankář Petr Čech zůstal pouze na lavičce "Kanonýrů". Chelsea po dvou venkovních prohrách zvítězila v Brightonu 2:1.

V Liverpoolu otevřel skóre ve 24. minutě Mané, který si naběhl na pas za obranu a po rychlém zpracování prostřelil španělského gólmana de Geu. Domácím ale radost dlouho nevydržela, protože se hostům záhy podařilo srovnat po chybě brankáře Alissona, který neudržel centr a vyrazil ho přímo před dobíhajícího Lingarda.

Nerozhodný stav trval až do 73. minuty, kdy se k odraženému míči ve vápně dostal Shaqiri a s pomocí Youngovy teče ho napálil do branky. Švýcar byl na hřišti teprve tři minuty. Za dalších sedm minut lovil De Gea míč ze sítě znovu. A opět to byla zásluha Shaqiriho, který se dostal ke střele z hranice vápna, jež změnila směr po teči Baillyho a zapadla k pravé tyči.

Liverpool v zápase dominoval v držení míče, které vyznělo pro domácí v poměru 64:34, a soupeře také přestřílel jasně 36:6. Na branku šlo 11 střel domácích a pouze dvě hostů.

"Reds" dál vedou tabulku o bod před Manchesterem City. Tým United v tomto ročníku Premier League obdržel už 29 branek, což je o jeden gól více než dostal za celou uplynulou sezonu. "Rudí ďáblové" jsou šestí, na pátý Arsenal ztrácejí osm bodů.

Arsenalu neuspěl po šňůře 22 soutěžních zápasů bez porážky, zatímco Southampton prolomil sérii domácích neúspěchů a poprvé v tomto ročníku vyhrál před svými fanoušky. Dopřál také první vítězství novému kouči Ralphu Hasenhüttlovi.

Za domácí se dvakrát do poločasu trefil Ings, který využil v obou případech zaváhání obránce Koscielného, jenž se vrátil tento týden do hry po dlouhém zranění. Oba góly Arsenalu dal Mchitarjan. Rozhodující branku vstřelil v 85. minutě hlavou Austin poté, co Čechův konkurent Leno nedosáhl na Longův centr.

Domácí se po výhře nad londýnským klubem ocitli mimo sestupové příčky. Arsenal zůstává na páté pozici za čtveřicí Liverpool, Manchester City, Tottenham a Chelsea.

Chelsea porazila Brighton v lize i posedmé. Hlavní zásluhu na výhře měl belgický reprezentant Hazard, který připravil první gól hostů a druhý přidal. S osmi góly a devíti přihrávkami je nejproduktivnějším hráčem Premier League. Za domácí snížil ve druhé půli March.

Chelsea odskočila pátému Arsenalu o tři body, dál ale ztrácí na vedoucí Manchester City sedm bodů.

Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy

Brighton - Chelsea 1:2 (66. March - 17. Pedro, 33. Hazard), Southampton - Arsenal 3:2 (20. a 44. Ings, 85. Austin - 28. a 53. Mchitarjan), Liverpool - Manchester United 3:1 (73. a 80. Shaqiri, 24. Mané - 33. Lingard).

Tabulka:

1. Liverpool 17 14 3 0 37:7 45 2. Manchester City 17 14 2 1 48:10 44 3. Tottenham 17 13 0 4 31:16 39 4. Chelsea 17 11 4 2 35:14 37 5. Arsenal 17 10 4 3 37:23 34 6. Manchester United 17 7 5 5 29:29 26 7. Wolverhampton 17 7 4 6 19:19 25 8. Everton 17 6 6 5 24:22 24 9. West Ham United 17 7 3 7 25:25 24 10. Watford 17 7 3 7 23:25 24 11. Bournemouth 17 7 2 8 25:28 23 12. Leicester 17 6 4 7 21:21 22 13. Brighton 17 6 3 8 20:24 21 14. Newcastle 17 4 4 9 14:22 16 15. Crystal Palace 17 4 3 10 14:23 15 16. Cardiff 17 4 2 11 17:33 14 17. Southampton 17 2 6 9 16:32 12 18. Burnley 17 3 3 11 15:33 12 19. Huddersfield 17 2 4 11 10:28 10 20. Fulham 17 2 3 12 16:42 9