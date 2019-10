Liverpool chce proti Salcburku odčinit špatný vstup do LM

Praha - Fotbalisté Liverpoolu před dvěma týdny vykročili za obhajobou titulu v Lize mistrů porážkou 0:2 v Neapoli a ve středu se ji pokusí odčinit doma proti Salcburku. Ve skupině F Barcelona přivítá Inter Milán, který v prvním kole remizoval 1:1 s pražskou Slavií.

Zatímco porážka v Neapoli podle statistik nebyla velkým překvapením, protože anglický celek v minulém ročníku prohrál všechny tři venkovní zápasy ve skupině, ztráta se Salcburkem by byla senzací. Doma na Anfield Road totiž Liverpool v pohárech neprohrál od října 2014.

"V každém zápase jde najít nějaký příběh. V našem případě je o tom, kolik zápasů vyhrajeme. A i když o tom třeba lidé nemluví, tak vím, že přemýšlí nad tím, kdy prohrajeme," řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp, jehož tým v nové sezoně Premier League vyhrál všech sedm úvodních kol.

V součtu s minulou sezonou Liverpool dělí už jen dvě vítězství od vyrovnání rekordu Manchesteru City. "Zkusíme to, ale myslím, že je to nepravděpodobné. Navíc na prodloužení nějaké série můžete myslet vždycky jen zápas od zápasu. Takže i když je to jiná soutěž, tak teď nás čeká Salcburk," prohlásil Klopp.

Salcburku bude možná chybět útočník Erling Haaland. Devatenáctiletý fotbalista, který se v prvním kole podílel třemi góly na výhře 6:2 nad Genkem, o víkendu v rakouské lize nehrál. "Je nemocný a nevíme, jak dlouho bude mimo. Snad to bude trvat jen pár dní. Bude pod dohledem lékařů a uvidíme," řekl sportovní ředitel klubu Christoph Freund.

Ve skupině F mají zatím všechny celky po jednom bodu a zatímco Slavia doma přivítá Dortmund, Barcelona nastoupí proti Interu a nejspíš se bude muset obejít bez největší hvězdy Lionela Messiho. Argentinský střelec se sice minulý týden vrátil do sestavy po zranění lýtka, ale v sobotu vynechal ligový duel s Getafe.

Dvaatřicetiletý Messi před týdnem nedohrál zápas s Villarrealem a kvůli natrženému svalu byl střídán už v poločase. Poté nejlepší hráč světa podle FIFA nebyl ani mezi náhradníky a i když se už znovu zapojil do tréninku s týmem, jeho start je podle španělských médií nejistý.

Nepovedený vstup do Ligy mistrů se pokusí napravit ve skupině H napravit Chelsea. Londýnský celek v prvním kole prohrál 0:1 s Valencií. Ve středu se představí na hřišti Lille, které v úvodním zápase podlehlo 0:3 Ajaxu Amsterodam.

Zajímavosti před středečními zápasy Ligy mistrů: -------- Skupina E: Genk - Neapol, Výkop: středa 2. října, 18:55 Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Dingert (video, Něm.) Bilance: - Zajímavosti: - Genk v prvním kole prohrál 2:6 se Salcburkem, Neapol si poradila 2:0 s obhájcem z Liverpoolu - v Genku působí bývalá opora Plzně záložník Patrik Hrošovský - Genk startuje ve skupině LM potřetí a stále čeká na první výhru - Neapol v posledních 7 zápasech LM venku nevyhrála (2 remízy, 5 proher) - Neapol v posledních 15 soutěžních zápasech neremizovala (10 výher, 6 proher) Liverpool - Salcburk. Výkop: středa 2. října, 21:0 Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Gil (video, Šp.) Bilance: - Zajímavosti: - Liverpool vykročil za obhajobou porážkou 0:2 s Neapolí - Salcburk skupinu zahájil výhrou 6:2 nad Genkem - třemi góly se na vítězství podílel útočník Erling Haaland a po Raúlovi a Waynu Rooneym se stal třetím nejmladším hráčem, který při debutu v LM zaznamenal hattrick - Liverpool v minulé sezoně v základní skupině LM prohrál všechny 3 zápasy venku - Liverpool doma v pohárech od října 2014 neprohrál (16 výher, 6 remíz) Tabulka: 1. Salcburk 1 1 0 0 6:2 3 2. Neapol 1 1 0 0 2:0 3 3. Liverpool 1 0 0 1 0:2 0 4. Genk 1 0 0 1 2:6 0 Skupina F: FC Barcelona - Inter Milán. Výkop: středa 2. října, 21:00 Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Makkelie (video, Niz.) Bilance: 8 4-3-1 (10:4) Zajímavosti: - Inter vstoupil do skupiny remízou 1:1 se Slavií, Barcelona remizovala 0:0 s Dortmundem - Barcelona v posledních 2 pohárových zápasech nedala gól, třikrát za sebou neskórovala pouze v Poháru UEFA 1987/88 - Barcelona vyhrála všechny 4 dosavadní domácí zápasy LM s Interem - Inter vyhrál jen 1 z 8 dosavadních zápasů v LM s Barcelonou (3 remízy, 4 prohry) - Inter v posledních 5 zápasech v LM nevyhrál (3 remízy, 2 prohry) Tabulka: 1. Inter Milán 1 0 1 0 1:1 1 Slavia Praha 1 0 1 0 1:1 1 3. Dortmund 1 0 1 0 0:0 1 FC Barcelona 1 0 1 0 0:0 1 Skupina G: Zenit Petrohrad - Benfica Lisabon Výkop: středa 2. října, 21:00 Rozhodčí: Del Cerro - Yuste, Alonso - Sánchez (video, všichni Šp.) Bilance: 6 3-0-3 (7:7) Zajímavosti: - Petrohrad s Benficou spolu v pohárech ještě neremizovaly - Petrohrad vyhrál jen 1 z posledních 6 pohárových zápasů (1 remíza, 4 prohry) - Petrohrad doma v pohárech vyhrál 11 z posledních 13 zápasů (1 remíza, 1 prohra) - Benfica vyhrála jen 2 z posledních 14 zápasů v LM (1 remíza, 11 proher) - Benfica vyhrála jen 3 z posledních 14 pohárových zápasů venku (2 remízy, 8 proher) Lipsko - Lyon. Výkop: středa 2. října, 21:00 Rozhodčí: Lahoz - Cebrián, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.) Bilance: - Zajímavosti: - Lipsko vyhrálo 7 z posledních 12 domácích pohárových zpasů (2 remízy, 3 prohry) - Lipsko ve 2 dosavadních domácích pohárových zápasech se soupeři z Francie neprohrálo (1 výhra, 1 remíza) - Lyon prohrál jen 2 z posledních 9 pohárových zápasů venku (4 výhry, 3 remízy) - Lyon v posledních 4 pohárových zápasech v Německu nevyhrál (2 remízy, 2 prohry) - Lyon v minulé sezoně LM remizoval 3:3 a 2:2 s Hoffenheimem, který tehdy vedl současný kouč Lipska Julian Nagelsmann Tabulka: 1. Lipsko 1 1 0 0 2:1 3 2. Lyon 1 0 1 0 1:1 1 Zenit Petrohrad 1 0 1 0 1:1 1 4. Benfica Lisabon 1 0 0 1 1:2 0 Skupina H: Valencie - Ajax Amsterodam Výkop: středa 2. října, 21:00 Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Guida (video, všichni It.) Bilance: 2 0-2-0 (2:2) Zajímavosti: - oba dosavadní vzájemné zápasy v pohárech skončily remízou 1:1 - Valencie v pohárech s nizozemskými celky doma ještě neprohrála (4 výhry, 2 remízy) - Valencie vyhrála 12 z posledních 16 domácích pohárových zápasů (4 prohry) - Ajax v minulé sezoně jako první tým v historii došel ze druhého předkola až do semifinále - Ajax venku v pohárech už 11 zápasů neprohrál (5 výher, 6 remíz) Lille - Chelsea. Výkop: středa 2. října, 21:00 Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko (všichni Běl.) - Dias (video, Portug.) Bilance: - Zajímavosti: - Lille startuje ve skupině LM po sedmi letech - Lille od srpna 2012 nevyhrálo domácí pohárový zápas (3 remízy, 5 proher) - Chelsea v 5 z posledních 9 zápasů v pohárech dala minimálně 3 branky - Chelsea v minulé sezoně EL nastřílela 36 branek a jen o gól zaostala za rekordem Porta z roku 2011 - Chelsea v pohárech vyhrála jen 1 z dosavadních 8 zápasů ve Francii (2 remízy, 5 prohre) Tabulka: 1. Ajax Amsterodam 1 1 0 0 3:0 3 2. Valencie 1 1 0 0 1:0 3 3. Chelsea 1 0 0 1 0:1 0 4. Lille 1 0 0 1 0:3 0