Liverpool chce jako čtvrtý tým obhájit titul v Premier League

Londýn - Čtyřmi zápasy odstartuje v sobotu nová sezona anglické fotbalové ligy. Úřadující šampion Liverpool se pokusí zapsat do historie Premier League jako čtvrtý tým, který obhájí titul. Jeho největšími vyzyvateli budou manchesterské celky City a United a výrazně posílená Chelsea. V soutěži budou k vidění i Češi Tomáš Souček z West Hamu a Matěj Vydra z Burnley.

Liverpool pod vedením německého trenéra Jürgena Kloppa vyhrál první titul po 30 letech o 18 bodů před vítězem předchozích dvou ročníků Manchesterem City. Vyhrát v Premier League alespoň dvakrát po sobě se vedle "Citizens" povedlo už jen Manchesteru United a Chelsea. Klopp to dokázal v bundeslize s Dortmundem.

"Reds" přivedli přes léto jedinou posilu v podobě řeckého beka Konstantinose Tsimikase. Na Anfield by mohl přijít i španělský záložník Thiago Alcantara z Bayernu Mnichov. Kloppovi svěřenci vstoupí do ligy sobotním duelem proti Leedsu, který se do soutěže vrátil po 16 letech.

"Uvědomujeme si, že tím, že jsme mistři, máme na zádech velký terč a soupeři proti nám budou mimořádně motivovaní. Musíme se jim vyrovnat v mentalitě a posunout se vpřed. Vyhrát dva tituly po sobě je těžší než triumfovat jednou," řekl v rozhovoru pro Sky Sports News liverpoolský obránce Trent Alexandre-Arnold.

Vedení City koupilo beka Nathana Akého z Bournemouthu nebo křídelního útočníka Ferrana Torrese z Valencie. Městský rival United, který naposledy skončil třetí, zase posílil o záložníka Donnyho van de Beeka z Ajaxu Amsterodam. Oba manchesterské celky zahájí ligový ročník později, jelikož v srpnu dohrávaly evropské poháry.

Nejaktivněji se na přestupovém trhu chovala Chelsea, která za beka Bena Chilwella a ofenzivní hráče Kaie Havertze, Tima Wernera a Hakima Ziyecha zaplatila podle webu transfermarkt.com přes 220 milionů eur (více než 5,8 miliardy korun). Zadarmo navíc přivedla stopery Thiaga Silvu a Malanga Sarra.

V první sezoně na lavičce "Blues" dovedl kouč Frank Lampard mužstvo na čtvrté místo. Nyní jsou očekávání vyšší. "Vím, co obnáší vyhrát Premier League. City a Liverpool už pár let ostatním utíkají. Doufám, že se zlepšíme. Víme, že očekávání existují, ale chceme se zlepšovat a nepředbíhat," uvedl na tiskové konferenci dvaačtyřicetiletý Angličan.

Lepší umístění by si představovaly i další londýnské celky Tottenham a Arsenal, které v minulé sezoně obsadily šestou resp. osmou příčku. V lepší než 16. pozici doufá West Ham, který v létě natrvalo získal z pražské Slavie defenzivního záložníka Součka.

"Od začátku přípravného období se těším na start sezony. Jsem s kluky už dlouho pohromadě a na hřišti se s nimi cítím opravdu dobře," prohlásil pro klubovou televizi pětadvacetiletý český reprezentant.

Sestoupivší týmy Bournemouth, Watford a Norwich City nahradily vedle Leedsu ještě West Bromwich Albion a Fulham.

Kvůli pandemii koronaviru začne sezona bez fanoušků. Výkonný ředitel Premier League Richard Masters v rozhovoru pro BBC prohlásil, že jejich návrat na stadiony je "naprosto kritický". Část z nich by mohla na zápasy od října. Pokud by se celý ročník odehrál před prázdnými ochozy, přišly by kluby podle Masterse o 700 milionů liber (přes 20 miliard korun).

Výběr přestupů v anglické fotbalové lize během léta 2020 (částky v milionech eur):

Jméno bývalý klub nový klub částka Kai Havertz Leverkusen Chelsea 80 Timo Werner Lipsko Chelsea 53 Ben Chilwell Leicester Chelsea 50,2 Nathan Aké Bournemouth Manchester City 45,3 Hakim Ziyech Ajax Amsterodam Chelsea 40 Fábio Silva Porto Wolverhampton 40 Donny van de Beek Ajax Amsterodam Manchester United 39 Giovani Lo Celso Betis Sevilla Tottenham 32 Ollie Watkins Brentford Aston Villa 30,8 Rodrigo Valencie Leeds 30 Gabriel Magalhaes Lille Arsenal 26 Allan Neapol Everton 25 Timothy Castagne Bergamo Leicester 24 Ferran Torres Valencie Manchester City 23 Callum Wilson Bournemouth Newcastle 22,25 Abdoulaye Doucouré Watford Everton 22,1 Aaron Ramsdale Bournemouth Sheffield United 20,5 Eberechi Eze Queens Park Rangers Crystal Palace 17,8 Hélder Costa Wolverhampton Leeds 17,7 Matt Doherty Wolverhampton Tottenham 16,8 Pierre-Emile Höjbjerg Southampton Tottenham 16,6 Jamal Lewis Norwich Newcastle 16,5 Tomáš Souček Slavia Praha West Ham 16,2 Matty Cash Nottingham Forest Aston Villa 15,75 Kyle Walker-Peters Tottenham Southampton 13,3 Konstantinos Tsimikas Olympiakos Pireus Liverpool 13 Thiago Silva Paris St. Germain Chelsea volný hráč Malang Sarr Nice Chelsea volný hráč Joe Hart Burnley Tottenham volný hráč James Rodríguez Real Madrid Everton volný hráč Willian Chelsea Arsenal volný hráč

(zdroj: transfermarkt.com)