Live Science: Proč mají kočky a psi náhlé výbuchy bláznivého běhu

New York - V jednu chvíli pejsek pokojně chroupe granule a v další běhá šílenou rychlostí po domě, jako by mu hořelo za ocáskem. Tyto epizody intenzivního pobíhání trvají maximálně několik minut, ale mohou se zdát mnohem delší, když při nich pes kličkuje přeplněným domem, napsal zpravodajský server Live Science.

Proč tedy psi, kočky a další domácí mazlíčci pobíhají jako blázen sem a tam, aniž by k tomu měli zjevný důvod? "Jednoduše se baví," řekl José Arce, předseda Amerického svazu veterinárních lékařů.

Tyto výbuchy energie, kterým se odborně říká frenetická období náhodné aktivity (FRAP), jsou přirozené a prožívají je nejen mnohá domestikovaná zvířata, ale i druhy žijící ve volné přírodě.

Výskyt FRAP může vypadat náhodně, ale u psů je společných několik spouštěčů. Když majitel pustí psa z kotce, může začít běhat kolem, aby uvolnil energii, která se v něm během dne nahromadila. Obdobně návrat páníčka či paničky z práce domů může u psa vyvolat prudký výbuch aktivity po hodinách, které prospal.

Tryskové pobíhání po domě může vyvolat také koupel a pes se do něj nejspíš pouští proto, aby uvolnil nervózní energii nebo vzrušení z toho, že se koupe, uvedl Arce. Pes se po namočení dokáže velmi efektivně oklepat, takže pobíhání sem a tam pravděpodobně nejde připsat na vrub tomu, že se potřebuje osušit.

Kočky mají jiné spouštěče. Zatímco psi se pouštějí do nečekaného sprintu během dne, u koček jsou nejčastější za soumraku nebo ráno, protože to je doba, kdy jsou nejaktivnější. Také po upravování srsti nebo použití kočičího záchodu mohou zažít FRAP, (které dobře zná každý milovník koček a například Bohumil Hrabal je označoval jako "mešuge stunde" - pozn. ČTK).

Arce obvykle své kočky krmí suchými granulemi, ale když příležitostně otevře kočičí konzervu, dočká se frenetického pobíhání po domě. "Jsou šťastné a vzrušené, běhají chodbou sem a tam a skáčou na pohovku," řekl.

Když na kočku tato chvilka přijde, mívá tendenci běhat kratší dobu než psi. Atletičtější a aktivnější psí plemena, jako jsou například australští ovčáci, je také provádějí častěji než psí gaučoví povaleči; nejspíš proto, že potřebují uvolnit nahromaděnou energii častěji, dodal Arce.

Frenetická období náhodné aktivity zažívají také volně žijící zvířata - od fretek po slony. Známé je i u králíků a předpokládá se, že jde o projev vzrušení, jak v roce 2020 uvedla studie v časopise Journal of the American Association for Laboratory Animal Science.

FRAP je normální chování, ale někteří majitelé domácích mazlíčků si ho chybně vykládají a mají obavy, že je jejich pes vystresovaný nebo nemocný, řekl Arce. Mohou ho také mylně pokládat za obsesivně-kompulzivní chování.

Psi s obsesivně-kompulzivní poruchou (OCD) si mohou honit vlastní ocas, pronásledovat stíny, chňapat ve vzduchu, jako by se snažili chytit mouchu, anebo vytírat jazykem podlahu.

Ale pobíhání sem a tam není známkou OCD u psů. Pokud si nejste jistí, jestli má váš pes obyčejné frenetické výbuchy energie, nebo symptomy OCD, doporučuje Arce nahrát video s jeho chováním a ukázat ho veterináři.