Litvínov zůstal bez výhry, Kladno rozjásal v prodloužení Procházka

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zůstávají i po 5. kole nové extraligové sezony bez vítězství. Nad Kladnem sice díky Andreji Kudrnovi vedli, ale Rytíři zápas dokázali otočit. Výhru 2:1 v prodloužení zařídili Matyáš Filip a vítězným gólem Martin Procházka. Hosté bodovali dosud ve všech zápasech sezony a oslavili už třetí vítězství v řadě.

Přestože Litvínov vstoupil do zápasu přesilovkou, kterou po faulu kladenského kapitána Plekance dostal už po necelé půlminutě, nijak ho to nenastartovalo. Naopak. Kladno diktovalo tempo hry a častěji atakovalo branku soupeře, byť šancí bylo pomálu. Tu největší si vypracovali hostující Rytíři ve své první početní výhodě. Gólovou oslavu u tyčky číhajícímu útočníkovi Zikmundovi ale sebral brankář Zajíček, který se skvěle přemístil. V první třetině rozhodčí rozdali 14 trestných minut, žádný z hráčů se však z trestné lavice nevrátil předčasně. A to ani když Kladno hrálo přes minutu čtyři proti třem.

I po první přestávce hosté častokrát Vervu svírali, Zajíček však ve své brance čaroval. Ačkoli byli domácí ve střelecké defenzivě, už sem tam podnikli nebezpečný výpad. A také se díky jednomu dostali do vedení. Ve 38. minutě platilo nedáš - dostaneš. Kladenskému Ticháčkovi střela před odkrytou brankou nesedla, Zajíček se rychle přesunul a šanci zneškodnil. A za dvanáct sekund nato Verva udeřila, když se do sólového nájezdu dostal Kudrna a puk zvedl nad rameno gólmana Bowa.

Kladno stihlo odpovědět ještě ve druhé třetině, a to pouhých pět sekund před jejím vypršením. Středočeši využili toho, že Zajíček při závaru přišel o hokejku, Kubík od tyčky našel zpětnou přihrávkou na kruhu Filipa, který domácího gólmana prostřelil.

Zatímco po dvou třetinách Kladno dominovalo na střely 29:19, v úvodu třetí části se naopak Litvínov do soupeře zakousl. Jeho nápor kulminoval ve 45. minutě bombou obránce Jakse od modré čáry, kterou zastavila horní tyčka branky. Rozhodnout v normální hrací době mohly oba celky, jenže nepochodil Plekanec při přečíslení ani za Litvínov Zile s dělovou dorážkou.

V prodloužení to byl Litvínov, kdo mohl slavit, jenže příležitosti Zdráhala i Stránského vykryl jistý Bow. A tak udeřilo na druhé straně - do Klepišovy střely vložil hokejku Procházka a brankář Zajíček již nedokázal na jeho teč zareagovat.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Kudrna (P. Zdráhal, Estephan) - 40. Filip (Kubík, Plekanec), 62. M. Procházka (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 3415.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Strejček, Demel, D. Zeman, D. Kolář, Šalda - P. Zdráhal, Š. Stránský, P. Straka - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, M. Sukeľ, Zygmunt - Havelka, Helt, Berka. Trenér: V. Růžička.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Brodecki - M. Procházka, Klepiš, Michnáč - Filip, Zikmund, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Melka. Trenér: O. Vejvoda ml.