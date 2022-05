Liverpool otočil semifinále Ligy mistrů, vyhrál ve Villarrealu 3:2

Villarreal (Španělsko) - Fotbalisté FC Liverpool zvítězili v semifinálové odvetě Ligy mistrů na hřišti Villarrealu 3:2, přestože po poločase prohrávali 0:2. V součtu s domácí výhrou 2:0 postoupili potřetí během posledních pěti sezon do finále. V něm se 28. května utkají v Paříži s lepším z dvojice Real Madrid - Manchester City, jejichž odveta je na programu ve středu a anglický tým do ní půjde s domácí výhrou 4:3.

Villarreal v Lize mistrů ve 13 dosavadních zápasech ještě nikdy neporazil anglický tým, v prvním utkání před týdnem ani jednou nevystřelil na branku, ale v odvetě už během prvního poločasu smazal dvoubrankové manko. Postarali se o to senegalský útočník Boulaye Dia a Francouz Francis Coquelin. Po změně stran ale Brazilec Fabinho, střídající Kolumbijec Luis Díaz a Senegalec Sadio Mané v rozpětí dvanácti minut výsledek otočili.

Liverpool poslední čtyři soutěžní zápasy vyhrál bez inkasované branky, dvanáct utkání nenašel přemožitele, poslední porážku utrpěl v březnu doma s Interem Milán, což byla jediná prohra z jeho 11 zápasů v Champions League. Ale v semifinálové odvetě poprvé kapituloval už ve třetí minutě.

Estupiňánův přetažený centr sklepl před branku Capoue a nikým nehlídaný Dia vstřelil svůj první gól v Lize mistrů. Skvěle tak zastoupil zraněného nejlepšího střelce "Žluté ponorky" Nizozemce Danjumu, který týmu pomohl do semifinále šesti góly.

Španělského vítěze minulého ročníku Evropské ligy rychlý úspěch povzbudil k ještě větší aktivitě a na konci čtvrthodiny nebezpečně hlavičkoval Gerard Moreno, nad jehož startem kvůli zranění z Anfieldu také visel otazník. Míči mířícímu do branky se postavil do cesty obránce Robertson.

Ve 37. minutě si za liverpoolskou obranu zaběhl Lo Celso, při kličce brankáři se ocitl na zemi, ale rozhodčí po konzultaci s videem penaltu nenařídil. O čtyři minuty později ale hlavičkoval do sítě Coquelin a asistenci si opět připsal Capoue.

Hostům ve srovnání s předchozími zápasy nefungovala středová řada, v níž trochu nečekaně chyběl kapitán Henderson, takže jediným Angličanem v základní jedenáctce zůstal pravý obránce Alexander-Arnold. Ostrovní tým dlouho neměl ani jedinou šanci, a když už se Salah dostal ke střele, bylo to po předchozím faulu na brankáře.

Trent Alexander-Arnold novinářům řekl, že to byl nejtěžší poločas za celou sezonu. "Vůbec jsme nehráli fotbal a soupeři jsme to usnadnili. Ale byl to jen jeden ze čtyř poločasů, to se dá zvládnout," řekl po utkání.

Po změně stran se obraz hry změnil, liverpoolský útok oživil příchod Kolumbijce Díaze. Tečovaná střela Alexandera-Arnolda skončila ještě na břevně, ale v 62. minutě Fabinho z ostrého úhlu prostřelil brankáře Rulliho. Brazilský střelec po utkání v rozhovoru pro BBC přiznal, že původně chtěl přihrávat. "Ale bál jsem se, že bude Mané v ofsajdu, tak jsem raději vystřelil a bylo to dobré řešení. Pak už jsme kontrolovali hru," řekl Fabinho.

I při Díazově hlavičce proklouzl míč nešťastně mezi nohama argentinského gólmana a bylo srovnáno. Villarreal pak už hrál vabank a otvíral obranu pro další soupeřovy brejky. Při jednom z nich vyběhl Mané až z vlastní poloviny hřiště, obešel i vybíhajícího brankáře a dovršil obrat. Pro senegalského kanonýra to byl už 24. gól v Lize mistrů. Domácí navíc dohrávali bez Capoueho, který dostal čtyři minuty před koncem druhou žlutou kartu.

Zkušený obránce domácích Raúl Albiol měl smíšené pocity. "Fotbal je i tak krásný. Je to smutná noc, ale na tuhle jízdu nikdy nezapomeneme," připomněl úspěšné tažení klubu z malého města, který vyřadil Juventus Turín i Bayern Mnichov.

Liverpool bude hrát finále nejprestižnější klubové soutěže už podesáté. Pětkrát nejcennější trofej vyhrál, naposledy v roce 2019, o rok dříve ve finále podlehl Realu Madrid. Pod oběma finálovými zápasy je podepsán německý trenér Jürgen Klopp, který v minulém týdnu prodloužil smlouvu do roku 2026.

Villarreal - FC Liverpool 2:3 (2:0)

Branky: 3. Dia, 41. Coquelin - 62. Fabinho, 67. Díaz, 74. Mané. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Capoue, Lo Celso, Torres - Alexander-Arnold. ČK: 86. Capoue. Diváci: 23.500. První zápas: 0:2, postoupil Liverpool.

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol (79. Aurier), Torres, Estupiňán (79. Trigueros) - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (68. Pedraza) - G. Moreno (68. Chukwueze), Dia (79. Alcácer) . Trenér: Emery.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (79. Tsimikas) - Keita (79. Henderson), Fabinho (84. Milner), Thiago (79. Jones). - Salah, Mané, Jota (46. Díaz). Trenér: Klopp.