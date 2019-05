Liverpool chce ve finále LM s Tottenhamem napravit loňskou prohru

Madrid - Fotbalisté Liverpoolu si podruhé za sebou zahrají finále Ligy mistrů. V sobotním zápase s anglickým rivalem Tottenhamem touží "Reds" dopadnout lépe než loni, kdy podlehli Realu Madrid 1:3. Finále se hraje od 21:00 v Madridu na stadionu Atlética Madrid.

"Nechceme znovu zažít to, co minulý rok. Prohrát finále je bolestné. Ale vzali jsem si z toho hodně zkušeností a snad je teď dokážeme zúročit," řekl BBC klíčový obránce Liverpoolu Virgil van Dijk, jehož tým je podle sázkových kanceláří velkým favoritem.

Oba týmy předvedly v semifinále velké obraty. Liverpool na svém stadionu deklasoval Barcelonu 4:0 a senzačně smazal úvodní prohru 0:3. Tottenham po domácí porážce 0:1 s Ajaxem Amsterodam v odvetě prohrával už 0:2 po poločase, ale třemi góly Lucase Moury skóre otočil a zvítězil 3:2. Brazilský záložník hattrick završil až v šesté minutě nastavení.

"Nikdo před začátkem soutěže nečekal, že tady budeme, nikdo nám nevěřil ani ve čtvrtfinále a semifinále. Chceme vyhrát pro sebe, trenéra, klub a hlavně pro fanoušky. Ale nesmíme moc myslet na to, že pokud uspějeme, budou z nás legendy," uvedl bek Tottenhamu Danny Rose.

V pohárových zkušenostech má navrch Liverpool, který čeká už deváté finále. Elitní soutěž ovládl v letech 1977, 1978, 1981, 1984 a naposledy v roce 2005 s Čechy Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem. Naopak Tottenham je mezi nejlepšími dvěma celky Champions League poprvé.

Vzpruhou pro "Kohouty" by měl být návrat kanonýra Harryho Kanea. Kapitán anglické reprezentace nehrál od 9. dubna, kdy se zranil v úvodním čtvrtfinále s Manchesterem City. "Trénuje s týmem a vypadá to velmi dobře. Ale uvidíme, jak na tom bude," konstatoval kouč Mauricio Pochettino.

Jeho svěřenci porazili Liverpool v jediném z posledních 14 soutěžních duelů. "Známe se výborně, ale tentokrát to bude úplně jiné než naše zápasy v Anglii," uvedl sedmačtyřicetiletý Argentinec, který může získat premiérovou trofej během pěti let u Spurs.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp zase touží zlomit své finálové prokletí. Německý kouč v roce 2002 dovedl Dortmund k triumfu ve finále Německého poháru, ale od té doby prohrál s Borussií a následně s "Reds" všech šest finálových zápasů. Zklamání v Lize mistrů Klopp zažil loni i v roce 2013, kdy s Dortmundem podlehl Bayernu Mnichov.

"V žádném finále jsem neměl tak dobrý tým jako letos. Kluci jsou nejlepším mixem potenciálu a přístupu, co jsem zažil," prohlásil Klopp. "Jestli by byl triumf v Champions League největším momentem mé kariéry? Ne, tím byl postup do bundesligy s Mohučí v roce 2004, když vezmete v úvahu naši tehdejší finanční situaci a další okolnosti. Ale když v sobotu zvítězíme, možná svou odpověď přehodnotím," řekl jednapadesátiletý trenér.

Liverpool až do posledního kola minulé sezony bojoval o anglický titul a skončil o bod za úspěšným obhájcem Manchesterem City. Čtvrtý Tottenham byl o propastných 26 bodů za finálovým soupeřem. "Jsou opravdu hodně silní. Porazili jsme je v obou ligových zápasech 2:1 a měli jsme na ně velký bodový náskok, ale tyhle věci se ve finále nepočítají. Není to tak, že jsme byli o pět pater nad nimi," podotkl Klopp.

Statistické údaje před finálovým utkáním Ligy mistrů: -------- Tottenham Hotspur - Liverpool FC Výkop: sobota 1. června, 21:00, Madrid (Wanda Metropolitano, ČT sport, O2 TV Sport). Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Makkelie (video, Niz.). Bilance (v evropských pohárech): 2 1-0-1 2:2. Předpokládané sestavy: Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli - Son Hung-min, Kane. Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané. Absence: Kane (nejistý start) - Keita (zranění). Nejlepší střelci v soutěži: Kane (5) - Firmino, Mané, Salah (všichni 4). Zajímavosti: - pětinásobného vítěze LM Liverpool čeká 9. finále, loni podlehl Realu Madrid 1:3, Tottenham je ve finále poprvé - Liverpool soutěž opanoval v letech 1977, 1978, 1981, 1984 a 2005, kdy byli v týmu i Češi Baroš se Šmicerem - půjde o druhé anglické finále v historii LM, v roce 2008 Manchester United porazil Chelsea po penaltovém rozstřelu - Tottenham může získat první trofej od roku 2008, kdy ovládl anglický Ligový pohár, na mezinárodní scéně naposled triumfoval v roce 1984 ve finále Poháru UEFA - Tottenham porazil Liverpool v jediném z posledních 14 soutěžních zápasů (v říjnu 2017) - Liverpool oba vzájemné zápasy v minulé sezoně anglické ligy vyhrál 2:1 - soupeři se dosud mimo Anglii utkali jen 2x v semifinále Poháru UEFA v roce 1973, kdy Liverpool po domácí výhře 1:0 a venkovní porážce 1:2 postoupil a získal trofej - Tottenham v play off LM vyřadil Dortmund, jiný anglický celek Manchester City a Ajax Amsterodam, Liverpool přešel přes Bayern Mnichov, Porto a Barcelonu - oba finalisté předvedli v semifinále velké obraty, Liverpool doma porazil Barcelonu 4:0 a smazal úvodní prohru 0:3, Tottenham po domácí porážce 0:1 s Ajaxem zvítězil v Amsterodamu 3:2 třemi góly Lucase z druhého poločasu - Tottenham v dosavadních 6 pohárových zápasech ve Španělsku nevyhrál (3 remízy, 3 porážky) - Liverpool v pohárech 5x za sebou neprohrál s anglickým soupeřem (3 výhry, 2 remízy) - Tottenham v minulé sezoně anglické ligy skončil čtvrtý, Liverpool druhý o bod za mistrovským Manchesterem City - Liverpool vyhrál 13 z posledních 14 soutěžních zápasů - kouč Liverpoolu Klopp v trenérské kariéře postoupil do 7 finále (4 s Dortmundem, 3 s Liverpoolem), ale vyhrál pouze to první v roce 2002 v Německém poháru - Klopp před loňským zápasem s Realem prohrál i finále LM na lavičce Dortmund (2013 proti Bayernu Mnichov)