Liverpool bude chtít v repríze finále LM z roku 2018 oplatit Realu porážku

Paříž - V repríze finále fotbalové Ligy mistrů z roku 2018 se v sobotu v Paříži utkají o "ušatý" pohár Liverpool a Real Madrid. "Reds" po neúspěšném boji o anglický titul budou usilovat o třetí trofej v sezoně a zároveň chtějí soupeři oplatit čtyři roky starou finálovou prohru 1:3 z Kyjeva. "Bílý balet", který v letošní vyřazovací fázi předvedl tři strhující obraty, už v tomto ročníku ovládl španělskou ligu.

Anglický tým v této sezoně získal po penaltovém rozstřelu s Chelsea Ligový i Anglický pohár. V Premier League však po dramatickém boji skončil druhý o bod za Manchesterem City. "Nikdo už z neděle necítí bolest. Moc se těšíme na finále proti neskutečně těžkému soupeři a tomu nejzkušenějšímu, kterého můžete v této soutěži vůbec dostat. Bez finále Ligy mistrů by to byla skvělá sezona. Pokud soutěž vyhrajeme, byla by to fantastická sezona," citoval klubový web Liverpoolu trenéra Jürgena Kloppa, jehož tým v letošní vyřazovací fázi postupně přešel přes Inter Milán, Benfiku Lisabon a jiný španělský celek Villarreal.

Liverpool se s Realem utkal už v roce 1981 ve finále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) shodou okolností rovněž ve francouzské metropoli, kde zvítězil 1:0. Před čtyřmi lety však na "Bílý balet" nestačil. Zápas tehdy kvůli zranění nedohrál kanonýr anglického mužstva Muhammad Salah. "Byl to nejhorší moment mé kariéry, srazilo mě to hodně dolů. Po zápase jsem si v nemocnici říkal, že jsme přece nemohli prohrát takovým způsobem. Nikdy dřív jsem se takhle necítil. Máme Realu co oplácet," uvedl egyptský útočník.

Liverpool by se sedmým triumfem v soutěži vyrovnal na druhém místě AC Milán. Naopak Real by 14. ziskem trofeje vylepšil vlastní rekord. Real nepodlehl v pohárech Liverpoolu pětkrát za sebou (z toho čtyři vítězství) a v minulé sezoně Ligy mistrů ho vyřadil ve čtvrtfinále. "Liverpool je jedním z nejlepších týmů na světě. Klopp je skvělý trenér. Mají velkou kvalitu, hrají s vysokou intenzitou a pyšní se dobrou organizací," prohlásil kouč madridského mužstva Carlo Ancelotti pro web UEFA.

Jeho svěřenci na jaře vyřadili Paris St. Germain a finalisty posledního ročníku Chelsea a Manchester City. Ve všech třech případech předvedli v domácí odvetě nevídaný obrat. Výrazně se na něm podílel kapitán Karim Benzema, který skóroval v soutěži v posledních pěti duelech. S 15 trefami je nejlepším střelcem soutěže a pouze dva zásahy ho dělí od vyrovnání rekordu jeho tehdejšího spoluhráče Cristiana Ronalda ze sezony 2013/14 v počtu tref v jednom ročníku.

Finále se mělo původně hrát v Petrohradě, ale kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu bylo přesunuto do Paříže. Utkání má výkop ve 21:00. Hlavním delegátem zápasu bude předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.

Zajímavosti před finále fotbalové Ligy mistrů Liverpool - Real Madrid: Výkop: sobota 28. května, 21:00, Paříž (Stade de France, Nova Sport 3). Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). Bilance (v evropských pohárech): 8 3-1-4 8:10. Předpokládané sestavy: Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita - Salah, Mané, Díaz. Real: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrič - Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Absence: Origi (zranění), Alcantara, Fabinho, Gomez - Alaba, Bale (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Salah (8) - Benzema (15). Zajímavosti: - jde o reprízu finále Poháru mistrů evropských zemí/Ligy mistrů z let 1981 a 2018; v prvním případě v Paříži zvítězil Liverpool 1:0, před 4 lety v Kyjevě zase Real 3:1 - týmy se naposledy utkaly loni v dubnu ve čtvrtfinále LM, po domácí výhře 3:1 a venkovní remíze 0:0 postoupil Real - Real nepodlehl v pohárech Liverpoolu 5x po sobě (z toho 4 vítězství) - Liverpool od loňského vyřazení s Realem porazil v LM španělské soupeře 4x za sebou - Liverpool je ve finále LM potřetí za posledních 5 sezon, v roce 2019 získal trofej po výhře nad Tottenhamem 2:0 - Liverpool vyhrál PMEZ/LM 6x, Real je se 13 triumfy historicky nejúspěšnějším týmem - Liverpool si ve vyřazovací fázi poradil s Interem Milán, Benfikou Lisabon a jiným španělským celkem Villarrealem - Real postupně přešel přes Paris St. Germain a přes dva loňské anglické finalisty soutěže Chelsea a Manchester City - Liverpool získal v této sezoně Ligový pohár a Anglický pohár, v anglické lize skončil druhý o bod za mistrovským Manchesterem City - Real letos vyhrál rekordní 35. španělský titul - Benzema (Real) skóroval v posledních 5 zápasech LM a s 15 brankami je nejlepším střelcem soutěže v sezoně; pouze 2 trefy mu schází k dorovnání rekordu Ronalda z ročníku 2013/14 v počtu gólů v jedné sezoně - Liverpool neprohrál 18 soutěžních utkání po sobě, přemožitele našel pouze v jediném z posledních 34 - finále bylo kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu přesunuto z Petrohradu do Paříže - hlavním delegátem zápasu bude předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek