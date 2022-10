Liverpool doma prohrál v lize poprvé od března 2021, nečekaně podlehl Leedsu

Londýn - Fotbalisté Liverpoolu prohráli první domácí ligový zápas po 601 dnech. Ve 14. kole Premier League podlehli Leedsu 1:2 po gólu Crysencia Summervillea z 89. minuty. Belgický záložník Kevin De Bruyne zařídil krásnou trefou z trestného kopu Manchesteru City vítězství 1:0 v Leicesteru. Obhájci titulu se díky výhře v neúplné tabulce posunuli na první místo. Brighton zásluhou skvělé první půle zvítězil nad Chelsea 4:1, která si dala dva vlastní góly. Tottenham otočil zápas v Bournemouthu a vyhrál 3:2, Newcastle deklasoval Aston Villu 4:0.

Leeds začal na Anfieldu skvěle, Rodrigo vystihl Gomezovu přihrávku Alissonovi a uklidil míč do prázdné brány. Po čtvrthodině hry bylo vyrovnáno, přetažený centr Alexander-Arnolda skončil u Robertsona, jenž vrátil míč do malého vápna a tam hbitě dorazil míč do sítě Salah.

Liverpool ve druhé polovině kontroloval hru, Leeds zase hrozil z protiútoků, činili se zejména brankáři obou celků. Výborný zápas odehrál Meslier: francouzský gólman zlikvidoval několik dobrých příležitostí domácích, vyznamenal se hlavně při přesné střele Núňeze.

Utkání se zlomilo ve prospěch hostů v závěru. Summerville se dostal k míči v pokutovém území, odskočil od bránících hráčů a přesnou ranou na zadní tyč překonal Alissona. Liverpool nebodoval na domácím hřišti v lize poprvé od 7. března 2021, kdy prohrál s Fulhamem 0:1. Leeds se výhrou dostal ze sestupových příček, "Reds" jsou devátí.

Manchester City přijel do Leicesteru bez útočníka Erlinga Haalanda. Norského kanonýra, který se 17 góly z 11 zápasů vládne pořadí střelců Premier League, vyřadilo zranění kotníku.

O výhře City rozhodl De Bruyne, který se v 49. minutě prosadil z přímého kopu. Zhruba z 25 metrů poslal míč do šibenice a ukončil třízápasovou neprůstřelnost Leicesteru.

City porazilo "Lišky" v lize počtvrté za sebou a v tabulce má náskok jednoho bodu před Arsenalem. Londýnský celek má ale zápas k dobru, proti poslednímu Nottinghamu nastoupí v neděli.

Trenéru Chelsea Potterovi hrubě nevyšel návrat do Brightonu, odkud v září odešel na lavičku londýnského klubu. Domácí se poprvé prosadili už v 5. minutě, kdy na sebe Mitoma navázal tři obránce hostů a předložil balon Trossardovi, který kličkou obešel Kepu a akci zakončil brankou.

O devět minut později šli domácí do dvougólového vedení, když si centr z rohového kopu srazil do vlastní sítě Loftus-Cheek. V prvním poločase padl ještě jeden vlastní gól, tentokrát přihrávku Estupiňána srazil za záda Kepy Chabolah.

Chelsea snížila v úvodu druhého dějství díky hlavičce Havertze, více se jí zápas ale zdramatizovat nepovedlo. V závěru ještě upravil skóre na 4:1 jiný německý záložník Gross. Trenér Potter tak zaznamenal první porážku na lavičce Chelsea.

Tottenham musel na hřišti Bournemouthu otáčet nepříznivý vývoj utkání po dvou brankách Moorea. V 57. minutě snížil Sessegnon a v 73. minutě vyrovnal hlavičkou pod břevno Davies, jenž naskočil na centr Perišiče. Obrat dokonal v nastavení Bentancur.

Suprs jsou v tabulce třetí dva body před čtvrtým Newcastlem, jenž porazil 4:0 Aston Villu. Hvězdou utkání byl anglický útočník Wilson, jenž si připsal dvě branky a dvě asistence. Aston Ville se tak nepodařilo navázat na vítězství 4:0 nad Brentfordem z prvního utkání po odvolání trenéra Stevena Gerrarda. Příští týden tým převezme Španěl Unai Emery.

Výsledek 1:1 v utkání Brentfordu a Wolverhamptonu stanovily dvě krásné branky, které padly krátce po sobě v úvodu druhé půle. V 50. minutě akrobaticky skóroval domácí Mee, v 52. minutě zatočenou ranou zpoza vápna vyrovnal hostující kapitán Neves. Wolves po dvou porážkách bodovali, ale zůstali v sestupovém pásmu třetí od konce.

Třetímu nejlepšímu střelci sezony Premier League Mitrovičovi se ve čtvrtém utkání po sobě skórovat nepodařilo a jeho Fulham doma bez branek remizoval s Evertonem. Srbský útočník nerozšířil sbírku devíti gólů ani z jednoho z deseti střeleckých pokusů.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Leicester - Manchester City 0:1 (49. De Bruyne), Bournemouth - Tottenham 2:3 (22. a 50. Moore - 57. Sessegnon, 73. Davies, 90.+2 Bentancur), Brentford - Wolverhampton 1:1 (50. Mee - 52. Neves), Brighton - Chelsea 4:1 (5. Trossard, 14. vlastní Loftus-Cheek, 42. vlastní Chalobah, 90.+2 Gross - 48. Havertz), Crystal Palace - Southampton 1:0 (38. Edouard), Newcastle - Aston Villa 4:0 (45.+6 a 56. Wilson, 59. Joelinton, 67. Almirón), Fulham - Everton 0:0, Liverpool - Leeds 1:2 (14. Salah - 4. Rodrigo, 89. Summerville). Tabulka: 1. Manchester City 12 9 2 1 37:11 29 2. Arsenal 11 9 1 1 25:11 28 3. Tottenham 13 8 2 3 26:16 26 4. Newcastle 13 6 6 1 24:10 24 5. Chelsea 12 6 3 3 17:15 21 6. Manchester United 11 6 2 3 16:16 20 7. Fulham 13 5 4 4 22:22 19 8. Brighton 12 5 3 4 19:15 18 9. Liverpool 12 4 4 4 23:15 16 10. Crystal Palace 12 4 4 4 13:16 16 11. Brentford 13 3 6 4 19:22 15 12. Everton 13 3 5 5 11:12 14 13. West Ham United 12 4 2 6 11:12 14 14. Bournemouth 13 3 4 6 12:28 13 15. Leeds 12 3 3 6 15:19 12 16. Aston Villa 13 3 3 7 11:20 12 17. Southampton 13 3 3 7 11:20 12 18. Leicester 13 3 2 8 21:25 11 19. Wolverhampton 13 2 4 7 6:19 10 20. Nottingham 12 2 3 7 8:23 9